Власти ужесточили правила попадания ИТ-решений для генеративного ИИ в реестр российского ПО. Это ударит по малым и средним ИТ-разработчикам

Правительство России 9 декабря 2025 г. утвердило изменения в правила формирования единого реестра российского программного обеспечения, которое дает право на налоговые льготы и отсрочки от армии. По новым требованиям, компании, желающие включить программно-аппаратные комплексы для генеративного искусственного интеллекта, должны иметь собственный центр обработки данных мощностью не менее 10 МВт и хранилища данных объемом не менее одного эксабайта и ряд других требований. Со слов экспертов, новые правила допуска в реестр могут ограничить доступ к льготам для малых и средних ИТ-разработчиков.

Обновление правил

Утверждены правила для попадания ИТ-решений генеративного искусственного интеллекта в реестр российского программного обеспечения (ПО), пишет «Коммерсант». Участники рынка уверены в том, что требование о собственном дата-центре — это искусственный барьер.

Правительство России 9 декабря 2025 г. ужесточило требования к программно-аппаратным комплексам (ПАК) для генеративного искусственного интеллекта (ИИ), желающим попасть в льготный реестр. По новым нормативам компаниям необходимо иметь собственный центр обработки данных (ЦОД) мощностью от 10 МВт и крупные хранилища данных, что создает высокий технологический и финансовый барьер, уверены участники рынка.

По новым правилам производителю ПАК для генеративных моделей ИИ необходимо обеспечивать хранение данных объемом не менее 1 эксабайта (около 1,07 млрд ГБ); решение задач машинного обучения (ML) не менее чем на 1 тыс. графических процессоров (GPU), а также иметь не менее одного ЦОДа, находящего на территории России и обладающего электрической мощностью не менее 10 МВт.

Реестр дополняется подпунктами, которые включают требования иметь чипы с матричными умножителями или их аналогами, обеспечивающими преобладающую часть вычислительной мощности (равную 75% или более) ПАК, с вычислительной мощностью не менее 8,75 floating point operations per second (PFLOPs) FP4 т.е. показатель производительности, обозначающий квадриллион операций с плавающей запятой в секунду с использованием четырех битного формата данных. Другое требование включает иметь высокоскоростные сетевые адаптеры с пропускной способностью от 400 ГБ/с c remote direct memory access (RDMA) т.е. технология удаленного доступа к памяти минуя процессор и операционную систему (ОС).

Ограничения из-за новых правил

Российская ИТ-индустрия пока не выпускает подобные чипы, однако рынок уже выработал механизмы построения цепочек поставок, отмечает основатель WMT AI Игорь Никитин. «Эксабайт хранилища и сетевые подключения на 400 ГБ/с — это уровень крупных технологических компаний. Из-за нововведений рынок столкнется с ростом затрат на ИТ-инфраструктуру на 40-70%»,— прогнозирует господин Никитин.

Главный риск в том, что концентрация ИТ-инфраструктуры в руках небольшого числа крупных игроков может привести к росту цен и снижению гибкости для business-to-business (B2B)-сегмента, соглашается независимый эксперт в ИИ-сфере Алексей Лерон. Ведь наличие вычислительных мощностей никак не гарантирует качества конечного ИТ-продукта.

Источник «Коммерсанта» в крупной ИТ-компании отмечает, что более правильным подходом является установление требований к характеристикам готового ПО, а не к вычислительному ИТ-оборудованию, на котором проводилось его обучение. В качестве примера он приводит практику китайских компаний: они часто арендуют вычислительные мощности за рубежом и не инвестируют в строительство собственных дата-центров мощностью в десятки мегаватт. В таких условиях обязательное наличие собственного ЦОДа, по его словам, не обеспечивает дополнительную безопасность, а лишь создает искусственные барьеры для доступа к соответствующему реестру.

Эффект вытеснения

Советник практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Кристина Мкртчян указывает на риск вытеснения с рынка мелких игроков, которые могут не соответствовать новым требованиям. С другой стороны, по ее мнению, высокие стандарты способны стимулировать крупные компании к инвестициям в сверхмощные дата-центры для получения льгот как отечественные ПАК. В результате, предполагает эксперт, на рынке могут остаться два-три доминирующих игрока с ИТ-инфраструктурой мирового уровня.

Директор по продажам Delta Computers Максим Терещенко отмечает, что нишевые ИТ-решения, подходящие для тиражирования или применения в нескольких отраслях, теперь сталкиваются с дополнительными ограничениями при реализации в формате ПАК.

Ведущий инженер-программист Научно-образовательного центра Федеральной налоговой службы (НОЦ ФНС) России и Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана Николай Калуцкий выражает опасения, что разработка ПО в сотрудничестве с производителями оборудования, дающая синергию в виде готового ПАК, после введения таких мер станет невозможной или чрезмерно трудоемкой. По его словам, это может существенно сократить рынок стартапов, малых и средних компаний.

Непоколебимая уверенность

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко заверили журналистов «Коммерсант», что постановление не отсекает возможности по попаданию в реестр для ИТ-бизнеса, а лишь вводит дополнительную категорию — программно-аппаратных комплексов для генеративных ИИ-моделей. «Новых дополнительных ужесточающих требований для попадания ИТ-компаний, занимающихся разработкой ИИ, в реестр не вводится»,— отметили там.