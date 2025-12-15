Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды

Сотрудники отдела управления дорожным движением в Китае начали использовать носимые устройства со встроенным искусственным интеллектом для контроля транспортных средств на дорогах. Новая технология позволила значительно ускорить процедуру проверки автомобилей, а скорость обработки данных составляет менее двух секунд с момента фиксации номера.

Внедрение устройств с ИИ

В Китае дорожные полицейские получили умные очки со встроенной технологией искусственного интеллекта (ИИ) для быстрой проверки транспорта, пишет MyDrivers.

Согласно официальному заявлению китайской дорожной полиции, отдел по управлению дорожным движением муниципального бюро общественной безопасности Чанши недавно оснастил сотрудников на передовой новыми умными очками с ИИ-технологией. Эти устройства отличаются легким весом и интегрированным дизайном и позволяют сотрудникам дорожной полиции за одну-две секунды получить полную информацию об автомобиле одним взглядом.

Эти интеллектуальные очки оснащены сверхчеткой широкоугольной камерой в 12 МП. В устройстве есть алгоритмы для стабилизации изображения. Устройства позволяют в режиме реального времени получать информацию о регистрации транспортных средств, ежегодном техосмотре и нарушениях, отображая ее во всплывающем окне.

Со слов разработчиков, ИИ-очки предлагают точность распознавания номерных знаков на уровне более 99% и время отклика менее одной секунды. Устройство обеспечивает непрерывную работу в течение восьми часов, что соответствует требованиям полного рабочего дня. Дополнительные функции включают распознавание лиц, перевод в режиме реального времени на более чем 10 языков и запись нарушений.

Unsplash - Yubin Zhou Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей, вместо 30 секунд они стали тратить две

После распознавания данных, устройство подключается в режиме реального времени к китайской базе данных общественной безопасности по дорожному движению, чтобы быстро получить информацию о регистрации транспортного средства, статусе технического осмотра и записях о правонарушениях. Эта информация отображается непосредственно в поле зрения сотрудника через встроенный дисплей в виде всплывающих окон.

Использование этих очков сокращает время проверки транспортного средства на одной полосе с 30 секунд до одной-двух секунд, повышая эффективность дорожного движения на 80%. Это сводит к минимуму ручное вмешательство, снижает нагрузку на сотрудников китайской полиции, повышает точность правоприменения, позволяет осуществлять бесконтактное патрулирование для снижения риска конфликтов и обеспечивает безопасность самих сотрудников при серьезных конфликтах с гражданами Китая или иностранцами.

О городе

Чанша — это сердце провинции Хунань, раскинувшееся на живописных берегах реки Сянцзян. Город выгодно расположен на пересечении торговых путей в центральной части такой страны, как Китай, что делает его важным экономическим и культурным центром региона. Благодаря близости гор и рек, здесь царит мягкий климат, а живописные пейзажи особенно радуют глаз весной и осенью. С населением около 4,7 млн человек, Чанша представляет собой город контрастов, где древность соседствует с ультрасовременными небоскребами.

Самый быстрый способ передвижения по городу — современное метро, которое связывает центр с вокзалами и основными достопримечательностями. Для поездок на такси лучше использовать приложение DiDi (китайский аналог Uber), встроенное в платежные системы, так как поймать машину на улице иностранцу бывает сложно из-за языкового барьера. Арендовать авто не рекомендуется из-за сложного трафика, проще и дешевле пользоваться общественным транспортом.

Объем мирового рынка умных очков

По итогам 2024 г. продажи умных очков в глобальном масштабе достигли $1,9 млрд. Это примерно на 27% больше по сравнению с 2023 г., когда объем рынка оценивался в $1,5 млрд. Более трети от общемировых расходов пришлось на североамериканский регион, согласно данным Grand View Research. Аналитики отмечают, что развитию отрасли способствует рост популярности приложений дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности. Умные очки открывают качественно новые возможности в таких областях, как здравоохранение, образование и производство.

В корпоративном секторе умные очки помогают сократить количество ошибок, связанных с человеческим фактором: такие гаджеты способны контролировать действия сотрудников в режиме реального времени, давая необходимые подсказки в случае некорректных операций. При этом работники могут просматривать ту или иную информацию и взаимодействовать с ИТ-системами посредством голосовых команд. В потребительском сегменте, как отмечается, спрос на умные очки также растет: пользователи все чаще приобретают эти гаджеты, поскольку они способны улучшить повседневные активности — от навигации и общения до игр и поиска информации в интернете. Кроме того, открываются дополнительные возможности в плане взаимодействия через VR.

Важным драйвером рынка являются технологические достижения, включая увеличение срока службы аккумуляторов, повышение производительности электронных компонентов, улучшение характеристик датчиков и дисплеев. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения расширяет функциональность умных очков, обеспечивая персонализированный опыт и более эффективную работу. Расширению отрасли также способствуют различные правительственные программы по поддержке ИТ-индустрии.

В географическом плане в 2024 г. лидировала Северная Америка с 35,39% от общемировой выручки. Крупными же отраслевыми игроками в глобальном масштабе являлись: Amazon, Ampere, Bose, Flows Bandwidth, Google, Lenovo, Lumus, Magic Leap, Microsoft и Razer.

В 2025 г. объем рынка, как ожидается, достигнет $2,47 млрд. Аналитики Grand View Research полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) составит 27,3%. Таким образом, к 2030 г. продажи умных очков могут увеличиться до $8,26 млрд.