«Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения

В 2011 г. в России решили создать производство магниторезистивной памяти, которое так и не появилось. В проект вложили почти 12 млрд руб. Теперь «Роснано» через суд пытается взыскать эти деньги со своих бывших топ-менеджеров, которые отвечали за реализацию.



Иск на миллиарды

АО «Роснано» подало иск к своим бывшим топ-менеджерам о взыскании убытков по проекту производства магниторезистивной оперативной памяти Crocus, пишет «Интерфакс».

Ответчиками по иску являются Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Владимир Аветисян, Дмитрий Пимкин, Андрей Кушнарев, Яков Уринсон, Андрей Трапезников, Олег Киселев, Андрей Малышев и Сергей Калюжный.

Сумма иска — 11,9 млрд руб., которые были инвестированы в проект и не возвращены «Роснано» из-за «недобросовестных и неразумных действий лиц, отвечавших за одобрение и реализацию проекта Crocus», сказали представители «Роснано».

Дина Орлова from Pixabay «Роснано» хочет вернуть почти 12 млрд рублей, вложенных в провалившийся проект по производству памяти MRAM

Проект Crocus был одобрен «Роснано» в 2011 г. и предполагал создание на территории России уникального для страны производства оперативной памяти MRAM.

Нарушение регламентов инвестиционной деятельности

Ответчики (члены правления «Роснано» и кураторы проекта Crocus) нанесли компании ущерб тем, что проигнорировали технологические риски и вопреки своим обязанностям не предусмотрели механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления, пояснил директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов.

«На протяжении девяти лет реализации проекта и вплоть до 2020 г. лица, ответственные за проект и принимавшие решения о его финансировании и развитии, нарушали нормативные акты АО "Роснано", регламентирующие инвестиционную деятельность. Бесконтрольно увеличивалось финансирование проекта, несмотря на его убыточность и инвестиционную непривлекательность, а также нарушения контрольных точек реализации», — сказал Фролов.

Проект финансировался, как утверждают в «Роснано», на невыгодных для компании условиях, выделенные средства ушли на «безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе — с иностранным участием».

Неудавшийся проект

В 2011 г. «Роснано» и французская компания Crocus Technology объявили о решении создать в России производства памяти MRAM нового поколения. Совместное предприятие должно было построить в России завод по производству памяти MRAM средней и высокой плотности с проектными нормами 90 и 65 нм с применением разработанной Crocus технологии термического переключения.

В 2011 г. «Роснано» и Crocus Technology основали компанию «Крокус наноэлектроника». К июлю 2020 г. «Роснано» увеличила свою долю в «дочке» до 99,99%, а в ноябре 2022 г., вышла из состава ее учредителей.

За все годы своего существования «Крокус наноэлектроника» получила немало инвестиций, но организовать производство полного цикла так и не смогла. К апрелю 2023 г. суммарные вложения в этот проект превысили 200 млн евро. В 2022 г. «Крокус наноэлектроника» оказалась в санкционном списке Евросоюза, ее чистый убыток тогда составил 1,808 млрд руб.

В конце 2022 г. компания столкнулась с судебными претензиями Минпромторга. Как сообщал CNews, ведомство подало к ней полумиллиардный иск из-за недостижения целевых показателей по выданной компании субсидии. В 2016 г. организация получила от министерства 1,17 млрд руб. на создание электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм.

В апреле 2023 г. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минпромторга и приговорил «Крокус наноэлектронику» к штрафу в 11,6 млн руб. В августе 2024 г. ООО «Крокус наноэлектроника» объявило о намерении обанкротиться.

Проблема с развитием нанотехнологий в России

Саму «Роснано» образовали в 2007 г. после предложения Владимира Путина создать госкомпанию по развитию нанотехнологий. Руководителем организации тогда назначили Анатолия Чубайса. В 2020 г. его кресло занял зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

В начале 2022 г. Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте. В октябре 2022 г. стало известно, что власти на уровне Правительства обсуждают расформирование «Роснано».

Осенью 2022 г. в Москве по обвинению в мошенничестве был арестован бывший инвестиционный директор управляющей компании «Роснано» Наиль Губаев. Ему вменяли в вину нарушение ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Позже управляющего директора «Роснано» по финансам Артура Галстяна, директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову и бывшего замглавы «Роснано» Бориса Подольского, как писал CNews в марте 2025 г., обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

В августе 2024 г. в СИЗО отправился Борис Галкин, генеральный директор еще одной «дочки» «Роснано» — «Пластик лоджик». Галкину предъявили обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано», признанной потерпевшей стороной по этому делу. «Пластик лоджик» — это разработчик провального проекта «планшета Чубайса» — электронной книги Plastic Logic 100, предназначенной для российских школ, на запуск производства которого в 2011 г. было выделено свыше 12 млрд. руб.