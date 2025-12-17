Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

К 2026 г. в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планируют создать базу данных international mobile equipment identity для идентификации мобильных устройств из-за постоянных угроз беспилотных летательных аппаратов. Это позволит улучшить безопасность и упростить контроль над использованием SIM-карт. Это позволит ослабить текущий режим блокировок мобильного интернета, так как обеспечивается более точное отслеживание соединений.

База мобильных устройств

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России планируют в 2026 г. создать базу уникальных номеров мобильных устройств, пишет «Интерфакс». Это может изменить ситуацию с отключением мобильного интернета в стране, который начались с 7 мая 2025 г. и стали регулярным явлением.

Со слов заместителя главы министерства Дмитрия Угнивенко, создание базы international mobile equipment identity (IMEI) в 2026 г. даст возможность ввести учет номеров. Ведь у нас, помимо SIM-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер, напомнил господин Угнивенко.

IMEI — это уникальное число в 15 символов т.е. номер любого устройства, которое работает с SIM-картой. Например, телефона, планшета, умных часов, модема или сигнализации. Если телефон поддерживает две SIM-карты, у него будет два IMEI.

Freepik - kjpargeter Минцифры создаст базу IMEI мобильных устройств к 2026 г., чтобы SIM-карта не находилась во вражеском БПЛА

«В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что SIM-карта не находится в беспилотном летательном аппарате (БПЛА), и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», — отметил Дмитрий Угнивенко.

Отсутствие интернета – главная проблема

С весны 2025 г. его отключают в целых регионах, называя это заботой о безопасности граждан, писал CNews, а власти Нижегородской области вообще призвали жителей региона относиться к невозможности пользоваться интернетом как к цифровому детоксу.

По словам собеседников CNews, недоступность мобильного интернета подрывает лояльность абонентов, и они начинают искать не только нового оператора мобильной связи, но и смотреть в сторону провайдеров домашнего интернета. CNews уже сообщал о том, что в 2025 г. подключение проводного интернета стало настолько массовым явлением, что ждать своей очереди на подключение некоторым россиянам приходится неделями.

Много мер по защите

В декабре 2025 г. в случае временного отключения мобильного интернета в целях безопасности из-за угрозы БПЛА в России начинают работать так называемые белые списки сайтов, формируемые Минцифры.

Также в России введен период охлаждения для иностранных SIM-карт из-за этого появились и новые схемы мошенничества о чем писал CNews, а также для SIM-карт российских операторов после их попадания на территорию России из-за рубежа.

Отечественные SIM-карты

Минцифры России подготовило проект постановления, согласно которому ведомство может запретить с 1 сентября 2026 г. российским операторам закупать SIM‑карты зарубежного производства.

В ведомстве планируют, что операторы связи в России смогут использовать только те SIM‑карты, которые произведены на российском рынке, работают на отечественном программном обеспечении (ПО) и используют российские методы криптографии.