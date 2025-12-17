CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда

Администрация Президента США продавливает отмену налога на цифровые услуги, который платят американские компании в Великобритании, где они зарабатывают десятки миллиардов фунтов стерлингов. Инструментом шантажа стало соглашение двух стран о сотрудничестве в области ИИ и квантовых вычислений.

Обмена технологиями не будет

Правительство США приостановило действие соглашения с Великобританией о технологическом сотрудничестве на сумму $42 млрд (31 млрд фунтов стерлингов), поскольку европейская страна не хочет уступать в вопросе налога на цифровые услуги, пишет Register.

Великобритания и США заключили соглашения об обмене технологиями в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и ядерных исследований. Премьер-министр Велибритании Кир Стармер (Keir Starmer) называл его «кардинальной переменой в отношениях с США», которая «определит будущее миллионов людей по обе стороны Атлантики».

Представитель Великобритании заявил, что стороны договорились о дальнейших переговорах по этому вопросу в январе 2026 г.

В чем провинилась Британия

«Президент США пытается силой заставить страны добиваться своего в вопросах налогов и тарифов, но британская общественность этого не потерпит, и премьер-министр тоже не должен этого терпеть», — сказала по поводу сложившейся ситуации Кейтлин Босвелл (Caitlin Boswell) из организации TaxWatch. Она призвала Правительство Великобритании ясно дать понять, что оно не будет предоставлять налоговые льготы крупным технологическим компаниям и не уступит давлению Дональда Трампа (Donald Trump).

it700.jpg

Marcin Nowak on Unsplash
Сотрудничество Великобритании и США в области технологий под вопросом из-за нежелания Лондона отменить налог, взимаемый с американских ИТ-компаний

В конце осени 2025 г. британское Правительство заявило, что продолжит взимать налог на цифровые услуги (DST) в размере 2% с части доходов, получаемых поисковыми системами, социальными сетями и торговыми онлайн-площадками.

Согласно открытым данным, в 2024 г. Великобритания собрала 800 млн фунтов стерлингов в рамках DST с таких компаний, как Amazon, Google, Meta*, eBay и TikTok. Цель на 2030-31 гг. — собрать 1,4 млрд, а на следующие шесть лет — 7,3 млрд.

В свою очередь Amazon, например, заработала около 29 млрд фунтов стерлингов на продажах в Великобритании в 2024 г. Общий доход Google от поисковых систем в Великобритании, на рынке которой она занимает долю в 90%, оценивается примерно в 15 млрд фунтов стерлингов. Доход Facebook, принадлежащей Meta*, в Великобритании оценивается примерно в 3,1 млрд фунтов стерлингов.

Американские чиновники недовольны Европой в целом

Американские чиновники также резко осудили Евросоюз за дискриминацию в отношении американских ИТ-компаний и пригрозили в ответ санкциями европейским технологическим компаниям, сообщила New York Times в декабре 2025 г. ЕС назван самым агрессивным в мире регулятором технологической отрасли.

Офис торгового представителя США выразил недовольство расследованиями в отношении американских техно-гигантов, таких как Google, X, Amazon и Meta*. Социальная сеть и медиа-платформа X в начале декабря была оштрафована в Европе на $140 млн за нарушение правил цифровой прозрачности.

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты годами выражали Европейскому союзу обеспокоенность по этим вопросам «без конструктивного диалога», при этом позволяя европейским компаниям свободно работать на территории США. Теперь им придется вводить ограничения, которые могут коснуться, например, Accenture, DHL, Mistral, SAP, Siemens и Spotify.

*Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.

Анна Любавина

Анна Любавина


