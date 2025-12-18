CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ФСБ дали право получать копии баз данных у любых организаций

Госдума приняла закон, расширяющий полномочия ФСБ и позволяющий службе запрашивать копии баз данных у организаций любых форм собственности, а также получать у госорганов их информационные системы. Кроме того, операторы связи должны будут использовать оборудования для оперативно-розыскной деятельности.

Закон о обороте оружия в новых регионов и расширении полномочий ФСБ

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон, регулирующий взаимоотношения Федеральной службы безопасности с другими ведомствами и организациями и порядок использования оружия на территории новых регионов.

Пробелы с информатизацией новых регионов создают проблемы с контролем оборота оружия

Первоначально документ был внесен в Госдуму летом 2025 г. рядом сенаторов и представлял из себя поправки в Закон от 2023 г. «Об особенностях правового регулирования в сфере оборота оружия и в сфере охранной деятельности, а также о мерах по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в отдельных субъектах РФ».

fsb_700.jpg
Фото: © Grigorenko / Фотобанк Фотодженика
Госдума приняла закон, расширяющий полномочия ФСБ и позволяющий службе запрашивать копии баз данных у организаций любых форм собственности

Этот закон предоставил жителям и организациями новых регионов – Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей – использовать оружие и патроны на основании разрешений, выданных властями Украины, ДНР и ЛНР, вплоть до 1 января 2026 г. Такой порядок использования возможен даже в случае, если срок действия разрешений истек.

Нынешний закон продлевает данный срок до 1 января 2027 г. Однако если срок действия разрешений истек, оно должно быть сдано в органы внутренних дел для завершения обязательного подтверждения соответствия и получения разрешений на хранение.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частично отсутствуют локальные сети, отсутствуют медицинские информационные системы и единый защищенный цифровой контур результатов медицинских освидетельствований, а также результатов химико-токсикологических исследований, который оформляются на бумажный носителей.

Кроме того, на территории данных регионов отсутствуют аккредитованные организации, осуществляющие сертификацию оружия. При этом на территории данных регионов у граждан находится 13 тыс. единиц оружия, подлежащих обязательной сертификации.

Расширение возможностей ФСБ

Законопроект был принят в первом чтении в ноябре 2025 г. Однако затем документ был серьезно расширен путем поправок в Закон «О Федеральной службе безопасности», регулирующими взаимоотношения ФСБ с органами государственной и региональной власти, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности.

Военнослужащие ФСБ могут быть прикомандированы к государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациями независимо от форм собственности с согласия их руководителей с оставлением их на воинской службе. Взаимодействие ФСБ с правоохранительными органами других государств должно осуществляться на основании международных договоров.

Право ФСБ на запрос баз данных и информационных систем организаций

ФСБ получает возможность использовать возможности других сил безопасности, а государственные органы и учреждения различных форм собственности обязаны оказывать содействие ФСБ.

Также ФСБ вправе получать от государственных органов и государственных внебюджетных фондов необходимые для выполнения возложенных на нее обязанностей информационные системы и базы данных, за исключением случаев, если федеральными законами установлен запрет на передачу таких систем в ФСБ.

У ФСБ появилось право на безвозмездной основе получать копии баз данных или их частей, принадлежащих организациям и содержащим информацию, необходимую для выполнения возложенных на указанные организации обязанностей. Данная процедура осуществляется по предписанию руководителя ФСБ, его заместителей или руководителей территориальных органов.

Переданные в ФСБ копии баз данных подлежат уничтожению после достижения целей их получения. Руководитель ФСБ должен будет установить требования к форме и содержанию предписаний на предоставление копий баз данных, перечень уполномоченных на их получение должностных лиц, а также порядок и уничтожение таких копий.

ФСБ и ее должностные лица несут ответственность за неправомерное использование копий баз данных. Получение копий баз данных должно осуществляться в соответствие с требованиями законодательства о защите государственной и иной охраняемой законом тайны и не должно ограничивать не запрещенную законом экономическую деятельность организаций или иным образом создавать препятствия такой деятельности. Данные положения не распространяются на предоставление баз данных в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности (ОРМ).

Обязательство операторов связи использовать устройства для оперативно-розыскной деятельности

Еще одно нововведение состоит в том, что физические и юридические лица, предоставляющие услуги почтовой связи, электросвязи всех видов, в том числе систем телекодовой, конфиденциальной и спутниковой связи, обязаны по требованию ФСБ включать в состав аппаратных средств дополнительные оборудования и программные средства, а также создавать другие условия, необходимые для проведения ОРМ органами ФСБ.

