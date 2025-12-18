Власти упростили критерии «российскости» для светодиодов. При старых сложных правилах они исчезли с рынка

С 1 января 2026 г. светодиоды будут признавать отечественными при наборе от 32 баллов за операции в России вместо прежних 200. Правительство России изменило правила, по которым светодиоды для ламп и осветительных приборов признаются отечественными. Как следует из постановления правительства №2033, опубликованного 16 декабря 2025 г., новые требования начнут действовать с 1 января 2026 г.

Критерии локализации

С 1 января 2026 г. упростят требования к российскому происхождению светодиодной продукции, пишут «Ведомости». Прежние, слишком строгие нормы привели к тому, что в 2025 г. отечественных светодиодов вообще не было.

Правительство России скорректировало требования для признания российскими светодиодов – составной части лампочек и осветительных приборов. Это следует из утвержденного постановления правительства (ПП) №2033, опубликованного 16 декабря 2025 г. С 1 января 2026 г. отечественной будет признаваться продукция, если при ее изготовлении за операции, произведенные на территории России, начисляется не менее 32 баллов. В ранее действовавшей редакции для признания продукции отечественной с 1 января 2025 г. нужно было набрать за выполненные в России технологические операции не менее 200 баллов. Таким образом, общие требования к диодам будут резко снижены. Помимо этого, количество баллов, начисляемых за каждую операцию, также будет пересмотрено.

Основным механизмом подтверждения российского происхождения продукции является балльная система, установленная постановлением Правительства России №719 от 17 июля 2015 г. Баллы присваиваются за использование компонентов российского производства, а также за выполнение технологических операций на территории России. Ведение реестра отечественной радиоэлектронной продукции осуществляет Министерство промышленности и торговли России. Главной преференцией для продукции российского происхождения выступает приоритетный доступ к государственным закупкам: в предусмотренных случаях (в частности, при наличии отечественного аналога) государственные структуры не вправе приобретать импортные товары.

Wikipedia Правительство России упростило критерии локализации для светодиодов из-за их отсутствия на рынке в 2025 г.

«Данным актом учтены уже освоенные операции, а также предусмотрено повышение требований к уровню локализации на несколько лет вперед, – уточнил представитель Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России. — Это призвано обеспечить стимулирующий эффект для предприятий, готовых развиваться в России и углублять уровень локализации отечественной продукции». По его словам, нововведение — это не ужесточение, а создание прозрачных и долгосрочных правил. Установленные пороги (32 балла к 2026 г. и 70 баллов к 2030 г.) предоставляют предприятиям переходный период для адаптации и развития производственных цепочек в России, подчеркнул он. Представитель Минпромторга надеется, что новая система создаст четкий ориентир для инвестиций в локализацию полного цикла производства.

Были слишком высокие требования

До конца 2025 г. требования к светодиодам действуют в принятой еще в 2020 г. редакции — по ПП №869, говорит исполнительный директор GS LED Андрей Мартынов. За производство или использование произведенных на территории стран – членов ЕАЭС светоизлучающих полупроводниковых кристаллов начисляется 70 баллов, а корпуса светодиода – 50 баллов, говорится в действующем документе. В утвержденном правительством постановлении №2033 говорится, что с 1 января 2026 г. за производство или использование произведенных на территории стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) светоизлучающих полупроводниковых кристаллов начисляется 30 баллов, а за использование корпуса светодиода — 25 баллов. К 1 января 2030 г. производители светодиодов должны будут набрать не менее 70 баллов за операции на территории России.

Представитель отрасли Мартынов отмечает, что с 2025 г. ни одно предприятие не смогло набрать требуемые 200 баллов по системе постановления №719 из-за отсутствия отечественных корпусов и кристаллов для светодиодов. В результате, по словам представителя Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе Алексея Васильева, практически весь 2025 г. в России де-юре отсутствовали отечественные осветительные светодиоды, а следовательно, и отечественные светильники на их основе. При этом он добавил, что повышение требований по баллам в 2026 г. коснется отдельных компонентов, применяемых в светодиодах, а также упаковки, которая ранее поставлялась из-за рубежа. По мнению Мартынова, новая редакция постановления подготовлена совместно с представителями отрасли и в полной мере учитывает как текущие производственные возможности, так и перспективы развития с целью дальнейшего усиления локализации производства.

Что придется освоить

В России планируется организовать производство отечественных корпусов и кристаллов, необходимых для светодиодов, говорил представитель Минпромторга еще в июле 2024 г. Тогда проект проходил согласование с советом по развитию электронной промышленности в министерстве. Запуск производства светодиодов обсуждался с зеленоградским заводом «Микрон», входящим в ГК «Элемент», и калининградской GS Group, но окончательного решения принято тогда не было.

Корпусированием — установкой полупроводниковых кристаллов в корпуса светодиодов – занимаются GS Group и армавирская компания «Русид». Но серийного выпуска и корпусирования кристаллов для светодиодов в России нет. Также в России есть ряд производителей светодиодов, которые освоили мелкосерийное производство, можно выделить лишь АО «Протон».

Цена вопроса

По оценке международной светотехнической корпорации «БЛ групп», создание нового завода по производству кристаллов для светодиодов, включая проведение научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по массовым технологиям и приобретение российского оборудования, требует инвестиций в объеме не менее 25 млрд руб. с достижением полного цикла массового производства к 2030 г.

Годовой оборот российского рынка

GR-директор «БЛ групп» Евгений Долин подчеркивает необходимость разработки жесткой регуляторной политики, предусматривающей поэтапное закрытие внутреннего рынка светотехники и светодиодов с помощью заградительных пошлин. Кроме того, по его словам, при планировании инвестиций и объемов производства следует ориентироваться на достижение рыночных цен на кристаллы, сопоставимых по качеству с китайскими аналогами. Долин оценивает годовой оборот российского рынка светотехники (включая светодиодные лампы и лампы накаливания) в 160-200 млрд руб., учитывая доминирующую долю импортной продукции. Отдельную оценку объема рынка светодиодов он не предоставил.