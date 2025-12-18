Создан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов и точностью почти 100%

Ученые ФИАН продемонстрировали прототип 70-кубитного квантового компьютера, созданного в рамках дорожной карты, согласно которой в стране к 2030 г. будут созданы мощные квантовые вычислители, способные решать прикладные промышленные задачи.



Достижение 70-кубитного уровня

Группа квантового проекта из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) представила прототип 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия, сообщил институт на своем сайте.

«Достижение 70-кубитного уровня квантового вычислителя говорит о том, что мы научились работать со значительным количеством кубитов. Это важно, поскольку для демонстрации полезных алгоритмов требуется большая размерность квантового регистра», — сказал Николай Колачевский, академик РАН, директор ФИАН.

Ученый отметил, что по количеству кубитов «мы соответствуем мировой динамике»: «Зарубежные компании проходили этот путь десятилетиями. Нам предстоит его пройти намного быстрее».

ФИАН К 2030 г. Россия должна обладать мощными квантовыми вычислителями, способными решать прикладные промышленные задачи

Разработка осуществляется в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которой руководит государственная корпорация «Росатом». Планируется, что на горизонте 2030 г. в России будут созданы квантовые компьютеры, использующие эффективные механизмы коррекции ошибок и ориентированные на запуск сложных квантовых алгоритмов для решения прикладных промышленных задач.

Точность вычислений

В ходе контрольного эксперимента, проведенного в рамках демонстрации устройства, вычислитель продемонстрировал высокую точность операций — однокубитных на уровне 99,98%, а двухкубитных — 96,1%.

Разработчики, по словам научного сотрудника ФИАН Ильи Семерикова, уверенно продемонстрировали способность «строить квантовые компьютеры и обращаться с большими массивами». «Насколько мне известно, на объемных ловушках, возможно, никто в мире 70 кубитов не продемонстрировал”, — сказал Семериков.

Квантовые компьютеры построены на кубитах (единицы квантовой информации), которые невероятно чувствительны к шумам и возмущениям окружающей среды, таким как изменения температуры и электромагнитные помехи. Даже незначительные нарушения тонкого квантового состояния кубита могут привести к потере данных и ошибкам в квантовых системах.

В июне 2024 г. CNews писал о том, что ученые из научно-образовательного центра «Функциональные микро/наносистемы» (создан на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана и ВНИИА им. Н. Л. Духова) запустили в работу первый отечественный высокоточный сверхпроводниковый квантовый процессор. Точность выполнения на новом устройстве простых однокубитных алгоритмов составила 99,76%, а более сложных двухкубитных операций — 99,11%.

Физики лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий НИТУ МИСИС и лаборатории квантовых технологий ИНМЭ РАН в июне 2025 г. заявили, что разработали уникальную технологию создания кубитов-флаксониумов, точность вычислений которых в эксперименте достигла 99,993%,

Достижения по количеству кубитов

Первый в России 50-кубитный компьютер, построенный по технологии холодных ионов, ФИАН успешно испытал в июле 2025 г., как писал CNews. До этого первый 12-кубитный российский квантовый процессор был запущен в МФТИ, в январе 2024 г.

«Прорывом» в квантовых вычислениях осенью 2024 г. СМИ называли 105-кубитный чип Willow от Google. В октябре 2025 г. Китай анонсировал готовность к коммерческому использованию квантового компьютера, оснащенного 105 читаемыми цифровыми кубитами и 182 соединителями. К устройству обещали открыть доступ через облачную платформу — Tianyan, что сделает его доступным для пользователей по всему миру.

Таким образом, Россия приблизилась к лучшим мировым достижениям по количеству кубитов.