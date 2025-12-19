ИИ больше не нужен. Российским работодателям срочно понадобились живые разработчики на SQL и Python – платят больше 600 тысяч рублей

В России в 2025 г. работодатели очень хотели видеть в своем штате разработчиков на SQL и Python. Вакансий с упоминаниями этих языков тысячи, специалистам готовы платить более 600 тыс. руб., хотя и не все. Вайб-кодинг, то есть написание кода при помощи только нейросетей, ничуть не умаляет спрос на живых разработчиков в России

Язык программирования до высокой зарплаты доведет

Знание языков программирования оказалось самым востребованным навыком в российской ИТ-сфере, пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru. Более того, наибольший интерес работодатели проявляют вовсе не к специалистам, пишущим на С и С++, а к тем, кто умеет писать код на SQL и Python.

Все четыре языка входят в топ-10 самых популярных в мире по версии компании Tiobe. Согласно ее рейтингу за декабрь 2025 г., на Python расположился на первом месте, С и С++ – на втором и третьем, а SQL находится на восьмой позиции.

Отчет hh.ru основан на анализе примерно 166 тыс. вакансий, размещенных в ИТ-сфере в период с 1 января по 30 сентября 2025 г. Знание SQL упоминается в 12% из них, Python – в 8%. Также работодателям нужны специалисты по Linux – обязательное знание этой ОС упомянуто в 9% вакансий. Владение решением для управления базами данных PostgreSQL встречается в требованиях к специалисту в 7% вакансий.

Требуешь? Плати

Наличие в голове знаний по SQL и Python может существенно упростить жизнь в России. Работодатели готовы платить специалистам по разработке на этих языках очень серьезные суммы, даже по меркам Москвы и Санкт-Петербурга, не говоря уже о других городах и регионах страны.

Danial Igdery / unsplash.com Python и SQL позволяют российским программистам не бояться инфляции

По данным hh.ru, зарплата разработчика со знанием SQL, Python и PostgreSQL может достигать 850 тыс. руб. в месяц – столько платят в неназванном квантовом фонде. Минимальный размер зарплаты у такого специалиста будет 600 тыс. руб. в месяц.

Также можно ежемесячно получать от 600 тыс. руб., если устроиться в неназванный фонд высокочастотной алгоритмической торговли. Однако здесь от кандидата будет требоваться в первую очередь глубокое понимание работы сетевого стека Linux.

Ничего удивительного

Востребованность специалистов по SQL, Python и PostgreSQL не вызывает никаких вопросов. Язык SQL на протяжении десятилетий остается основным языком для работы с реляционных баз данных во всем мире, несмотря то, что ему больше 50 лет. Первый его прототип появился в 1974 г.

Что касается Python, то он не просто так стал самым популярным языком программирования в мире. По сравнению с С и С++ он в разы проще в освоении, то есть у него намного ниже порог входа. Как результат – появление гигантского мирового сообщества, помогающего развивать этот язык.

Помимо этого, в мире сложилась такая практика, что именно Python является основным языком для написании ИИ-софта.

Востребованность PostgreSQL обусловлена в России антироссийскими санкциями. Это открытая СУБД, и на нее переходят после ухода из страны IBM и Oracle.

Как сообщил «Ведомостям» заместитель декана по учебно-методической работе факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Илья Самоненко, интерес работодателей к специалистам со знанием Linux продиктован тем, что «подавляющее большинство серверных программ разворачиваются именно под Linux-системы».

«Нейро-программисты» не в почете

Спрос на настоящих программистов в России не снижается даже на фоне общемировой популярности так называемого «вайб-кодинга». Это отдельный вид программирования, в котором от разработчика не требуется знание языков программирования – ему нужно лишь умение грамотно писать и говорить, лучше всего на английском языке, но и родной тоже подойдет.

Вайб-кодинг подразумевает отправку нейросетям запросов на создание программы. Они генерируют код, а затем «программист» начинает улучшать его, направляя новые запросы.

В мире такой вид разработки ПО популярен, но в России по-прежнему нужны живые специалисты. Как рассказал «Ведомостям» директор по развитию «Авито работы» Роман Губанов, навыки в SQL, Python и Linux «позволяют масштабировать решения, обеспечивать стабильность систем и адаптировать продукты под реальные бизнес-задачи».

Кроме того, давно доказан факт, что нейросети хоть и пишут код, но не умеют его оптимизировать. В результате, как сообщал CNews, обычные программисты стали работать «уборщиками кода» – они предлагают компаниям и частным специалистам свои услуги по оптимизации кода, сгенерированного искусственным интеллектом.