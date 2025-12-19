Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

В России планируется внедрение цифрового учета запчастей для китайских автомобилей. Инициатива, прорабатываемая в комитете Госдумы по экономической политике, предполагает создание карты транспортного средства с перечнем всех деталей, подходящих для ремонта конкретного автомобиля. Производители и официальные поставщики будут обязаны регулярно обновлять базу, отражая все изменения в конструкции машин.

Цифровая база

В России хотят создать единую базу китайских автозапчастей, пишут «Известия». Это поможет защитить граждан от покупки неподходящих деталей уже на российском рынке.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, инициатива может быть рассмотрена профильными ведомствами до конца февраля 2026 г. По его словам, введение цифрового паспорта для автомобильных компонентов может быть связано с процедурой одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Производители и официальные поставщики должны будут вести учет этих паспортов и регулярно обновлять единую базу данных (БД) автозапчастей, как отметил эксперт.

Сам же процесс оформления ОТТС осуществляется в специализированных центрах сертификации. Эту процедуру проходят дилеры для получения разрешения на ввоз автомобилей в Россию. Они предоставляют пакет документов, включающий общее техническое описание транспортного средства, руководство по эксплуатации, протоколы испытаний и другие необходимые материалы.

Серые схемы

Значительная часть премиальных китайских автомобилей поставлялась по серым схемам, в основном на частников, в том числе в обход установленных правил таможенного оформления и сертификации, рассказал «Известиям» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. За счет этого цены на такие машины были относительно доступными, отметил он.

«В 2024 г. в отношении таких схем стали активно затягивать гайки. Это привело к росту издержек импортеров на официальную растаможку этих машин, их сертификацию. В итоге цены на них выросли и определенной части покупателей эти машины стали не по карману. При этом в ряде случаев, потенциальные потребители обратили внимание на «официальные» модели, ввезенные дистрибуторами, а не частниками, тем более что покупка «официальной» машины обеспечивается заводской гарантией, более простым и быстрым ремонтом и обслуживанием, гарантирует юридическую «чистоту» автомобиля. Этим объясняется серьезное падение у одних брендов и рост продаж у других марок», — заявил Кадаков.

Другой причиной снижения интереса россиян к ряду китайских премиальных моделей, по мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, является то, что эти машины утратили эффект новизны, перестали быть модными. Для покупателей премиальных моделей это очень важный показатель, подчеркивает он. При этом компании, которые регулярно обновляют и дополняют свой модельный ряд, даже на фоне общего падения продаж чувствуют себя неплохо, отмечает Моржаретто. В качестве примера он привел бренд Hongqi, который в нынешнем году вывел на российский рынок несколько новых моделей.

Падение продаж многих китайских премиальных моделей — это не просто следствие общей рыночной конъюнктуры, а результат структурного кризиса прежней бизнес-модели, основанной на альтернативном импорте, который столкнулся с административными и экономическими барьерами, считает генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. По ее мнению, ключевыми переломными моментами стали ужесточение таможенного контроля и доначисление пошлин при ввозе через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, по словам госпожи Франк, на фоне неразвитости инфраструктуры и роста цен на электроэнергию спрос сместился в сторону более практичных гибридных моделей. Это объясняет, почему Lixiang, предлагающий модели с гибридной силовой установкой хоть и теряет продажи, но демонстрирует иной масштаб спада по сравнению с чисто электрическим Zeekr. Покупатель премиум-сегмента стал считать не только статус, но и совокупную стоимость владения и эксплуатационную готовность, пояснила она.