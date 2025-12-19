Власти ищут способы протянуть интернет в домохозяйства в деревнях и поселках

Власти рассматривают возможность финансировать подключение домохозяйств к проводному интернету за счет средств из Резерва универсального обслуживания. Сейчас, в рамках механизма универсального обслуживания, за реализацию которого отвечает «Ростелеком», осуществляется прокладка ВОЛС и установка базовых станций и хот-спотов Wi-Fi.

Возможность подключения к интернету домохозяйств в малых населенных пунктах

Минцифры прорабатывает вопрос подключения к проводному интернету домохозяйств в малых населенных пунктах за счет средств Резерва универсального обслуживания (РУО). Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на замглавы министерства Дмитрия Угнивенко.

На первом этапе Минцифры хочет запустить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) опрос граждан на предмет того, нужно ли им, помимо уже обеспеченного за счет участия властей мобильного интернета, подключение конкретного домохозяйства.

По результатам опроса, планируется инициировать внесение изменений в Закон «О связи», согласно которым средства из РУО можно будет тратить на подключение конкретных домохозйств. Угнивенко подчеркнул, что механизмы реализации данной инициативы могут быть различными, например, заключение прямых договоров с «Ростелекомом», являющимся единым оператором универсального обслуживания, или субсидии субъектам. В «Ростелекоме» от комментариев отказались.

Как в России реформировался механизм универсального обслуживания

Механизм универсального обслуживания заработал в России в 2004 г. после принятия новой редакции Закона «О связи». Первоначально к универсальным услугам связи относились таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет (ПКД).

Операторов универсального обслуживания выбирали на конкурсах. Для компенсации убытков операторов связи от оказания универсальных услуг был сформирован Резерв универсального обслуживания, в который все операторы связи перечисляли 1,2% от своей выручки.

В 2013 г. в Закон «О связи» были внесены изменения. Согласно ним, единым оператором универсального обслуживания стал «Ростелеком». К перечню универсальных услуг связи добавили проект устранения цифрового неравенства (УЦН), предполагающий прокладку магистральных ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек и установку там хот-спотов Wi-Fi. Позднее из РУО стала финансировать база данных перенесенных номеров (БДПН), необходимая для обеспечения возможности перехода от одного сотового оператора к другому с сохранением номера (MNP).

В 2020 г. в Закон «О связи» вновь были внесены изменения. Было решено отказаться от ПКД. Также перечень населенных пунктов, подпадающих под программу УЦН, был расширен до населенных пунктов с числом жителей от 100 до 500 человек. Кроме того, в них также необходимо устанавливать базовые станции сотовой связи, но только в случае, если там не мобильной связи.

В 2024 г. размер отчислений в РУО для операторов связи был увеличен до 2% от их выручки. Тогда же перечень населенных пунктов, подпадающих под программу УЦН, был расширен до населенных пунктов с числом жителей от 100 до 1 тыс.

Кроме того, Правительство поручило права определять перечень населенных пунктов, в которых за счет средств РУО должны быть проведены ВОЛС вместе с установкой базовых станций сотовой связи и точек доступа Wi-Fi. Также средства из РУО стало возможным тратить на «содействие разработкам, развитие и внедрение перспективных технологий».

Проводной интернет и отключения мобильного интернета

Вопрос прокладки проводного интернета стал особенно актуальным в 2025 г., когда в различных российских регионах стали периодически отключать мобильный интернет из-за антитеррористической угрозы. Такие отключения случаются во многих регионах Центрального, Северо-Западного, Южного, Уральского округов, включая Московскую и Ленинградскую области и Санкт-Петербург, а также некоторые города Сибири.

Для частичного решения проблемы с сентября 2025 г. Минцифры стало формировать «белый список» интернет-сайтов, которые должны работать даже при ограничениях на функционирования мобильного интернета. Но «белый список» - это лишь ограниченный набор интернет-сайтов, в которым, например, нет мессенджера Telegram. В связи с этим усилился спрос на подключения мобильного интернета, особенно в сельской местности.