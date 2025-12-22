CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры
|

Google и Apple просят своих программистов-иностранцев не выезжать из США. Обратно могут не пустить

В декабре 2025 г. сотрудники отделов кадров Google и Apple рекомендуют некоторым своим иностранным сотрудникам, находящимся в США по рабочим визам, не выезжать за границу из-за возможных сложностей с последующим возвращением в страну. Это связано с процедурой проверки социальных сетей тех, кто хочет приехать в США, из-за чего возобновление виз может занять до года.

Предупреждение для работников

Google и Apple предостерегли сотрудников от выезда из США из-за визовых задержек, пишет Business Insider. Руководители компаний опасаются, что сотрудники могут надолго остаться за пределами США.

Юридические консультанты в декабре 2025 г. компаний Google и Apple разослали предупреждения работникам, которым необходим штамп визы для возвращения в США. В письмах говорится, что процесс получения визы сейчас занимает больше времени, чем обычно.

В одном из посланий Google указано, что в некоторых посольствах и консульствах США сроки назначения визовых интервью достигают 12 месяцев. Сотрудникам рекомендуется избегать международных поездок, чтобы не рисковать надолго остаться за пределами страны.

Аналогичные же предупреждения получили и некоторые сотрудники Apple. Задержки в работе консульств связаны с новыми требованиями — теперь проверяют социальные сети, а визовый контроль стал более строгим. Эти меры затрагивают работников по визам H-1B, их иждивенцев, студентов и участников программ обмена.

aa_american_airlines_36969683711_1.jpg
wikipedia
Самолеты American Airlines в аэропорту Лос-Анджелеса

При президенте США Дональде Трампе (Donald Trump) усложнилось получение многих виз, в том числе рабочих. В сентябре 2025 г. он подписал указ, в соответствии с которым сборы за рабочие визы H-1B для квалифицированных иностранных сотрудников были повышены в 100 раз т.е. до $100 тыс. Администрация президента США также прорабатывает правила, которые обяжут всех иностранных туристов, в том числе тех, кому виза H-1B не нужна, предоставлять историю аккаунтов в социальных сетях за последние пять лет от текущей даты.

Борьба с трудовыми мигрантами

В сентябре 2025 г. указ президента США о повышении в 100 раз платы за визу, благодаря которой технологические и прочие инновационные компании страны активно привлекают талантливых работников из других стран, широко обсуждается и в США, и в тех странах, которых это касается, в первую очередь в Индии и Южной Корее. Наблюдатели из этих двух стран совершенно уверены в том, что Дональд Трамп разрушает американское превосходство в инновациях. Мнения же американских экспертов разделились.

Введение Дональдом Трампом платы в $100 тыс. за визу H-1B задушит инновации в США, дав мощный импульс для индийских инноваций. Захлопнув дверь перед талантами со всего мира, США буквально подталкивает новую волну лабораторий, патентов, инноваций и стартапов в Бангалор и Хайдарабад, Пуну и Гургаон.

По информации Business Insider, с сентября по декабрь 2025 г. Илон Маск (Elon Musk) подозрительно был молчалив в том, что касается этого вопроса. Собственно, как и другие технологические магнаты, такие как Сатья Наделла (Satya Nadella) из Microsoft и Сундар Пичаи (Sundar Pichai) из Google. Хотя все они в свое время воспользовались дорожкой H-1B, чтобы создать тысячи рабочих мест и принести миллиарды долларов своим акционерам.

Подобные прецеденты уже были

22 июня 2020 г. Дональд Трамп подписал распоряжение о приостановке до 31 декабря 2020 г. выдачи рабочих виз H1-B, H-4 и H-2B, L и большей части документов категории J, о чем информировал CNews. В связи с тем, что граждане США вынуждены конкурировать с иностранными гражданами за рабочие места в каждом секторе американской экономики, говорится в тексте документа, распространенного Белым домом.

Руководители крупнейших американских корпораций Apple и Google были разочарованы еще в 2020 г. решением администрации США о приостановке выдачи мигрантам ряда категорий трудовых виз.

По словам главы Apple Тима Кука (Tim Cook), американский народ иммигрантов, как и Apple, всегда черпал силу в нашем многообразии и надеется на непреходящую американскую мечту. По его мнению, процветания не может быть достигнуто ни без многообразия, ни без мечты. «Я очень разочарован данным объявлением», — подчеркнул он.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи также в своем сообщении высоко оценил тот вклад, который иммигранты вложили в экономический успех Америки и превращение ее в мирового лидера технологий. Ранее с критикой данного решения Дональда Трампа выступили главы многих крупных американских компаний, в том числе директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith), генеральный директор Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff).

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

ИТ-«дочка» «Росатома» вскрыла гигантскую кубышку и пустила миллиарды на российское ПО

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

В России создадут озеро данных о мошенниках

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Власти обязали при регистрации доменов идентифицироваться через Госуслуги

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще