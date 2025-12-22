Google и Apple просят своих программистов-иностранцев не выезжать из США. Обратно могут не пустить

В декабре 2025 г. сотрудники отделов кадров Google и Apple рекомендуют некоторым своим иностранным сотрудникам, находящимся в США по рабочим визам, не выезжать за границу из-за возможных сложностей с последующим возвращением в страну. Это связано с процедурой проверки социальных сетей тех, кто хочет приехать в США, из-за чего возобновление виз может занять до года.

Предупреждение для работников

Google и Apple предостерегли сотрудников от выезда из США из-за визовых задержек, пишет Business Insider. Руководители компаний опасаются, что сотрудники могут надолго остаться за пределами США.

Юридические консультанты в декабре 2025 г. компаний Google и Apple разослали предупреждения работникам, которым необходим штамп визы для возвращения в США. В письмах говорится, что процесс получения визы сейчас занимает больше времени, чем обычно.

В одном из посланий Google указано, что в некоторых посольствах и консульствах США сроки назначения визовых интервью достигают 12 месяцев. Сотрудникам рекомендуется избегать международных поездок, чтобы не рисковать надолго остаться за пределами страны.

Аналогичные же предупреждения получили и некоторые сотрудники Apple. Задержки в работе консульств связаны с новыми требованиями — теперь проверяют социальные сети, а визовый контроль стал более строгим. Эти меры затрагивают работников по визам H-1B, их иждивенцев, студентов и участников программ обмена.

wikipedia Самолеты American Airlines в аэропорту Лос-Анджелеса

При президенте США Дональде Трампе (Donald Trump) усложнилось получение многих виз, в том числе рабочих. В сентябре 2025 г. он подписал указ, в соответствии с которым сборы за рабочие визы H-1B для квалифицированных иностранных сотрудников были повышены в 100 раз т.е. до $100 тыс. Администрация президента США также прорабатывает правила, которые обяжут всех иностранных туристов, в том числе тех, кому виза H-1B не нужна, предоставлять историю аккаунтов в социальных сетях за последние пять лет от текущей даты.

Борьба с трудовыми мигрантами

В сентябре 2025 г. указ президента США о повышении в 100 раз платы за визу, благодаря которой технологические и прочие инновационные компании страны активно привлекают талантливых работников из других стран, широко обсуждается и в США, и в тех странах, которых это касается, в первую очередь в Индии и Южной Корее. Наблюдатели из этих двух стран совершенно уверены в том, что Дональд Трамп разрушает американское превосходство в инновациях. Мнения же американских экспертов разделились.

Введение Дональдом Трампом платы в $100 тыс. за визу H-1B задушит инновации в США, дав мощный импульс для индийских инноваций. Захлопнув дверь перед талантами со всего мира, США буквально подталкивает новую волну лабораторий, патентов, инноваций и стартапов в Бангалор и Хайдарабад, Пуну и Гургаон.

По информации Business Insider, с сентября по декабрь 2025 г. Илон Маск (Elon Musk) подозрительно был молчалив в том, что касается этого вопроса. Собственно, как и другие технологические магнаты, такие как Сатья Наделла (Satya Nadella) из Microsoft и Сундар Пичаи (Sundar Pichai) из Google. Хотя все они в свое время воспользовались дорожкой H-1B, чтобы создать тысячи рабочих мест и принести миллиарды долларов своим акционерам.

Подобные прецеденты уже были

22 июня 2020 г. Дональд Трамп подписал распоряжение о приостановке до 31 декабря 2020 г. выдачи рабочих виз H1-B, H-4 и H-2B, L и большей части документов категории J, о чем информировал CNews. В связи с тем, что граждане США вынуждены конкурировать с иностранными гражданами за рабочие места в каждом секторе американской экономики, говорится в тексте документа, распространенного Белым домом.

Руководители крупнейших американских корпораций Apple и Google были разочарованы еще в 2020 г. решением администрации США о приостановке выдачи мигрантам ряда категорий трудовых виз.

По словам главы Apple Тима Кука (Tim Cook), американский народ иммигрантов, как и Apple, всегда черпал силу в нашем многообразии и надеется на непреходящую американскую мечту. По его мнению, процветания не может быть достигнуто ни без многообразия, ни без мечты. «Я очень разочарован данным объявлением», — подчеркнул он.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи также в своем сообщении высоко оценил тот вклад, который иммигранты вложили в экономический успех Америки и превращение ее в мирового лидера технологий. Ранее с критикой данного решения Дональда Трампа выступили главы многих крупных американских компаний, в том числе директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith), генеральный директор Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff).