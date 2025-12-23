CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Акцент на безопасность, элементы искусственного интеллекта, трансформация классических баз данных — это далеко не все тренды на рынке решений по работе с данными и СУБД. Созвучны ли мировые тенденции российским, или у нашей страны своя специфика? Как развивается отечественный рынок, и чего боятся компании при миграции с зарубежных решений? Об этом в видеоподкасте «CNews.Лица» рассказывает Михаил Семенов, лидер центра разработки и развития СУБД в «СберТехе».

О чем подкаст

Спрос на современные решения в области работы с данными продолжает расти: бизнес все активнее переходит на data-driven подход, предполагающий, что руководители всех уровней принимают решения исключительно на основе корректных и полных данных. И от того, насколько хорошо у компании это получается, напрямую зависит ее эффективность.

Какие тренды в области работы с данными сегодня можно выделить? Как развивается мировой и отечественный рынок СУБД, и чего боятся компании, когда речь заходит об импортозамещении?

Об этом и не только в видеоподкасте «CNews.Лица» рассказывает Михаил Семенов, лидер центра разработки и развития СУБД в «СберТехе».

Посмотреть выпуск можно на следующих платформах:

Или прямо здесь

