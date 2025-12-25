Павел Дуров обвинил Европу в создании «цифрового Гулага», цензуры и массовой слежки

Основатель мессенджера Telegram в декабре 2025 г. обвинил президента Франции в попытке превратить Европейский союз в цифровой Гулаг с помощью цензуры и слежки.

Конфликт в сети

Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) пытается превратить Европейский союз (Евросоюз) в цифровой Гулаг из-за своих низких рейтингов, об этом в декабре 2025 г. заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Архитектором закона Евросоюза о цензуре, в отношении которого введены санкции, является близкий союзник и назначенец президента Франции Эммануэля Макрон. Столкнувшись с крайне низким рейтингом одобрения, Макрон пытается заставить замолчать критиков в интернете, превратив весь Евросоюз в цифровой Гулаг — с помощью цензуры в законе о цифровых услугах и массовой слежки», — написал он в социальной сети X.

Так Павел Дуров ответил на пост заместителя государственного секретаря США Сары Роджерс (Sarah Rogers) о санкциях, введенных Вашингтоном против бывшего комиссара Евросоюза Тьерри Бретона (Thierry Breton) и еще четырех европейских общественных деятелей в рамках борьбы с ограничениями против американских ИТ-платформ.

Франция решительно осуждает санкции против бывшего комиссара Евросоюза, заявил в сентябре 2025 г. министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Jean-Noel Barrault) и подчеркнул, что Евросоюз принял закон о цифровых услугах, который стал поводом для рестрикций, демократическим путем. Решение США представляет собой меры запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета, добавил президент Франции Эммануэль Макрон.

Павел Дуров последовательно критикует французские власти после задержания в аэропорту Парижа в августе 2024 г., о чем писал CNews. Тогда его поместили под арест по обвинению, связанному с недостаточной модерацией контента в Telegram. Дурова отпустили под залог €5 млн, но он выражал недоумение, что его как главу компании обвиняют в преступлениях пользователей мессенджера.

Закон о цифровых услугах

Закон о цифровых услугах в Евросоюзе был принят в 2020 г. и вступил в силу в 2022 г. Согласно ему, операторы социальных сетей обязаны модерировать контент, который может оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность. Если ИТ-платформа нарушает это правило, ей грозит штраф на сумму до 6% от дохода. В крайнем случае Европейская комиссия (Еврокомиссия) может заблокировать социальную сеть на территории Евросоюза.

Тьерри Бретон выступил одним из соавторов закона. Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 г. В соответствии с этим регламентом цифровые ИТ-платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением дезинформации и детской порнографии. ИТ-платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций или же им предлагать альтернативы. В 2024 г. он пригрозил владельцу социальной сети X Илону Маску (Elon Musk) полным применением санкций в рамках закона за дезинформацию в X.

Инициатива же массовой слежки появилась еще в 2020 г. и предполагает сканирование частной переписки пользователей мессенджеров, электронной почты и облачных хранилищ с целью выявления и предотвращения распространения контента, связанного с сексуальным насилием над детьми. Проект требует внедрения ИТ-инструмента так называемого client-side scanning т.е. автоматической проверки прямо на устройствах пользователей сообщений до шифрования. По информации европейской медиаплатформы Euractiv, регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования.

Всем, кого это касается

Еврокомиссия определила компании, которые владеют наиболее крупными онлайн-платформами, они попали под ее прямой надзор. Среди них — Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), Microsoft и X.

Сотрудники Еврокомиссии регулярно направляют им ИТ-компаниям претензии с требованием устранения обнаруженных нарушений. В противном случае ведомство угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность ИТ-компаний на территории Евросоюза.

Политический кризис во Франции

В октябре 2025 г. популярность президент Франции Эмманюэля Макрона достигла самого низкого уровня с момента его избрания в 2017 г.: только 16% опрошенных французов заявили, что они удовлетворены или очень удовлетворены им на посту президента Республики.

В ноябре 2025 г. Radio France Internationale (RFI) сообщила, что Эмманюэль Макрон выступил с инициативой о необходимости срочного ужесточения законодательства в сфере борьбы с дезинформацией. Глава государства подчеркнул, что быстрое распространение заведомо ложной информации в интернете представляет серьезную угрозу как для личной репутации граждан, так и для стабильности государства в целом. В качестве конкретного примера Эммануэль Макрон привел активно распространявшиеся в сети ложные утверждения о том, что Франция якобы направила 1 тыс. военнослужащих для участия в боевых действиях на территории Украины против России. Макрон призвал законодателей в кратчайшие сроки разработать и принять правовые механизмы, позволяющие судебной власти оперативно блокировать распространение подобного рода дезинформации в цифровом пространстве.

