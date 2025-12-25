В «Аэрофлоте» после дерзкой хакерской атаки полетели головы. Уволен главный ИТ-шник

Руководитель ИТ-блока «Аэрофлота» Антон Мацкевич лишился должности. В компании подчеркивают, что он ушел по собственному желанию, однако именно при нем случилась крупномасштабная хакерская атака, остановившая работу «Аэрофлота» на долгие дни и повлиявшая на задержку и отмену сотен рейсов и утечку персональных данных.

«Аэрофлот» без ИТ-директора

«Аэрофлот» уволил замгендиректора по ИТ и ИБ Антона Мацкевича, пишет «Коммерсант». Он занимал свой пост с 2022 г., и предпосылок для его ухода не было как минимум до середины лета 2025 г.

Как сообщал CNews, в конце июля 2025 г. хакеры почти полностью парализовали работу «Аэрофлота», провернув против него невероятную по своим масштабам успешную хакерскую атаку. Сотни рейсов были задержаны или отменены, что нанесло компании значительный репутационный урон. Также в результате взлома была уничтожена ИТ-инфраструктура компании. Помимо этого, хакеры скопировали внушительный объем информации, в том числе о клиентах «Аэрофлота» – пассажирах со всей страны.

Ответственность за взлом «Аэрофлота» взяли на себя хакерские группировки из Украины и Белоруссии.

Все это произошло, когда Мацкевич был на должности замгендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям и информационной безопасности. Теперь же, спустя менее полугода, он с этой должности снят.

© aapsky / Фотобанк Фотодженика Официальная причина увольнения Мацкевича - собственное его на то желание

Представители «Аэрофлота» подтвердили уход Мацкевича – он был уволен в середине декабря 2025 г. Однако в компании настаивают, что он ушел исключительно по собственному желанию.

Преемник найден

На момент выпуска материала «Аэрофлот» успел найти замену Мацкевичу. Новый замгендиректора компании по ИТ и ИБ – это назначенный директором департамента информационных систем «Аэрофлота» Денис Попов.

Пока нет данных, временно ли Попов исполняет обязанности, которые раньше лежали на плечах Мацкевича, или же он стал его полноценным преемником.

Дмитрий Попов – это бывший глава ИТ-компании «АФЛТ-Системс», являющейся «дочкой» «Аэрофлота. Представители авиаперевозчика подчеркнули, что Попов «имеет все необходимые навыки и опыт в разработке и внедрении цифровых проектов в компаниях группы».

Отметить заслуги Мацкевича за годы на посту замгендиректора по ИТ и ИБ в «Аэрофлоте» тоже не забыли. В компании заявили, что при нем произошел «существенный рывок в развитии ИT-направления компании в части импортозамещения и реализации стратегии цифровой трансформации группы».

Все более чем очевидно. Или нет

В «Аэрофлоте» старательно не связывают уход Мацкевича с гигантской кибератакой, Однако собеседники «Коммерсанта» в российской авиаотрасли совершенно не сомневаются, что уволили его именно из-за этого инцидента.

Последствия у взлома были катастрофическими, особенно с учетом того, что «Аэрофлот» – это крупнейший авиаперевозчик в России. В день взлома (28 июля 2025 г.) компания была вынуждена отменить 54 парных рейса (туда-обратно) из 206 через аэропорт Шереметьево, являющийся базовым для «Аэрофлота».

Стабилизировать ситуацию с расписанием удалось лишь спустя двое суток – только 30 июля 2025 г. Но это вовсе не означает, что «Аэрофлот» сумел столь же быстро побороть другие последствия взлома – например, доступ россиянам к личным кабинетам в программе лояльности «Аэрофлота» был возвращен лишь спустя две недели после атаки, к середине августа 2025 г.

Вина не доказана

Как сообщил «Коммерсанту» ИБ-руководитель в неназванной российской авиакомпании, несмотря на то, что ИТ-специалисты хорошо справились с атакой и смогли «сохранить большую часть ИT-инфраструктуры», мониторинг потенциальных угроз в «Аэрофлоте» «не мог не сообщать об аномальных активностях на стороне внешних подрядчиков» и должного «внимания этим аномалиям не было уделено».

Этот собеседник открыто заявил, что глава ИБ-направления в такой ситуации попросту не мог не понести наказание ввиду масштабов случившегося и последствий для компании в виде внушительного репутационного урона.

Другие ИТ-специалисты в авиаотрасли, напротив, встали на сторону Мацкевича. По их словам «ни один топ-менеджер не может быть полностью застрахован от повторения такой ситуации, поскольку количество кибератак на авиацию в мире выросло в семь раз, их сложность прогрессирует», пишет «Коммерсант».

Нашлись и те, кто посчитал смену ИБ-главы «Аэрофлота» преждевременной ввиду того, что «Аэрофлот» – очень крупная компания, и новый ИБ-руководитель будет месяцами вникать во все процессы.