Цены на оперативную память улетели в космос. В продаже появились комплекты по цене нового Porsche

Комплект памяти по цене автомобиля

Динамическая память с произвольным доступом (DRAM) продолжает дорожать на фоне высокого спроса – в связи с бумом технологий искусственного интеллекта (ИИ). В верхнем ценовом сегменте, как пишет TechSpot, сегодня уже можно найти комплекты, за которые покупателю придется отдать такую же сумму, как за новый спортивный автомобиль.

Так, американская компания Nemix, поставщик оперативной памяти и устройств хранения данных, который, в частности, работает с правительственными организациями США, на своем официальном сайте продает серверную память DDR5 по цене $77 тыс. (почти 6 млн руб. по курсу ЦБ на 30 декабря 2025 г.) за один комплект, без учета доставки и налогов.

За эти деньги предлагается приобрести набор ОЗУ DDR5 RDIMM PC5-51200 и поддержкой технологии ECC и CAS-таймингом 52 мс, а также общей емкостью 4 ТБ – всего 16 модулей, по 256 ГБ каждый.

Как отмечает TechSpot, стоимость 4-терабайтного комплекта сегодня сопоставима с ценой нового премиального автомобиля, такого как Porsche 718 Cayman в базовой комплектации, с кузовом типа купе модельного ряда 2025 г. или кроссовера Land Rover Range Rover Evoque, которые в США доступны по цене от $75 тыс. (примерно 5,8 млн руб.) и $49 тыс. (около 2,2 млн руб.) соответственно. И это без учета возможных скидок, которые могут предоставлять дилеры.

Фото: fabrikasimf / FreePik В рознице теперь имеются комплекты памяти по цене автомобиля

В России на одной из популярных профильных онлайн-платформ новый Porsche Cayman III 718 (982) купе 2025 г. с бензиновым двигателем объемом 2 л, мощностью 300 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач обещают продать по цене от 10 млн руб., но можно найти и более «бюджетные» варианты с пробегом.

На Amazon ситуация аналогичная

Американский гигант в сфере электронной коммерции Amazon предлагает память того же бренда в различных конфигурациях по цене от 64 ГБ за планку. Комплект на 2 ТБ, состоящий из восьми модулей с аналогичными характеристиками, готовы продать за $39 тыс. Издание TechSpot также нашло на марктеплейсе другой восьмимодульный набор общим объемом 2 ТБ с ценником на уровне $46 тыс.

Следует иметь в виду, что оперативная память, которую предлагает Nemix, предназначена для развертывания высокопроизводительных серверных систем, поэтому оценивается продавцом соответствующе и, вероятно, не вполне годится на роль товара, динамика изменения цены которого отражает ситуацию на рынке памяти DRAM в потребительском сегменте.

Однако TechSpot все же подсчитал, что в период с 30 ноября по 29 декабря 2025 г. – менее чем за месяц – 2-терабайтный комплект Nemix подорожал почти на 20%. Во всяком случае по данным CamelCamelCamel, инструмента для мониторинга динамики цен на Amazon, еще в конце ноября 2025 г. такой набор можно было приобрести за $33 тыс.

DDR4 касается в меньшей степени

Нынешний кризис в большей степени повлиял на DRAM последнего поколения – DDR5, тогда как постепенно устаревающую DDR4 все еще можно купить по относительно разумным ценам, хотя и она тоже дорожает. Так, серверный набор Nemix 2 ТБ (восемь модулей по 256 ГБ) DDR4 на все том же Amazon обойдется в $13,5 тыс. при $1,7 тыс. за один модуль емкостью 256 ГБ.

Желающим собрать ПК тоже следует оставаться начеку

Оперативная память для ПК тоже дорожает, хоть и ценник на нее пока не достиг столь же абсурдно высоких значений.

По информации Tom’s Hardware, до скачка цен 2025 г. стоимость 64-гигабайтного набора G.Skill Trident Z5 Neo RGB (2 модуля по 32 ГБ, 6000 МТ/с, тайминги 30(CL)-40-40-96, радиатор в комплекте, присутствует подсветка), подходящего для использования в игровых ПК, на рынке США составляла $205 – $220).

Уже в октябре ценник на него и другие модели пошел вверх и к ноябрю 2025 г. вырос чуть ли не в три раза. В конце ноября его можно было купить за $640. Тогда же игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim с дисководом, оснащенная 12 ГБ памяти GDDR6, можно было приобрести за $449 с учетом сезонной скидки.

В ноябре 2025 г., как ранее сообщил CNews, по крайней мере в одном магазине популярной американской розничной сети Micro Center с прилавков, на которых демонстрируются модули оперативной памяти DDR, полностью исчезли ценники – «в связи с нестабильностью цен». Вместо них появилась табличка с сообщением, в котором посетителям, желающим уточнить сумму, за которую магазин согласится отпустить новенький комплект памяти, рекомендуют обратиться к продавцу-консультанту.

Спасибо генеративному ИИ

В конце октября 2025 г. дефицит DRAM усугубился на фоне мирового бума генеративного ИИ. Как ранее писал CNews, американские и китайские гиперскейлеры при закупках DRAM стали соглашаться на переплату в несколько раз, даже если было заведомо ясно, что в полном объеме размещенные заказы будет исполнены нескоро.

Особенно востребована память с высокой пропускной способностью (HBM), которая применяется в производстве ускорителей вычислений на базе GPU. Однако ситуация на рынке модулей серверной оперативной памяти DDR5 RDIMM не многим лучше – здесь тоже спрос значительно превышает предложение, что, закономерно, приводит к ее удорожанию.