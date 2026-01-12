Китай впервые поднял в воздух тяжелый грузовой БПЛА, дальний и высотный

В январе 2026 г. китайский грузовой беспилотник на автономном управлении Tianma-1000 совершил свой первый испытательный полет. Беспилотник в ходе испытаний продемонстрировал оптимальные полетные данные. Применять машину планируют для грузоперевозок и при проведении аварийно-спасательных работ.

Тестирование беспилотника

Китайский транспортный беспилотник на автономном управлении Tianma-1000 успешно завершил первый испытательный полет, об этом уведомила Центральное телевидение Китая.

Воздушное судно, разработанное компанией Xi'an Aisheng Technology Group, показало оптимальные полетные данные при испытаниях. Беспилотный транспортный беспилотник объединяет в себе множество функций, включая логистические перевозки, экстренное реагирование и доставку материалов. Отмечается, что беспилотник Tianma-1000 планируется применять для оперативной реализации грузоперевозок, а также в рамках миссий по проведению аварийно-спасательных работ.

В государственной корпорации Norinco Group отметили, что грузоподъемность Tianma-1000 составляет до 1 тонны, а высота полета может достигать 8 км. Для взлета и посадки такого судна требуется менее 200 м. При этом максимальная дальность полета воздушного судна — до 1,8 тыс. км.

Facebook* - ShanghaiEye Китайский грузовой беспилотник совершил первый испытательный полет, его планируют использовать для проведения спецопераций и грузоперевозок

По информации China News, Tianma-1000 является первой в Китае средневысотной платформой для недорогих перевозок. Тяжелый беспилотник способен адаптироваться к сложному рельефу высокогорья, осуществлять сверхкороткие взлет и посадку, а также быстро переключаться между грузовыми и парашютными режимами.

Первый в мире конвертоплан

В декабре 2025 г. китайская компания United Aircraft представила летательный аппарат Lanying R6000 — первый в мире конвертоплан массой 6 т. Воздушное судно с поворотными винтами способно совершать вертикальные взлет и посадку.

Lanying R6000 имеет полезную нагрузку до 2 тонн., максимальную крейсерскую скорость 550 км/ч и дальность полета около 4 тыс. км на высотах до 7620 м. Аппарат способен плавно переключаться между режимом вертикальных взлета и посадки и режимом высокоскоростного горизонтального движения: при этом модули с винтами поворачиваются на 90°.

По словам разработчиков, воздушное судно может быть адаптировано для выполнения разнообразных задач. Это, в частности, перевозка медицинского персонала или бригад спасателей, полицейское патрулирование, ликвидация последствий стихийных бедствий и пр. Вместимость салона в зависимости от конфигурации составляет от шести до 12 человек. Например, аппарат может взять на борт два-четыре пострадавших и четыре медицинских работников, а также необходимое поисково-спасательное и медицинское оборудование.

Эксплуатироваться Lanying R6000 может в любых условиях и на любой местности. Предусмотрена противообледенительная и молниезащита. Аппарат способен к непрерывному полету при умеренном дожде и к полету в течение одного–двух часов при сильном дожде. Взлет и посадка могут осуществляться на небольших площадках, таких как парковки и крыши офисных зданий, что важно в чрезвычайных ситуациях.

В Китае запущен беспилотный поезд

В 2024 г. китайские власти запустили беспилотный большегрузный поезд на железной дороге, соединяющей провинции Хэбэй на севере и Шаньдун на востоке страны. Это стало важной вехой на пути перехода от автоматизированных к беспилотным технологиям железнодорожных грузовых перевозок.

По информации China Media Group, поезд состоит из 108 вагонов общей длиной около 1,3 тыс. м. и весом примерно 11 тонн. Указанный маршрут состав проходит за два с половиной часа. Данная ветка в основном используется для перевозки угля.

Отмечается, что после широкого внедрения беспилотников в железнодорожные сообщения, средняя скорость движения поездов в Китае увеличится на 1,7 км/ч, а среднее потребление энергии снизится на 2,9%, что значительно повысит эффективность транспортировки грузов в стране. Ранее технология беспилотных поездов в основном использовалась в городских железнодорожных системах и не применялась в широких масштабах на железнодорожных линиях для большегрузных перевозок.

*Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).