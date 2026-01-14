CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

У Apple и Google кончились инновации. В 2025 г. им выдали патентов на 12-13% меньше, чем на год раньше

Американские ИТ-гиганты Apple и Google, последние десятилетия находившиеся в авангарде инноваций, похоже, теряют хватку. Количество патентов – существенный, но далеко не единственный критерий инновационности, полученных этими корпорациями в 2025 г. в США существенно снизилось – на 12% и 13% соответственно. По данному показетелю их теснят азиатские компании, такие как Samsung Display, LG Electronics и Huawei.

Apple и Google сдают позиции

ИТ-корпорации Apple и Google стали патентовать меньше инноваций, чем в прошлые годы – во всяком случае у себя на родине, следует из отчета, опубликованного агрегатором патентных данных IFI Claims.

Так, согласно отчету агрегатора, который использует статистику Ведомства по патентам и товарным знакам США (US Patent and Trademark Office; USPTO), корпорация Apple в 2025 г. получила 2722 патента, на 12% меньше, чем в 2024 г. (3082). В результате производитель смартфонов iPhone и компьютеров mac упал с четвертой на шестую строчку рейтинга 50 крупнейших патентополучателей в США за 2025 г. по версии IFI Claims, потеряв сразу две позиции.

В конце 2024 г. Apple, в частности, оформила патент на «гибкие динамики», способные воспроизводить звук даже будучи подверженными деформации. Степень деформации определяется при помощи специального датчика, на основании данных которого остальные компоненты устройства адаптируются к новым условиям работы.

Google также ухудшила свое положение в рейтинге IFI Claims, потеряв четыре позиции и переместившись с 10 строчки в 2024 г. на 14 в 2025 г. Американскому интернет-гиганту удалось в 2025 г. получить лишь 1782 патента, тогда как в 2024 г. этот показатель равнялся 2054 (-13%). Таким образом, спад продуктивности Google в этой сфере оказался даже более значительным, чем у Apple.

Успехи в сфере ИИ

С другой стороны, Google в последнее время патентует множество идей, связанных с генеративным и агентным искусственным интеллектом. Так, по данным Axios, в период с февраля 2024 г. по апрель 2025 г. Google (включая DeepMind) получила 140 патентов в соответствующей области, обогнав по этому показателю предыдущего лидера – корпорацию IBM (61 патент). Также в первую десятку вошли Nvidia (80), Intel (43), Microsoft (42), Eircsson (38), Capital One (33), Dell (29) и Oracle (25).

Apple в списке лидеров представлена не была. Факт наличия сложностей с разработкой собственных больших языков моделей купертиновцы подтвердили, заключив в январе 2026 г. многолетнее соглашение с Google, по условиям которого нейросеть Google Gemini будет интегрирована в фирменного голосового помощника Apple Siri. По информации Bloomberg, Apple будет платить за Gemini $1 млрд в год.

Азия наступает

Примечательно, что компании из Азии в 2025 г. совокупно обходят любой другой регион по показателю полученных патентов в США. Он вырос с 48% в 2016 г. до 60% в 2025 г.

С 2022 г. неизменным лидером рейтинга является южнокорейская Samsung Electronics. В 2025 г. компания, производящая широчайший спектр высокотехнологичной продукции – от электронных компонентов до смартфонов и компьютеров в сборе, обзавелась 7054 новыми патентами (+10,62% к 2024 г.). Первую пятерку замыкает также сестринская компания Samsung Electronics – Samsung Display с 2859 патентами (+10,13%).

На одну строчку выше расположилась китайская Huawei Technologies, с 2019 г. пребывающая в «черном списке» Минторга США, но тем не менее сумевшая добиться регистрации 3052 патентов в 2025 г. (+0,2%)

Также в первой двадцатке фигурируют тайваньская TSMC (4194 патента), японские Canon и Toyota, корейские LG Electronics, Kia, Hyundai Motor, китайская BOE Technology.

До того, как Samsung Electronics возглавила рейтинг в 2022 г. на протяжении 29 лет подряд лидером являлась IBM.

Американские технологические гиганты с огромной рыночной капитализацией, такие как Nvidia или Tesla, в топ-50 не попали вовсе. В то же время следует отметить, что американские компании доминировали в 2025 г., если учитывать игроков рынка за пределами топ-50 – за ними числится 136131 патент.

USPTO не справляется

В целом же количество заявок на выдачу патентов, зарегистрированных USPTO в 2025 г., уменьшилось на 9% в сравнении с 2024 г. Это худший результат с 2019 г. Просел и такой показатель как число одобренных патентов, но не столь значительно – всего на 1%: с 324064 штук в 2024 г. до 323272 в 2025 г.

При оценке показателей деятельности по регистрации патентов в США, вероятно, следует учитывать тот факт, что USPTO не принимает решения о регистрации права на интеллектуальную собственности моментально – на это могут уходить месяцы. В противном случае рейтинг топ-50 IFI Claims мог бы выглядеть несколько иначе.

В 2024-2025 финансовых годах американскому ведомству приходится сложнее, чем в предыдущие годы – по целому ряду причин. Так, согласно собственным открытым данным USPTO, число необработанных заявок на регистрацию патента на январь 2025 г. составляло около 838 тыс. штук, а к ноябрю 2025 г. оно уменьшилось до 789 тыс.

Дмитрий Степанов

