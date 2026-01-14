Выставлена на продажу половина завода российских сельскозяйственных роботов

В Липецке выставили на продажу половину завода, готового, по словам продавца, развивать направление производства сельскохозяйственных роботов.



Завод на продажу

Собственник выставил на продажу 50% уставного капитала действующего машиностроительного предприятия «Липецкий завод профилегибочного оборудования», выяснил «Коммерсант».

Предлагаемая цена — 680 млн руб. В объявлении указано, что завод является площадкой для запуска нового направления — сельскохозяйственных роботов, прототипы которых уже собраны и испытаны на экспериментальной ферме в Липецкой области.

Как выяснило издание, в Rusprofile числится только одно предприятие с таким названием — ООО «Липецкий завод профилегибочного оборудования» (ООО «ЛЗПО»). Оно зарегистрировано в Липецке, в 2015 г. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор и единственный владелец — Татьяна Мельниченко.

Возможно масштабирование

ООО «ЛЗПО», по данным Rusprofile, в 2024 г. не получило ни выручки, ни прибыли. В 2021 г. выручка составляла 75 млн руб., а убыток — 3,3 млн руб.

freepik/user6702303 В сельском хозяйстве, особенно на фермах и в теплицах, роботы уже активно применяются

В объявлении о продаже доли уставного капитала указано, что планируемый объем производства после модернизации составит 3,5 млрд руб. в год с возможностью последующего масштабирования. Потенциальными рынками сбыта названы Россия, Белоруссия, Казахстан и Иран.

На сайте «Липецкий завод профилегибочного оборудования» сказано, что с 2003 г. предприятие выпускает станки и автоматические линии для производства гнутых стальных профилей. Производственная база включает земельный участок площадью 3,5 га, около семи тыс. кв. м отапливаемых производственных помещений и станочный парк.

Роботы для сельского хозяйства

Применение роботизированных систем находит широкое распространение в сельском хозяйстве. В мировой практике растениеводства существуют научно-исследовательские разработки и коммерческие решения для ферм.

Активно развиваются роботы для тепличных хозяйств, садоводств и виноградников, способные автоматизировать, например, сбор урожая в теплицах и садах; мониторинг состояния и фазы развития растений; обнаружение болезней и вредителей; точечное внесение химикатов или воды. Робот может быть оснащен датчиками и ИИ для определения степени зрелости плодов и роборукой для их сбора.

Более сложная задача — создание полевых роботов. Полевые условия накладывают дополнительные требования и ограничения к архитектуре робота и разработке всех его систем, отвечающих за движение и ориентацию в пространстве, а также сбор данных с высокоточной геопространственной привязкой.

В России сельское хозяйство — одна из самых непростых для цифровизации отраслей. На большинстве предприятий нет базовой инфраструктуры для внедрения сложных решений.

В июле 2024 г. CNews писал, что роботизированную систему для кормления крупного рогатого скота «Цифровой Кентавр» разработали в Санкт-Петербургском университете ветеринарной медицины (СПбГУВМ). Робот может управлять подвесным оборудованием и прицепной техникой, готовит кормовую смесь, развозит корм по территории фермы и распределяет дозировано, с учетом количества животных.