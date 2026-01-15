Курьеров, которым часто платят больше, чем программистам, вовсю заменяют на бездушных роботов «Яндекса» – они в разы дешевле

Роботы-доставщики «Яндекса» в ряде случаев оказались для компаний выгоднее обычных курьеров. Их обслуживание обходится дешевле в сравнении с зарплатами курьеров. Именно сфера доставки на протяжении последних нескольких лет позволяла зарабатывать гораздо больше, чем получают многие в ИТ-отрасли, при этом не требуя специальных навыков, высшего образования и многолетнего опыта.

Роботизация доставки

Роверы-доставщики, которые все чаще встречаются в крупных городах России, оказались более рентабельными, нежели обычные курьеры, пишут «Ведомости» со ссылкой на финансовые показатели «Яндекса» за 2025 г. Годовое обслуживание таких роботов, без учета денег на их закупку, стоит на 49-66% меньше в сравнении с расходами на зарплаты пеших курьеров (к ним относятся и те, кто передвигается на самокате и велосипеде).

Так, один ровер обходится примерно в 295 тыс. руб. в год, притом в эту сумму сразу входят зарплаты инженера по его обслуживанию и оператора, управляющего им. Им достается 42% суммы, а оставшиеся 58% уходят на ремонт и комплектующие.

Для сравнения, курьерам в Москве и Санкт-Петербурге платят по 878 тыс. руб. в год, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Совкомбанка. В некоем «в малом региональном городе» годовая зарплата курьера составляет 574 тыс. руб., отмечено в этой статистике.

Носить еду выгоднее, чем быть ИТ-шником

По информации сервиса по поиску работы SuperJob, в 2025 г. пеший курьер, а также курьеры на самокате или велосипеде, получали в Москве 90 тыс. руб. в среднем и 150 тыс. руб. максимум. При этом такая работа не требует ни высшего образования, ни специальных навыков – нужно лишь уметь ходить и управлять велосипедом или самокатом. Для этих транспортных средств даже не нужны водительские права.

«Яндекс» В «Яндекса» уже четыре поколения роверов-доставщиков

Для сравнения, многие ИТ-специалисты получают даже меньше, чем курьеры. Например, в мае 2025 г. CNews писал, что столичные PHP-программисты начального уровня могут рассчитывать на 85-120 тыс. руб. в месяц. При этом их зарплаты выросли ниже официальной инфляции.

Согласно SuperJob, в Уфе пеший курьер в месяц может зарабатывать 57 тыс. руб. в среднем и 95 тыс. руб. максимум. Зарплата PHP-программиста базового уровня в Уфе – 85-110 тыс. руб. При этом последние располагать знанием теории баз данных и практическим опытом работы с СУБД, знать принципы объектно-ориентированного программирования, уметь писать на JavaScript, HTML, а также обладать знанием английского языка на уровне чтения технической документации. Все это курьеру не требуется.

Один оператор, чтобы управлять всеми

Из приведенных изданием данных следует, что один ровер, используемый в крупном городе, намного выгоднее, нежели один курьер. К тому же важно понимать, что вовсе не обязательно нанимать по одному оператору и инженеру для каждого из них.

Как пишет издание, один оператор может управлять сразу 12 доставщиками, а один инженер запросто может обслуживать две дюжины роверов (24 шт.).

По информации «Яндекса», стоимость сборки одного ровера на октябрь 2025 г. составляла в пределах $10 тыс. (784,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 января 2025 г.). Саму сборку осуществляют работники китайских фабрик.

В октябре 2025 г. «Яндекс» сообщал о начале серийной сборки роботов четвертого поколения. По плану компании, к концу 2026 г. объем их выпуска достигнет 1300 экземпляров в месяц. Также «Яндекс» рассчитывает на снижение к началу 2027 г. стоимости роверов с нынешниз с $10 тыс. до $8 тыс. на фоне наращивания масштабов производства и совершенствования технологий.

Паниковать пока рано

Ключевым отличием ровера от живого курьера является радиус доставки. Заряд аккумуляторов внутри робота не бесконечен.

По подсчетам партнера практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергея Кудряшова, оптимальный радиус доставки для современного ровера не превышает 2 км от точки отправления. Он сообщил «Ведомостям», что выгода от использования ровера тем выше, чем выше «плотность» заказов – их количество в пределах отдельно взятой территории. Также на это влияет радиус доставки – чем он меньше, тем рентабельность выше.

По подсчетам Сергея Кудряшова, роверы «демонстрируют экономическое преимущество над курьерами-людьми» при коэффициенте загрузки выше 80%. В пользу использования роботов говорит и постоянный дефицит кадров, а также перманентный рост зарплат в сфере доставки.

Да и сами роверы со временем совершенствуются. В частности, у новых моделей более вместительный грузовой отсек, что позволяет им везти больше заказов одновременно.

Однако едва ли в России роверы в настоящее время актуальны где-либо за пределами крупнейших городов. По мнению Кудряшова, в регионах на фоне низкой плотности заказов значительную часть времени роботы попросту будут простаивать.

Спрос есть

Несмотря на то, что роверы-доставщики работают далеко не во всех городах, в тех населенных пунктах, где они доступны, спрос на них очень высокий. Так, с 1 января по 30 сентября 2025 г. роверы «Яндекса» выполнили 250 тыс. заказов, пишут «Ведомости».

К концу III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября) у «Яндекса» было в сумме 80 роботов, привязанных к 13 дарксторам. Они развозили заказы из «Яндекс лавки» и «Яндекс еды».

При этом по количеству заказов в день они лишь совсем немного уступают пешим курьерам – 12 против 14 (разница 15%).

К 2030 г. количество выполненных роверами заказов может вырасти до 17 млн в год. При всех курьеров они не вытеснят, хотя их доля от общего числа доставленных заказов существенно вырастет – с нынешних 0,2% до 6,5%.