Программное преклонение перед Западом. Российские компании не хотят переходить на суверенное ПО и массово остаются на иностранном

Российский бизнес продемонстрировал нежелание отказываться от иностранного корпоративного ПО в пользу отечественного. Компании в подавляющем своем большинстве годами используют зарубежный софт, не желая тратить ни время, ни деньги на импортозамещение – по их оценке, российское ПО одновременно и хуже, и дороже.

Зачем что-то менять

Подавляющее большинство российских компаний даже не смотрят в сторону отечественного корпоративного ПО и продолжают годами пользоваться иностранным, пишут «Ведомости». И это при том факте, что с весны 2022 г. Россию покинули десятки иностранных софтверных компаний, многие из которых лишили своих российских клиентов поддержки и возможности продлевать имеющиеся лицензии и закупать новые.

Согласно статистике компании Naumen, к началу 2026 г. иностранные корпоративные программы в России по-прежнему активно эксплуатируют свыше 70% компаний. Оценка основана на результатах опроса около 80 менеджеров из разных сфер бизнеса – финансов, ритейла, телекома и ИТ, энергетики, промышленности, транспорта, логистики и госуправления.

Важно подчеркнуть, что импортозамещение ПО является принудительным только для компаний с госучастием. Частный бизнес волен пользоваться тем софтом, который ему удобен, даже если он разработан за пределами России.

Где именно нет импортозамещения

Корпоративное ПО в понимании экспертов Naumen – это в первую очередь CRM-системы (системы для работы с клиентскими данными), а также системы управления проектами. Именно их российские компании массово и наотрез отказываются импортозамещать.

Наряду с ними высоким спросом в России по-прежнему пользуются зарубежные системы управления ИТ-службами и кадрами (HRtech). Электронный документооборот тоже предпочитают вести в иностранных сервисах.

Важно подчеркнуть, что предоставленная Naumen статистика не включает в себя данные по операционным системам. Однако здесь и так все очевидно – в России доля американской ОС Windows составляет в сумме 81,74% (декабрь 2025 г., StatCounter). Отечественные ОС в подавляющем большинстве работают на ядре Linux, а его доля, с учетом всех существующих дистрибутивов – 3,36%.

Почему все так

Причин, по которым российские компании продолжают активно пользоваться иностранным софтом, довольно много. К примеру, 32% компаний попросту не нашли среди всего многообразия суверенных приложений те, что смогли бы полностью заменить им иностранные.

Вторая по популярности причина – это деньги. 16% респондентов открыто называют российское ПО избыточно дорогим.

Очень многие компании вообще не собираются в обозримом будущем переходить на суверенное ПО. 12% предприятий ждут возвращения иностранных разработчиков.

Что не менее важно, так это тот факт, что компании, не желающие импортозамещать софт, пользуются далеко не одной иностранной программой. 27% из них активно эксплуатируют пять и более самых разных утилит иностранной разработки.

Зачем платить, если можно не платить

Как сообщил «Ведомостям» генеральный директор «ИНКА 4.0» Павел Калякин, многие компании, не стремящиеся к переходу на российское ПО, отказываются от него потому, что ранее вложили деньги в иностранный софт. Также, по его мнению, они не видят «прямой выгоды от немедленной замены» зарубежного софта на суверенный.

По оценке генерального директора АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) Кирилла Семиона, прямо сейчас в России примерно 95% компаний используют иностранное ПО «хотя бы в минимальном объеме».

Но у такой схемы есть и свои недостатки. К примеру, российские компании зависят от внешней поддержки, что в условиях нынешних геополитических реалий может стать проблемой. Это лучше всего видно на примере немецкой компании SAP – одного из крупнейших в мире разработчиков ERP-систем. Она ушла из России в 2022 г. и оставила десятки бизнес-клиентов без техподдержки. Крупные компании начали массово переходить на отечественные ERP-решения, а в фирмах поменьше этот процесс идет не столь масштабно.