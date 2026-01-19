Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США

ЕС решил отказаться от использования различного оборудование китайского производства в своей критической инфраструктуре. В первую очередь это затронет Huawei и ZTE обе компании выгонят, в частности, из европейской телеком-инфраструктуры и попутно из солнечной энергетики. Власти США тоже не доверяют этим компаниям.

Huawei и ZTE, на выход

Китайские компании Huawei и ZTE, известные во всем мире техногиганты, могут в очень скором будущем лишиться крупных клиентов в лице фирм – представителей европейской критической инфраструктуры. Как пишет Financial Times, власти Евросоюза намерены принудительно вывести из эксплуатации оборудование обеих компаний.

Не исключено, что Huawei и ZTE – не единственные, кого постигнет такая участь. Власти Евросоюза намерены отказаться от использования в критической инфраструктуре любого оборудования, произведенного китайской компанией.

Что же до конкретно Huawei и ZTE, то их погонят в первую очередь из телеком-отрасли. Обе компании являются одними из крупнейших в мире поставщиков базовых станций для сотовых сетей, а также другого телеком-оборудования. Часть инфраструктуры российских сотовых операторов тоже базируется на их продукции.

Фото: fanjianhua / FreePik Когда начинать изгнание Китая из критической инфраструктуры, в Европе пока не определились

Вместе с этим техника Huawei и ZTE будет исключена из состава европейских систем солнечной энергетики.

Закон суров, но это закон

Власти ЕС достаточно давно выпустили рекомендацию для компаний по отказу от китайского оборудования в критической инфраструктуре. Но, как и все другие рекомендации, она носит добровольный характер и не является принудительной.

Теперь же европейские власти намерены закрепить запрет на использование техники Huawei и ZTE, а также других китайских поставщиков, на законодательном уровне. Рассмотрение законопроекта может начаться 20 января 2026 г., и он будет относиться к документам об информационно безопасности.

Если документ будет принят, то европейским странам придется в срочном порядке менять почти всю критическую инфраструктуру, по крайней мере, в сегменте солнечной энергетики. По данным Financial Times, в настоящее время 90% солнечных панелей из нее импортируются именно из Поднебесной.

Тылы почти прикрыты

Если не оглядываться на солнечную энергетику и рассматривать исключительно телеком-отрасль, то здесь у Европы все схвачено. Какую именно ее часть занимает китайское «железо», Financial Times не уточняет, но у Евросоюза есть два внушительных козыря в рукаве.

Первый – это шведская Ericsson, второй – финская Nokia, составляющие очень достойную конкуренцию китайским производителям телекоммуникационной аппаратуры. Вот только использование техники Nokia или Ericsson не всегда может быть оправдано экономически.

Иными словами, закупка китайского «железа» может обходиться намного дешевле «суверенного». Вероятно, именно по этой причине в 2025 г. власти Испании подписали контракт с Huawei на поставку техники для записи и хранения телефонных переговоров местных жителей и гостей страны.

Бизнес забыли спросить

Обсуждение принудительного отказа от китайского «железа» в критической инфраструктуре Европы проходит не в первый раз, однако лишь сейчас дело дошло до законопроекта. Пока неясно, когда и в каком виде его примут и примут ли вообще, но такое положение дел само по себе нравится не всем.

Как пишет Reuters, ранее некоторые телекоммуникационные европейские компании высказывались резко против принудительного отказа от китайского телеком-оборудования. И громче других выступали операторы связи в Германии и Испании – стран из числа крупнейших в Европе.

Сроки поэтапного прекращения поставок будут зависеть от рисков, представляющих угрозу для блока и конкретного сектора экономики, а также будут учитывать затраты и наличие альтернативных поставщиков, отмечает Financial Times.

Запад копирует Запад

Отказ от техники Huawei, ZTE и других китайских брендов – весьма модное течение на Западе. Вот только тренд в данном случае задает вовсе не Евросоюз.

В этом плане нужно смотреть немного западнее. Активнее других китайскую электронику отовсюду изгоняет США.

Это продолжается годами – как минимум с начала первого срока нынешнего Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), который стартовал в январе 2017 г. Для примера, в марте 2017 г. Правительство США оштрафовало ZTE на $1,2 млрд за то, что с 2010 г. по 2016 г. компания продавала американскую технику в Иран. Кроме того, вендор провел 283 поставки такой техники в Северную Корею. Действия ZTE являются нарушением режима санкций, предусмотренного США для этих стран.

В 2018 г. Трамп развязал торговую войну с Китаем и с тех пор пытается уничтожить компанию Huawei.

ZTE власти США тоже не обходят стороной. К примеру, в декабре 2024 г., когда Трамп уже выиграл свои вторые президентские выборы, но еще не вступил в должность главы государства, Палата представителей США заявила о готовности рассмотреть законопроект о выделении $3 млрд на демонтаж телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE с целью усиления безопасности.

Как сообщал CNews, власти США считают оборудование этих китайских компаний считается угрозой и настаивают на его замене. Но проблема в том, что Huawei и ZTE занимают доминирующую позицию на рынке США, и найти альтернативные решения является непростой задачей.