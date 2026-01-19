Сооснователь Wildberries проконтролирует крупного онлайн-ритейлера

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук войдет в совет директоров интернет-ритейлера «ВсеИнструменты.ру». Ранее, после ухода из Wildberries, он также возглавил экспертную группу при совета директоров «М.Видео - Эльдорадо».

Совет директоров ПАО «Ви.ру» - головной структуры интернет-ритейлера «ВсеИнструменты.ру» - утвердил список кандидатов в новый состав совета директоров. Такая информация размещена на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Далее кандидаты должны быть одобрены на внеочередном собрании акционеров компании.

Планируется, что в совете директоров по-прежнему будут девять человек. При этом в совет директоров был выдвинут Владислав Бакальчук, сооснователь интернет-ритейлера Wildberries. Также в совет директоров выдвинут сооснователь «ВсеИнструменты.ру» Виктор Кузнецов, ранее о таком намерение сообщала сама компания.

Из совета директоров планируется исключить гендиректора АНО «Центра дополнительного образования «Резалтинг» (проводит обучение использованию CRM-систем) Михаил Гребенюк и гендиректор «Вирент» (структура «ВсеИнструменты.ру») Павел Иванов.

В совете директоров останутся: гендиректор «Новые мебельные решения» Роман Школлер, гендиректор производителя матрасов «Аскна-Век» Роман Ершов, а также топ-менеджеры компаний группы «ВсеИнструменты.ру»: председатель совета директоров Мария Шмелева (в конце 2025 г. стала гендиректором «Ви.ру», до этого занимала пост руководителя юридического департамента), Валентин Фархутдинов (до конца 2025 г. был гендиректором компании), финансовый директор «Ви.ру» Олег Безумов, гендиректор «ВиХолдинг» Вадим Кузин и коммерческий директоры «Ви.ру» Андрей Луннов.

Чем известен Владислав Бакальчук

Владислав Бакальчук вместе со своей на тот момент супругой Татьяной были основателями маркетплейса Wildberries. При этом Владислав Бакальчук владел в ООО «Вайлдберриз» (головная структура Wildberries) 99%, Татьяна Бакальчук - 1%.

В 2024 г. Татьяна Бакальчук приняла решение об объединении Wildberries с группой Russ, занимающей наружной рекламой. Группа принадлежит братьям Левону и Роберту Мирзоянам.

В объединенной компании ООО РВБ 65% получило ООО «Вайлберриз», 35% группа Russ. Роберт Мирзоян стал исполнительынм директором объединенной компании. Кроме того, Татьяна Бакальчук инициировала бракоразводный процесс и взяла девичью фамилию - Ким.

Владислав Бакальчук выступил против сделки и обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот осудил сделку и заявил, что за Russ стоит «рейдер с Кавказа».

Кульминация противостояния произошла 18 сентября 2024 г., когда Владислав Бакальчук вместе с бывший исполнительным директором Wildberries Сергеем Ануфриевым попытались силой проникнуть в два офиса Wildberries в центре Москвы. Их сопровождали выходцы из Чечни.

Со стороны Wildberries их встретили выходцы из Ингушетии и Дагестана. В результате вонзившей драки со стрельбой погибло двое охранников Wildberries из числа выходцев из Ингушетии. Около 50 человек, включая Владислава Бакальчука, были задержаны, но затем соонователя Wildberries выпустили на свободу.

В 2025 г. суд утвердил развод между Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким, лишив Бакальчука принадлежавшего ему 1% в ООО «Вайлдберриз». Позднее между сторонами было заключено мировое соглашение, условия которого не разглашаются.

Летом 2025 г. Владислав Бакальчук возглавил экспертную группу при совете директоров «М.Видео - Эльдорадо». Он займется цифровой трансформацией розничной сети.

Финансовые показатели «ВсеИнструменты.ру»

«ВсеИнструменты.ру» работает в сегменте DIY (do-it-yourself, «Сделай сам»). Компания работает как с B2C, так и B2B сегментами. По данным Infoline, компания является лидером онлайн-сегмента российского рынка DIY. В совокупности с оффлайн-сегментом, сдираем российского рынка DIY по выручке является Lerroy Merlin, на втором месте - «ВсеИнструменты.ру», на третьем - «СТД Петрович».

По итогам 2024 г. выручка «ВсеИнтсрумпенты.ру» составил 170,1 млрд руб., увеличившись за год на 28,1%. Валовая прибыль выросла за год на 32,1% до 51,3 млрд руб., рентабельность по данному показател составила 30,2%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 12,8 млрд руб,. увеличившись за год на 27,6%. Скорректированная чистая прибыль составила 2,9 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,7.

В 2024 г. «ВсеИнструменты.ру» провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Размещение состоялось по цене 200 руб. за одну акцию. объем размещения составил 12 млрд руб. Продавцом акций был существующий акционер, чье название не раскрывалось.

Известно, что сейчас 83,9% акций компании владеет МКООО (международная компания общество с ограниченной ответственностью) «Хавербург Энтерпрайзе». По данным газеты «Ведомости», основными владельцами «ВсеИнструменты» являются Виктор Кузнецов и Александр Гольцов.