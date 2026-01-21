В России потратят 16,5 миллиардов на внедрение системы для борьбы с «серым импортом»

Только на внедрение системы СПОТ для отслеживания по штрихкодам нелегального импорта российское Правительство планирует потратить 16,5 млрд рублей. Ожидаемая выгода для государства исчисляется в сотнях миллиардов. Бизнес компаний-импортеров выгоду не получит. Он получит дополнительные расходы.



Миллиарды на борьбу с нелегальным импортом

В 2026–2028 гг. Правительство России планирует потратить 16,5 млрд руб. на внедрение системы СПОТ (подтверждение ожидания поставки товаров) для сокращения «серого импорта», выяснили «Ведомости».

Расходы предусмотрены законопроектом «О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменения в статью 2 ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации”».

Оператором системы будет налоговая служба (ФНС). Из ее бюджета на внедрение направят 9,7 млрд руб., еще 6,8 млрд руб. - из средств таможни (ФТС), которая определена документом в качестве контролирующего органа.

Систему пропуска по штрихкоду грузов на границе введут для автомобилей, но могут расширить и на другие виды транспорта

Законопроект предусматривает применение новой системы только к товарам, ввозимым в Россию на автомобильном транспорте, но дает право Правительству расширить его на другие виды транспорта.

Президент России поручил внедрить СПОТ в тестовом режиме с 1 апреля 2026 г., в рабочем — с 1 июля 2026 г., отметил представитель аппарата вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Как будет использоваться СПОТ

Тестирование будет проводить ФНС России, где заверили, что внедрение не повлияет на сроки доставки.

СПОТ призвана бороться с «серым импортом», ввозимым в Россию с территории стран ЕАЭС, за который не уплачен налог, например, если по документам поставка оформлена как транзитная. Груз не может пересечь границу без подтверждения нашего налогового резидента о том, что он действительно ожидает эту товарную партию, пояснял глава ФТС Валерий Пикалев.

Каждой конкретной партии товара будет присваиваться визуализированная ссылка (электронная отметка в виде матричного штрихового кода), которую нужно будет предъявить для проезда через границу, без которой товар завернут назад.

Импортер должен будет заранее зарегистрировать документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж для гарантированной уплаты НДС.

Внедрение СПОТ в корне меняет работу лиц, взаимодействующих со странами ЕАЭС, — чтобы ввезти товар, придется заблаговременно обращаться в налоговую, рассчитывать обеспечительный платеж, вносить его, менять учет, перечислил автор Telegram-канала ВЭД-off/on Федор Якимчук.

Для получения визуализированной ссылки потребуется указывать по каждому товару стоимость и код ТН ВЭД и едва ли во всех компаниях найдется нужный специалист, добавил эксперт. Между тем, по его мнению, окончательно проблема с контролем импорта вряд ли будет решена: «Тотальный контроль невозможен, поскольку это мгновенно создаст пробки, а выборочный контроль породит коррупцию и не даст нужного эффекта».

Выгодное вложение

Ожидаемый финансовый эффект для бюджета в виде дополнительных поступлений от уплаты косвенных налогов в связи с внедрением СПОТ — от 50 млрд руб. за вторую половину 2026 г., 100 млрд руб. в 2027 г. и до 150 млрд ежегодно с 2028 г.

Расплачиваться за внедрение СПОТ будут импортеры, в том числе добросовестные налогоплательщики. Самым чувствительным расходом станет обеспечительный платеж, забирающий оборотные средства в условиях дорогих денег, полагает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов.

Компаниям необходимо пересмотреть подход в работе с оборотными средствами, чтобы не столкнуться с их резервированием и замораживанием, считает старший менеджер департамента налогов и права ДРТ Анастасия Трубочкина.