CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В России потратят 16,5 миллиардов на внедрение системы для борьбы с «серым импортом»

Только на внедрение системы СПОТ для отслеживания по штрихкодам нелегального импорта российское Правительство планирует потратить 16,5 млрд рублей. Ожидаемая выгода для государства исчисляется в сотнях миллиардов. Бизнес компаний-импортеров выгоду не получит. Он получит дополнительные расходы. 

Миллиарды на борьбу с нелегальным импортом

В 2026–2028 гг. Правительство России планирует потратить 16,5 млрд руб. на внедрение системы СПОТ (подтверждение ожидания поставки товаров) для сокращения «серого импорта», выяснили «Ведомости».

Расходы предусмотрены законопроектом «О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменения в статью 2 ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации”».

Оператором системы будет налоговая служба (ФНС). Из ее бюджета на внедрение направят 9,7 млрд руб., еще 6,8 млрд руб. - из средств таможни (ФТС), которая определена документом в качестве контролирующего органа.

tamozhnya700.jpg

© CatTheSun / Фотобанк Фотодженика
Систему пропуска по штрихкоду грузов на границе введут для автомобилей, но могут расширить и на другие виды транспорта

Законопроект предусматривает применение новой системы только к товарам, ввозимым в Россию на автомобильном транспорте, но дает право Правительству расширить его на другие виды транспорта.

Президент России поручил внедрить СПОТ в тестовом режиме с 1 апреля 2026 г., в рабочем — с 1 июля 2026 г., отметил представитель аппарата вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Как будет использоваться СПОТ

Тестирование будет проводить ФНС России, где заверили, что внедрение не повлияет на сроки доставки.

СПОТ призвана бороться с «серым импортом», ввозимым в Россию с территории стран ЕАЭС, за который не уплачен налог, например, если по документам поставка оформлена как транзитная. Груз не может пересечь границу без подтверждения нашего налогового резидента о том, что он действительно ожидает эту товарную партию, пояснял глава ФТС Валерий Пикалев.

Каждой конкретной партии товара будет присваиваться визуализированная ссылка (электронная отметка в виде матричного штрихового кода), которую нужно будет предъявить для проезда через границу, без которой товар завернут назад.

Импортер должен будет заранее зарегистрировать документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж для гарантированной уплаты НДС.

Внедрение СПОТ в корне меняет работу лиц, взаимодействующих со странами ЕАЭС, — чтобы ввезти товар, придется заблаговременно обращаться в налоговую, рассчитывать обеспечительный платеж, вносить его, менять учет, перечислил автор Telegram-канала ВЭД-off/on Федор Якимчук.

Для получения визуализированной ссылки потребуется указывать по каждому товару стоимость и код ТН ВЭД и едва ли во всех компаниях найдется нужный специалист, добавил эксперт. Между тем, по его мнению, окончательно проблема с контролем импорта вряд ли будет решена: «Тотальный контроль невозможен, поскольку это мгновенно создаст пробки, а выборочный контроль породит коррупцию и не даст нужного эффекта».

Выгодное вложение

Ожидаемый финансовый эффект для бюджета в виде дополнительных поступлений от уплаты косвенных налогов в связи с внедрением СПОТ — от 50 млрд руб. за вторую половину 2026 г., 100 млрд руб. в 2027 г. и до 150 млрд ежегодно с 2028 г.

Расплачиваться за внедрение СПОТ будут импортеры, в том числе добросовестные налогоплательщики. Самым чувствительным расходом станет обеспечительный платеж, забирающий оборотные средства в условиях дорогих денег, полагает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов.

Компаниям необходимо пересмотреть подход в работе с оборотными средствами, чтобы не столкнуться с их резервированием и замораживанием, считает старший менеджер департамента налогов и права ДРТ Анастасия Трубочкина.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Власти создают мегакорпорацию полного цикла по производству чипов в России. Ей дадут триллион рублей

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще