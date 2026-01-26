Мошенники воруют у россиян деньги и персональные данные, заманивая «работающей версией» WhatsApp*

Мошенники стали рассылать фишинговые сообщения об установке рабочей версией WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), чтобы получить доступ к личным и платежным данным россиян. В Министерстве внутренних дел России добавили, что в январе 2026 г. зафиксировали тысячи подобных попыток кибератак и их количество будет увеличиваться по мере усиления ограничений.

Обман пользователей

Мошенники начали предлагать установить «рабочую версию» WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет «Коммерсант». В Министерстве внутренних дел (МВД) России призвали не переходить по подозрительным ссылкам, ведь мошенники получают доступ к личным и платежным данным пользователей.

По информации управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с 1 января 2026 г. мошенники стали рассылать сообщения россиянам, в которых предлагается перейти по ссылке для установки якобы работающей версии мессенджера WhatsApp. При переходе жертвы попадают на вредоносные сайты, с помощью которых злоумышленники получают доступ к личным данным или платежной информации. С начала месяца уже зафиксированы тысячи подобных попыток кибератак, сообщили в ведомстве.

После перехода по фишинговой ссылке и установки фейкового приложения устройство может быть заражено вирусом, предупредили в МВД. После этого мошенники могут получить полный доступ к смартфону, украсть данные и деньги, как информировал CNews. Число таких мошеннических кибератак будет расти по мере усиления ограничений на работу WhatsApp в России, добавили в ведомстве.

Unsplash - Mika Baumeister В полиции предупредили россиян о мошеннической схеме с «работающей версией» WhatsApp*

В полиции дали пользователям следующие рекомендации: не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые; не скачивать приложения и не устанавливать обновления вне официальных магазинов App Store и Google Play; не сообщать никому личные данные, коды из SMS и информацию о банковских картах.

«Потеря доступа к привычному мессенджеру — это не повод подвергать риску свои персональные данные»,— отмечается в сообщении управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Обновления WhatsApp появляются только в официальных магазинах приложений, напомнили в ведомстве.

Ограничение работы WhatsApp

22 января 2026 г. Представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) подтвердили ТАСС, что ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp в России.

В Роскомнадзоре заявили, что именно эти иностранные мессенджеры чаще всего используются преступниками для вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Такой вывод следует из заявлений правоохранительных органов и жалоб пользователей, пояснили в ведомстве, как писал CNews.

Летом 2025 г. Роскомнадзор заблокировал аудио- видео-звонки в WhatsApp и Telegram. Осенью 2025 г. в ведомстве заявили о начале поэтапной блокировки WhatsApp, что заметно снизило доступность мессенджера. Тогда же были заблокированы сервисы FaceTime (используется для аудио- и видеозвонков на устройствах Apple) и Snapchat, а также игровая платформа Roblox.

Freepik - rawpixel Ограничение работы WhatsApp

С утра 28 ноября 2025 г. пользователи стали массово жаловаться на ухудшение работы WhatsApp - об это свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «Сбой.рф». Ранее о том, что блокировка WhatsApp в России является вопросом времени, говорили депутаты Государственной Думы (Госдума) Антон Немкин и Андрей Свинцов.

Единая платформа по борьбе с кибермошенниками

В январе 2026 г. премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод». Как информировал CNews, его основная задача — предотвращение мошеннических транзакций.

В 2026 г. Правительство России разработает и представит проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, которые совершаются с помощью использования информационно-коммуникационных технологий. Как сообщила пресс-служба правительства, в документе определят ключевые термины и ключевые показатели по борьбе с киберпреступностью в стране.

Документ подготовят и разработают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, МВД, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Министерство экономического развития (Минэкономразвития), Министерство юстиции (Минюст) и Роскомнадзор. Работа будет осуществляться при участии администрации Президента России, Верховного суда, Центрального банка (Центробанк), Генеральной прокуратуры (Генпрокуратуры) и Следственного комитета (СК) России. Срок сдачи документа в Правительство России назначен до 3 августа 2026 г., а промежуточное представление проекта — до 12 мая 2026 г.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).