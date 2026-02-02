Индия обещает иностранным облачным провайдерам налоговые льготы на 20 лет за строительство ЦОДов на ее территории

Индия заманивает международные технологические компании использовать свои ЦОД серьезными налоговыми льготами, которые готова предоставить сразу на 20 лет вперед.



Меры для увеличения инвестиций в ЦОД

Индия предложила иностранным облачным провайдерам, использующим индийские центры обработки данных (ЦОД), налоговые льготы до 2047 г. на услуги, продаваемые за пределами страны, пишет TechCrunch.

Бюджетом страны будут предусмотрены фактически нулевые налоги на доходы от таких услуг, сказала на выступлении перед Парламентом министр финансов Индии Нирмала Ситараман (Nirmala Sitharaman). Еще одно условие — услуги ЦОД должны закупаться через местных зарегистрированных реселлеров.

Эта мера вызвана «необходимостью создания критически важной инфраструктуры и увеличения инвестиций в центры обработки данных», заявила Ситараман.

Unsplash - Koushik Chowdavarapu Налоговыми льготами для международных технологических компаний Индия стимулирует развитие своих ЦОД, но не операторов облачных услуг

Индийские операторы ЦОД, предоставляющие услуги иностранным компаниям, также получат 15% льготу по налогу «затраты плюс прибыль».

Ставка на глобальные, а не местные компании

Заявление министра финансов свидетельствуют о том, что к ЦОД относятся как к стратегическому сектору бизнеса, а «не просто как к инфраструктуре бэкэнда», прокомментировал Рохит Кумар (Rohit Kumar), партнер-основатель компании The Quantum Hub, занимающейся консалтингом в области государственной политики и технологий.

Льготы, вероятно, помогут привлечь больше частных инвестиций и укрепить позиции Индии как регионального центра обработки данных и вычислительных мощностей, хотя во многих штатах уже есть проблемы с обеспечением электроснабжения, отметил Кумар.

Разрешение иностранным облачным компаниям получать прибыль без уплаты налогов до 2047 г. отражает «стратегическую ставку на глобальные крупные технологические компании», хотя Индия может создать своих собственных технологических лидеров в течение следующих двух десятилетий, считает Сагар Вишной (Sagar Vishnoi), соучредителя и директора аналитического центра Future Shift Labs.

Более мелкие отечественные игроки, предоставляющие услуги индийским пользователям, будут вынуждены конкурировать за небольшую прибыль, вместо того чтобы получать сопоставимые стимулы, полагает эксперт.



Наращивание мощностей ЦОД

В 2026 г. мощность электросетей ЦОД в Индии может превысить 2 ГВт, тогда как нынешний показатель составляет чуть более 1 ГВт. К 2030 г. этот объем увеличится до 8 ГВт, по оценкам Вишной.

В ноябре 2025 г. компания Digital Connexion, совместное предприятие Reliance Industries, Brookfield Asset Management и Digital Realty Trust, заявила о планах инвестировать к 2030 г. $11 млрд строительство кластера ЦОД для нужд ИИ мощностью 1ГВт в южном штате Андхра-Прадеш. Это будет один из крупнейших объектов в Индии.

В декабре 2025 г. стало известно, что Adani Group собирается инвестировать до $5 млрд совместно с Google в свой проект центра обработки данных для ИИ.

Google обещала вложить всего $15 млрд в расширение инфраструктуры ЦОД в Индии, Microsoft — $17,5 млрд к 2029 г., Amazon — $35 млрд к 2030 г. Эти ведущие мировые облачные провайдеры соревнуются в наращивании мощностей ЦОД по всему миру.

В 2024 г. объем глобального рынка ЦОДов для задач, связанных с ИИ, достиг $15,02 млрд. Примерно треть от суммарных затрат пришлась на североамериканский регион, по данным исследовании Fortune Business Insights.