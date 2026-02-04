Европа не подпускает американского облачного гиганта к своим электросетям. Срок ожидания подключения достиг 7 лет

AWS не хватает электроэнергии в Европе

Американский облачный провайдер Amazon Web Services (AWS), принадлежащий гиганту в сфере электронной коммерции Amazon, испытывает трудности с развертыванием новых центров обработки данных на территории в Европе.

Как отмечает The Register, у гиперскейлера проблема с источниками электроэнергии, к которым можно было бы подключить новые дата-центры, призванные удовлетворить растущие потребность в вычислительных ресурсах клиентов европейского региона. Проблему представляют стареющая распределительная инфраструктура и длительные задержки в подключении к электросетям.

Ввод в эксплуатацию нового дата-центра в Европе занимает до двух лет, тогда как на то, чтобы обеспечить новый объект электроэнергией может уйти до семи лет, сказала Памела Макдугалл (Pamela MacDougall), руководитель отдела энергетических рынков и регулирования AWS в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в интервью Reuters.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), в некоторых европейских регионах, отличающихся сосредоточением большого количества дата-центров, сроки ожидания подключения к системе электроснабжения могут достигать 10 лет. Среди них Франкфурт (Германия), Лондон (Великобритания), Амстердам (Нидерланды), Париж (Франция) и Дублин (Ирландия).

«Мы все чаще сталкиваемся с тем, что по всей Европе сроки начала поставок [электроэнергии] продолжают откладываться», – заявила Макдугалл.

Freepik - rawapixel Срок ожидания подключения дата-центра к электросети в Европе достигает 7-10 лет

На текущий момент у AWS в Европе насчитывает восемь зон доступности (Availability Zone): eu-central-1 (Франкфурт, Германия), eu-west-1 (Ирландия), eu-west-2 (Лондон, Великобритания), eu-west-3 (Париж, Франция), eu-north-1 (Стокгольм, Швеция), eu-south-1 (Милан, Италия), eu-south-2 (Испания), eu-central-2 (Цюрих, Швейцария).

Эти задержки вынудили AWS пересмотреть планы по развитию своей сети ЦОДов в Европе. Как именно американский гиперскейлер планирует решать проблему дефицита электроэнергии, пока не известно. The Register задал соответствующие вопросы AWS, но пока не получил ответа.

Не уникальная проблема

Впрочем, сложности с доступом к электроэнергии сегодня испытывают далеко не только в Европе.

Из данных IEA следует, что в США по состоянию на 2025 г., к примеру, на присоединение потребителя к электросети уходит в среднем от одного года до трех лет. В то же время в местах, где уже присутствует значительное количество дата-центров вроде севера штата Виргиния, желающим получить доступ к электричеству ждать приходится все те же семь лет.

Соединенные Штаты в 2025 г. являлись абсолютным мировым лидером по установленной мощности центров обработки данных (ЦОД) в 53,7 ГВт, и этот показатель продолжает стремительно расти. К примеру, уже к 2028 г., по прогнозам, дата-центры могут потреблять 12% всей американской электроэнергии.

Эксперты в энергомашиностроительной корпорации Schneider Electric спрогнозировали, что к 2033 г. США столкнутся с потенциальным энергетическим кризисом из-за растущего спроса со стороны центров обработки данных, новых заводов и электромобилей, которые перегружают стареющую электросеть.

И вновь виноват ИИ, но не только

Проблема доступа к электроэнергии стала как никогда актуальной в эпоху стремительного развития генеративного искусственного интеллекта (ИИ). С момента запуска популярнейшего чат-бота ChatGPT компании OpenAI в 2022 г. уровень потребление электроэнергии дата-центрами резко вырос. Если ранее типичная плотность размещения оборудования в серверной стойке в пересчете на потребляемую мощность составляла 6-12 кВт, то к настоящему момент, по информации The Register, этот показатель превысил 140 кВт. В 2027 г. и вовсе планируется внедрение систем мощностью около 600 кВт, таких как Nvidia Vera Rubin Ultra.

Другая проблема, которую подсвечивает The Register, неравномерный характер потребления электроэнергии оборудованием, выполняющим задачи, связанные с ИИ, в частности, обучение моделей. Нагрузка на оборудование, а значит и уровень потребляемой им энергии, может меняться с нескольких процентов до максимальной за доли секунды. Обслуживание такого потребителя является сложной задачей.

Процедура получения разрешений на модернизацию электросетей в Европе довольно медленная, ввиду чего доставляет определенные проблемы желающим запустить дата-центр. Впрочем, ранее Еврокомиссия предложила внести изменения в правила регулирования отрасли, чтобы ограничить длительность этого процесса двумя годами.

Усугубляет ситуацию дефицит оборудования для развертывания генерирующей инфраструктуры. В частности, производители турбин не справляются с возросшим спросом, отмечает The Register.

Новая волна интереса к ядерной энергии

Облачные гиганты, столкнувшиеся с этой проблемой, ищут альтернативные источники энергии. Так, Amazon в 2025 г. купила кампус дата-центров Talen Energy, расположенный неподалеку от атомной электростанции. Microsoft вкладываются в проекты по перезапуску отживших свое ядерных реакторов.

Всплеск интереса облачного бизнеса наблюдается и к стартапам, разрабатывающим малые модульные ядерные реакторы, которые тоже можно было бы разместить вблизи дата-центров и использовать для производства электроэнергии.