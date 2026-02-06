CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Обанкротилась компания, поставлявшая в госсектор иностранную электронику под видом российской

Компания «РС групп» признана банкротом. В прошлом она была поймана на том, что поставляла госзаказчикам иностранную технику под видом реестровой продукции.

«РС групп» банкрот

Как выяснил CNews, ИТ-компания ООО «РС групп», поставлявшая в госсектор системные блоки LifeTech, банкрот. Запись об этом в конце ноября 2025 г. появилась в ЕГРЮЛ.

«РС групп» известна скандальной историей с поставками в госсектор устройств из реестра, которые не соответствуют заявленным характеристикам. Т.е. вместо российских комплектующих, за которые компании начисляли баллы, в системных блоках были обнаружены иностранные. Менее чем за год «РС групп» поставила свои устройства свыше чем на 100 млн руб.

При этом «РС групп» была лидером по числу баллов в реестре среди остальных производителей. Моноблок Life Tech ST-Lineи системный блок Life Tech RS-Line компании «РС групп» 7 февраля 2023 г. были включены в реестр со 180 баллами каждый. Все реестровые новинки конкурентов отставали от них как минимум на 40 баллов.

Каковы причины

В марте 2023 г. о компании «РС групп» почти никто не знал. Однако отрасль обратила внимание на фаворита реестра и, по всей видимости, подтолкнула расследования о добросовестности поставщика.

elektr_700.jpg
© orcearo / Фотобанк Фотодженика
Компания с некогда самыми высокими баллами в реестре - банкрот

«Думаю, что причиной банкротства вполне могло стать обнаружение факта переклейки, а также невозможность исполнения взятых на себя обязательств», — рассказал CNews руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

По словам Воронина, серые схемы могут существовать на рынке еще длительное время, так как на российскую технику есть определенный спрос, например, в государственных организациях. «Этим пользуются недобросовестные компании, занимающиеся выдачей иностранной техники за российскую, — продолжает он. — Сложность борьбы с такими схемами состоит в том, что процесс выявления таких компаний может занять длительное время, также учредители могут регистрировать новые компании и принимать участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ».

Важным обстоятельством, которое замедляет выявление недобросовестных поставщиков, является то, что не все заказчики будут разбирать полученную технику и проверять маркировку на предмет различных подлогов, заключил Воронин.

О компании

Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «РС групп» было образовано 7 июня 2022 г. Компания принадлежит Андрею Петрику. Ранее среди учредителей также присутствовали Дарья Карпова и Игорь Драгомиров.

Среди имущества должника был выявлен только товарный знак LifeTech стоимостью 105 тыс. руб.

Кристина Холупова

