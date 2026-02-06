Крупнейшие российские отели отказались работать с «Яндекс Путешествиями» из-за роста комиссий

Крупнейшие сети отелей – Azimut, «Мантерра», Cosmos – прекратили работы с агрегатором «Яндекс Путешествия» после повышения им комиссии с 15% до 17%. Отели считают такую ставку нерыночной, предупреждают, что она сводит на нет усилия государства по поддержке туризма, и предлагают «Яндексу» зарабатывать на дополнительных услугах, например, приоритетной поисковой выдаче.

Какие гостиничные сети перестали работать с «Яндекс Путешествия»

Крупнейшие российские гостиничные операторы отключили продажи номеров через агрегатор «Яндекс Путешествия». Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). Причиной стало повышение «Яндекс Путешествиями» базовой комиссии с 1 февраля 2026 г. с 15% до 17%.

Речь идет о таких сетях, как Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, Allean Collection, группа «Мантера», «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп». По данным РСТ, под управлением этих сетей находится, в общей сложности, 50 тыс. номеров.

В РСТ утверждают, что ранее и союз, и сами отельеры обращались к «Яндексу» с просьбой не повышать комиссию, но в компании отказались менять решение. В пресс-службе «Яндекса» к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

В чем причина бойкота «Яндекс Путешествия»

«К сожалению, навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным и напрямую влияют на увеличение конечной стоимости проживания для гостей, - заявил гендиректор Azimut Hotels Максим Броддовский. - Мы выступаем за прозрачные, конкурентные и равные правила работы для всех участников рынка – без перекосов в комиссиях, ограничений по управлению тарифами и условиям бронирования, а также без практик, которые снижают эффективность прямых продаж и партнерских каналов».

«Считаем, что решение агрегатора о повышении комиссии угрожает стабильности всей отрасли внутреннего туризма, создает опасный прецедент и неизбежно приведет к аналогичным шагам со стороны других игроков, - добавил гендиректор группа «Мантера» Вадим Трукшин. – Такой сценарий вступит в прямое противоречие с обозначенными государством задачами по увеличению турпотока и развитию доступного внутреннего туризма».

По мнению Трукшина, базовая ставка должна остаться на уровне 15% - это «экономически обоснованное условие для поддержания доступности услуг и инвестиций в развитие».

Президент Cosmos Hotel Александр Биба добавил, что сеть пересматривает структуры дистрибуции и перераспределяет объемы бронирования в пользу собственных и альтернативных каналов.

Как отельеры предлагают зарабатывать «Яндексу»

Гендиректор сети Alean Family Resort Collection Ольга Смолкина считает, что новые условия сотрудничества с «Яндекс Путешествия» «не соответствуют рыночным принципам и оказывают влияние на конечную стоимость проживания для гостей».

«Рост турналога, удорожание энергоносителей, продуктов питания, ИТ-сервисов и фонда оплаты труда на фоне кадрового дефицита, повышения НДС – в этих условиях каждая дополнительная процентная точка комиссии напрямую ведет к росту цен для конечного потребителя, чья чувствительность к стоимости проживания в последнее время заметно взросла, - отмечает Вадим Трукшин. – Выделяя льготные кредиты на развитие туризма, государство ставит конкретную цель: сэкономить ресурсы бизнеса, чтобы направить их на инвестиции в развитие – в частности, создание новой инфраструктуры и рабочих мест».

При появлении дополнительного финансового давления – в виде повышения комиссии агрегаторами – возникает системное противоречие, добавляет Трукшин.

«Экономия, полученная благодаря государственной поддержке, направляется не на развитие, а распределяется среди посредников, что ставит под сомнение эффективность системы поддержки отрасли, - считает гендиректор группа «Мантерра». – Дальнейший рост базовой комиссии будет иметь каскадный эффект. Он не только спровоцирует немедленное удорожание проживания, но и поставит под удар инвестиционные программы, а для малых и средних отелей может стать вопросом выживания».

В то же время, как считает Трукшин, у агрегаторов есть иные возможности для увеличения своего дохода – через предоставление отелям дополнительных платных сервисов и возможностей продвижения. «Например, за приоритетный показ в поисковой выдаче, выделенное оформление, расширенную аналитику или специальные рекламные кампании, - говорит гендиректор «Мантерра». – Именно такой подход, где базовая услуга остается доступной, а премиальные опции оплачиваются отдельно, является сбалансированным и цивилизованным».

«Отели не могут все время компенсировать дополнительные издержки, поскольку постепенно будет снижаться рентабельность номерного фонда и сервисная составляющая, - добавили в сети Cosmos Hotel Group. – Поэтому в итоге платит гость, а это противоречит задаче развития доступного внутреннего туризма. Отдельный риск – инвестиции в строительство новых отелей и курортных комплексов, особенно в регионах и в сегменте малых и средних отелей. Для части объектов дальнейший рост комиссии становится вопросом устойчивости бизнеса и финансовой модели, а не просто снижения маржинальности. В первую очередь, это отразится на владельцах небольших отельных сетей или частных гостиниц в регионах, для которых работы с ОТА (онлайн-турагентства) является ключевым инструментом продвижения».

Мнение эксперта

Конфликт связан с повышением комиссии, которые забирает агрегатор, с 15 до 17%, - считает главный редактор FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. – «Яндекс» посчитал себя уже достаточно крупным игроком, чтобы диктовать условия отелям. Крупные отельные сети решили, что это нерыночно: увеличение налоговой нагрузки не коррелирует с увеличением размера комиссии. А поскольку «Яндекс» одновременно снизил ещё и реферальную комиссию, которую он выплачивает за трафик на свой сервис, с 8 до 7%, это говорит только о том, что «Яндекс» хочет, наконец, начать получать прибыль от направления «Путешествий».

Российский рынок онлайн-бронирований

В 2022 г. рынок онлайн-бронирования отелей и апартаментов в России сильно изменился после ухода его лидера – Booking.com, а также сервиса бронирования жилья Airnbnb. На них приходилось 65% - 80% рынка. Это открыло возможности для российских систем бронирования.

Лидером из них стали «Яндекс Путешествия». Также МТС («Мобильные телесистемы») приобрели инвенторную платформу Bronevik.com и переименовали ее в MTS Travel. Однако в 2025 г. данные проект был обратно переименован в Bronevik.com и отказался от работы с массовым сегментом.

По данным TravelLine, в 2024 г. лидером на российском рынке онлайн-бронирования гостиниц был «Яндекс Путешествия» с долей 29,2%. На втором месте был «Островок» - 21,5%, на третьем - Bronevik.com с долей 9,4%, на четвертом – Acase.ru (7,5%), на пятом – Zabroniryi.ru (6,2%). Также в 2024 г. 58% всех бронирований приходилось на ОТА и туроператоров, 42% - на системы бронирования самих отелей.

В то же время по итогам IV квартала 2025 г. «Островок» стал лидером и занял долю на рынке 25,2% (по количеству бронирований). «Яндекс Путешествия» опустились на вторую строчку с долей 24,3%, на третьем находится Acase.ru с долей 11,9%, на четвертом – Bronevik.com – 11,4%, на пятом – Zabroniryi.ru – с долей 8,8%.