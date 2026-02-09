Резко выросли цены на сверхтонкое стекловолокно, нужное для производства чипов. Мировой монополист повышает цены, но не объемы выпуска

В 2026 г. японская компания Nitto Boseki, которая является практически монополистом в производстве материала для подложек чипов и смарт-фонов T-glass, повышает цены на четверть. Мера вызвана дефицитом, но расширять производство компания не торопится.



Производители ИИ-чипов попали в зависимость

Высокий спрос на стекловолокно для микроэлектроники T-glass вынуждает практически единственного его призодителя — японскую компанию Nitto Boseki — повысить в 2026 г. цены на свою продукцию на 25%, выяснил The Wall Street Journal.

T-glass — материал, похожий на ткань, представляет собой лист тоньше человеческого волоса, сотканный из микроскопических стеклянных волокон. Он применяется в структуре подложки в качестве армирующего элемента, позволяющего гарантировать относительную структурную стабильность чипа в условиях воздействия высоких температур в процессе работы.

T-glass используется для изготовления полупроводниковых компонентов, печатных плат, ИИ-чипов и смартфонов, так что производители во всем мире зависят от Nitto Boseki, которая не планирует вводить в эксплуатацию значительные новые мощности до конца 2026 г.

Японская осторожность

Только в конце 2026 г. Nitto собирается начать реализацию программы по расширению производства. К 2028 г. объемы выпуска стекловолокна должны увеличиться в три раза.

Но даже этого не хватит, чтобы покрыть потребности клиентов в ближайшей перспективе. Такую осторожность в планах аналитики объясняют тем, что японским компаниям в целом свойственно осторожное отношение к резкому наращиванию производства. Они опасаются, что излишне оптимистичные прогнозы себя не оправдают.

К ИИ-буму Nettobo тоже относится осторожно, считая его недостаточно долгосрочным, чтобы радикально расширять производственные мощности.

Поставщик Apple

Nitto Boseki основана больше 100 лет назад, в 1923 г., в результате слияния Fukushima Boseki Co., Ltd. и Katakura Seishi Iwashiro Bosekisho, занимавшихся производством шелка.

В 1938 г. компания запустила первое в мире промышленное производство стекловолокна, указано на ее сайте. А в 1969 г. началось производство стекловолоконных изделий для печатных плат. Выпуск T-glass начался в 1984 г.

T-glass отличается высокой прочностью и низким коэффициентом теплового расширения, первоначально использовалось в композитных материалах, а в настоящее время применяется в подложках для корпусов полупроводниковых устройств, используемых в высокоскоростных процессах обработки данных, а также в высоконадежных серверах и смартфонах.

Nitto является поставщиком Apple. Nvidia и Google тоже стоят в очереди за производимыми ею материалами, как писал Nikkei Asia в начале февраля 2026 г. К 2028 г. Nitto Boseki планирует выпустить модернизированную версию своей востребованной стекловолоконной ткани, улучшив ее устойчивость к деформации, что будет особенно полезно для все более мощных полупроводников в области искусственного интеллекта.

В прошедшем фискальном году. японская компания смогла получить рекордную для себя операционную прибыль в размере $104 млн.