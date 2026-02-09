CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

С «дочки» крупнейшего микроэлектронного холдинга «Элемент» приставы взыскали долги на десятки миллионов

С дочернего предприятия «Элемента» — «Тенрон» приставы взыскали десятки миллионов задолженности по налогам и платежам юрлицам. Операции по счетам компании приостановлены.

Взыскание приставов

Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) взыскала с дочерней компании микроэлектронного холдинга «Элемент» — «Тенрон» задолженность по налогам и платежам десятки миллионов. Это следует из базы «Контур.Фокус».

Сумма в размере 42,96 млн руб. была взыскана ФСПП в октябре 2025 г. в пользу физических и юридических лиц. Еще 460,9 тыс. руб. приставы взыскали с компании в пользу налогов.

При этом у компании есть действующие приостановления по счетам от ФНС. Основание — взыскание задолженности.

Представители «Элемента» не ответили на вопрос CNews о причинах неоплаты налогов и долгов перед юрлицами.

Долг за покупку

В январе 2026 г. CNews уже писал о «Тенроне». Так, крупнейший в России микроэлектронный холдинг «Элемент» через суд обязали выплатить задолженность по покупке 100% долей ООО «Тенрон». Сумма задолженности составила 10,9 млн руб.

waffer_700.jpg

© chormail@hotmail.com / Фотобанк Фотодженика
У компании «Элемента» приставы взыскивают долги

С таким требованием в суд летом 2025 г. обратилось АО «АльянсЭлектроникс» (ранее АО торговый дом «РОСЭЛ», входит в «Ростех»). Согласно судебным документам, договор купли продажи компании между ней и ПАО «Элемент» был подписан в конце декабря 2024 г. И видимо, вплоть до августа 2025 г. средства крупным холдингом за покупку компании не были выплачены.

Что известно об «Элементе»

«Тенрон» с мая 2024 г. принадлежит «Элементу». Компания располагается в Зеленограде и занимается оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием. Последний раз ООО «Тенрон» публиковала финансовую отчетность за 2023 г. Тогда ее выручка составила 39,4 млн руб. при чистом убытке 22,6 млн руб.

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

По итогам первого полугодия 2025 г. группа сократила выручку на 19% — до 16,1 млрд руб. Чистая прибыль также упала на 47,3%, до 2 млрд руб. Тогда в компании объяснили снижение выручки сокращением спроса со стороны промышленных предприятий и переносом контрактации на следующие периоды.

Кристина Холупова

