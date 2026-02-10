У люксембургской компании отобрали в пользу российского государства три патента на нанотрубки, используемые в электронике

Суд отклонил кассационную жалобу люксембургской компании, владевшей патентами на технологию получения углеродных нанотрубок, разработанную в 2010 г. российскими учеными из Новосибирска при финансовом участии «Роснано». Права на изобретения перейдут Российской Федерации.



Кассационная жалоба отклонена

Президиум суда по интеллектуальным правам отклонил кассационные жалобы на решение суда первой инстанции и подтвердил право Российской Федерации на патенты, связанные с технологией получения углеродных нанотрубок, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на информацию из картотеки арбитражных дел. Интеллектуальные права ранее числились за люксембургской компанией MCD Technologies.

Кассационные жалобы были поданы от имени MCD Technologies S.A.R.L., новосибирского ООО «Универсальные добавки», конечным владельцем которого является тоже люксембургская OCSiAl, а также от Михаила Предтеченского и Олега Тухто. Была еще одна жалобы от Ильи Коваля, но и она была отклонена из-за истечения срока на ее подачу.

По заявлению Генпрокуратуры права на три патента — «Способ получения углеродных нанотрубок и реактор», «Способ получения углеродных наноструктур и аппарат», «Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения» — в октябре 2025 г. суд по интеллектуальным правам признал за Россией.

Ipc.arbitr Интеллектуальные права на технологию получения углеродных нанотрубок от люксембургской компании решением суда переходят Российской Федерации

Производство углеродных нанотрубок — это был один из проектов «Роснано», для реализации которого российская корпорация вместе с частными инвесторами и группой физлиц зарегистрировала в Люксембурге компанию OCSiAl.

Углеродные нанотрубки — протяженные цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров, образованные одним слоем атомов углерода. Они обладают высокой электропроводностью и применяются в современных высокотехнологичных производствах, например при изготовлении аккумуляторных батарей.

Как Россия лишилась прав на разработки по проекту «Роснано»

Технологии, о которых идет речь в патентах, создали в 2010 г. российские ученые из Новосибирска — академик РАН Михаил Предтеченский, Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский.

В 2014 г. «Роснано» инвестировала в OCSiAl $20 млн и получила евробонды компании на $40 млн., писали «Ведомости» в июле 2025 г., когда MCD Technologies S.A.R.L., владелец патентов на разработки OCSiAl, пыталась перевести решение вопроса об интеллектуальных правах в суд округа Люксембург или в Международный коммерческий суд Сингапура.

Пакет «Роснано» в OCSiAl с 2019 г. составлял 17,3%, эта доля была арестована люксембургским судом в 2023 г. В апреле 2024 г. заместитель гендиректора «Роснано» Дмитрий Тарасов заявил ТАСС, что Россия из-за вывода OCSiAl за рубеж своих производственных активов и интеллектуальной собственности лишилась уникального мирового продукта.

«Сначала вывезли часть уникального оборудования из России, теперь вывели все производственные активы и R&D за периметр компании, в которой у «Роснано» есть пакет акций», — сказал тогда Тарасов.

После вывода активов работу по производству углеродных нанотрубок на площадях OCSiAl в новосибирском Академгородке продолжила компания «Универсальные добавки», зарегистрированная в конце 2023 г. В настоящее время производство в Новосибирске не ведется.

Рынок углеродных нанотрубок

В 2016 г. в интервью «Ведомостям» Анатолий Чубайс (бывший председатель правления «Роснано») рассказывал, что OCSiAl в 2014 г. произвела 200 кг одностенных углеродных нанотрубок, при том что весь мировой рынок составлял 2 т.

По данным ТАСС, в 2022 г. на OCSiAl приходилось около 90% мирового рынка этой продукции. В конце 2024 г., как пишет «Интерфакс», компания открыла в Сербии предприятие по синтезу графеновых нанотрубок мощностью 60 т в год, а в 2028-2030 гг. собиралась производить графеновые нанотрубки в Люксембурге.

В 2024 г. аналитическая компания TBRC оценивала рынок углеродных нанотрубок (в том числе графеновых) в $5 млрд, а на 2025 г. прогнозировала рост до $5,92 млрд, к 2030 г. — до $10,9 млрд. Компания AMR давала прогноз на $43,34 млрд к 2034 г.