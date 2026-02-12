Создан гуманоидный робот-универсал для работы на складе
Китайская компания Geek+ создала и уже готова масштабировать производство для складов робота-андроида, способного выполнять не специализированные, а разнообразные функции для всей цепочки складских операций.
Робот-универсал
Китайская компания Geek+ создала робота-андроида Gino 1, способного выполнять разнообразные задачи, работая на складе, пишет ТАСС. Компания заявила, что это первый в мире складской робот-универсал.
Gino 1 предназначен для всей цепочки складских операций, сообщили представители компании, что открывает возможности для создания полностью автономных складов. Производство Geek+ уже готово к масштабированию разработки.
Geek+ седьмой год подряд сохраняет первое место на мировом рынке автономных мобильных роботов (AMR). Такие данные отчета Interact Analysis за 2025 г. компания приводит на своем сайте.
По ее собственным данным, за шесть месяцев 2025 г. ее выручка выросла на 31% в годовом исчислении до 1,025 млрд юаней (более $145 млн), валовая прибыль увеличилась на 43,1% в годовом исчислении до 360 млн юаней (около $51 млн). Чистый убыток за указанный период сократился более чем на 90% (11,9 млн юаней или примерно $1,7 млн).
Складские гуманоиды
Новая разработка китайской робототехнической компании может, например, сортировать различные объекты, перемещать коробки, упаковывать предметы и даже проводить инспекцию на складе.
Интеллектуальная система зрения Gino 1 позволяет ему распознавать объекты, обходить препятствия и совершать точные манипуляции руками, оборудованными тремя пальцами. Поднять робот способен груз весом до 20 кг.
Разработчик планирует накапливать данные в процессе эксплуатации андроида и оптимизировать за счет этого его работу. Роботизированные решения Geek+, как указано на ее сайте, работают на базе собственной интеллектуальной платформы управления складом.
Китай обгоняет все страны мира
Китайские роботы-гуманоиды заняли в 2025 г. 80% рынка, как писал CNews в феврале 2026 г. по данным аналитики Counterpoint Research. Лидером в 2025 г. стала шанхайская компания AgiBot (30,4%). Следующие три места заняли китайские Unitree (26,4%), UBTech Robotics (5,2%) и Leju Robotics (4,9%).
Общемировой объем поставок гуманоидных роботов составил в 2025 г. около 16 тыс. единиц. Илон Маск (Elon Musk) с его роботом Optimus занял пятую позицию в рейтинге (4,7%), а Tesla смогла поставить лишь около 150 гуманоидных роботов, что соответствует примерно одному проценту мирового рынка.
Согласно прогнозу Counterpoint Research, уже в 2027 г. объем продаж гуманоидных роботов превысит 100 тыс. ед. При этом около 72% от общего количества планируется направить именно на замещение человеческого труда на производственных и промышленных объектах.
По прогнозам Interact Analysis, к 2030 г. AMR будут составлять почти половину всех развернутых мобильных роботов. Geek+ на своем сайте выразила надежду возглавить следующую волну автоматизации складов. В регионе EMEA она уже занимает первое место по доле рынка AMR.
В России, по информации «Яндекса» на июль 2025 г., в сортировочном центре СДЭК в Санкт-Петербурге задействованы 95 мобильных роботов Geek+, помогающих обрабатывать заказы и справляться с пиковыми периодами.