Россиянам грозят новые штрафы за отсутствие онлайн-касс. Они будут в пять раз больше нынешних. Законопроект принят в первом чтении

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пятикратном росте штрафов для российских предпринимателей за отказ пользоваться онлайн-кассами. Авторы документа не забыли про повышающий коэффициент за повторное нарушение. В России неиспользование таких касс – явление массовое и системное. Впереди у документа два чтения в Госдуме, рассмотрение в Совете Федерации и получение подписи главы государства.

Штраф не в кассу

Российских предпринимателей ждут новые поборы. Они могут столкнуться с пятикратным ростом штрафов за неиспользование контрольно-кассовой техники (ККТ) – онлайн-касс, иными словами. Такие устройства не только печатают чек, но и отправляют информацию продаже в налоговые органы.

Гигантский рост штрафов прописан в новом законопроекте, который успешно прошел первое чтение. Впереди еще два чтения, а также документ должен быть принят в Совете Федерации и получить подпись главы государства.

Лишь после прохождения всех пяти этапов законопроект станет законом. Как быстро он будет принят, пока неясно, но в последние годы многие очень часто на все этапы уходит всего несколько недель.

Цифры, которые понравятся не всем

Документ предусматривает в первую очередь штраф за неприменение онлайн-касс в размере 150 тыс. руб. против нынешних 30 тыс. руб. Также авторы законопроекта решили в пять раз увеличить наказание за использование ККТ с нарушением установленного порядка – с нынешних 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Аналогичную по размеру сумму предприниматель должен будет выплатить за ненаправление кассового чека, как пишет «Коммерсант».

person-paying-using-nfc-technology700.jpg

freepik
Наказание на неиспользование ККТ ужесточится в пять раз

Важно подчеркнуть, что шкала наказаний в данном случае прогрессивная – она зависит от частоты нарушений. Указанные суммы актуальны, если бизнесмен попадется всего один раз в год.

За всего одно повторное нарушение в течение одного года, и если мимо кассы он провел не более 1 млн руб., предприниматель заплатит не менее 300 тыс. руб. Если нарушений будет больше, то каждое последующее будет стоить от 750 тыс. руб.

Как пишет «Коммерсант», если привести мимо кассы более 1 млн руб., то появляется риск приостановки деятельности.

Все перечисленное будет распространяться и на индивидуальных предпринимателей. Сейчас их штрафуют как должностных лиц, то есть берут с них меньше, чем с юрлиц. На момент выхода материала штраф за неприменение ККТ для них составлял 10 тыс. руб.

В дополнение к перечисленному авторы законопроекта решили убрать из действующего законодательства обязательную замену штрафа на предупреждение, если предприниматель попался на неприменении ККТ впервые.

Пока не уголовка

Принятый в первом чтении документ предлагает поправки не к УК РФ, а пока только к КоАП. Но в законопроекте предложено изменение, которое существенно упрощает порядок возбуждения дел об административном нарушении.

Когда документ вступит в силу, завести такое дело можно будет на основании данных, полученных налоговой службой в ходе дистанционного контроля. Иными словами, проверку «на местах» для возбуждения дела проводить больше не потребуется.

Разумеется, все делается исключительно во благо – как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, нововведение нацелено на «улучшение кассовой дисциплины», а также на «обеспечение достоверного отражения предпринимателями информации о выручке», пишет «Коммерсант».

Бизнес выживает как может

Работа без кассы – явление в России очень распространенное. Предприниматели идут на это, в том числе, чтобы не платить налоги, ведь налоговое бремя за последние четыре года выросло не только для обычных россиян, но и для коммерсантов, в том числе из сегмента малого бизнеса.

Со слов Сазанова, неприменение ККТ носит в стране «системный и устойчивый характер». Он привел в пример налоговые проверки, коих, по его подсчетам, происходит около 80 тыс. в год. В 99% случаях выявляется то или иное нарушение при использовании контрольно-кассовой техники.

В пояснительной записке к законопроекту тоже говорится об этом. В ней приведен пример 2024 г. в когда неприменение ККТ было выявлено в результате 60 тыс. проверок, то есть в 77,7% случаев.

Авторы законопроекта отдельно подчеркивают, то происходящее свидетельствует «о массовом уходе контролируемой среды в тень», и что нынешние штрафы «не отвечают принципу достижения цели административного наказания: их размер несоизмерим с дополнительной прибылью, получаемой за счет неприменения ККТ и неуплаты налогов».

Геннадий Ефремов

