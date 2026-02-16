CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии

В Якутии арестован Константин Войтеховский, глава «Сахателекома», местного филиала «Ростелекома». Его обвиняют в срыве контракта на строительство ВОЛС, заключенного с местным оператором «Арктиктелеком», и искусственной аварии. В «Ростелекоме» называют происходящее «спором хозяйствующих субъектов».

Арест топ-менеджера «Ростелекома»

Следственное управление МВД (Министерство внутренних дел) по Республике Саха (Якутия) предъявило обвинение Константину Войтеховскому, директору компании «Сахателеком», местного филиала «Ростелекома».

Как говорится в сообщении МВД Якутии, расследование ведется Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и сотрудниками республиканского УФСБ.

Речь идет о контракте с компанией «АрктикТелеком», принадлежащей властям республики, заключенном в декабре 2023 г. Контакт предусматривал строительство ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) в республике по маршруту село Кирово - село Жиганск на общую сумму 335 млн руб. Генеральным подрядчиком по проекту был «Арктелеком».

rostelekom700.jpg

«Ростелеком»
Арестован глава «Сахателекома», местного филиала «Ростелекома». Его обвиняют в срыве контракта на строительство ВОЛС и искусственной аварии

Как утверждает следствие, работы не были выполнены в полном объеме и привели к начислению неустойки в размере 322 млн руб. «Директор компании, пытаясь принудить представителей генерального подрядчика принять недостоверные объемы работ и уменьшить сумму начисленной пени, дал указание подчиненному сотруднику, осведомленному о неправомерном характере его действий, отключить волоконно-оптическую линию связи на участке село Кирово - село Жиганск под выдуманным предлогом об аварии на магистральной линии», - заявили в республиканском МВД,

По мнению следствия, в результате преднамеренного отключения без связи осталось 500 абонентов в населенных пунктах Бестяк, Жиганск и Баханий с 4 по 11 сентября 2025 г. «Превышение должностным лицом своих служебных полномочий и пособничество в нем повлекло грубое нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также причинен ущерб «АрктикТелеком» на сумму болл 358 тыс. в виду упущенной выгоды», - заявил в МВД.

Обвинение и мера пресечения

Фигурантам дела предъявлено обвинение по пунктам «г» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ (Уголовный кодекс) - «Превышение должностных полномочий», совершенной группой лиц по предварительному сговору и из корыстной заинтересованности.

Эти действия наказываются лишением свободы на срок от трех до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Главе «Сахателекома» Якутский городский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, второму фигуранту - в виде запрета определенного рода действий.

Их имена не раскрываются. Известно, что главой «Сахателекома» является Константин Войтеховский. Издание Sakhapress сообщили, что задержан именно он.

Пресс-служба «Ростелекома» назвала происходящее «спором хозяйствующих субъектов». «Считаем, что споры хозяйствующих субъектов корректнее рассматривать в рамках арбитражного, а не уголовного законодательства, - заявили в компании. - Обстоятельства по спорному проекту будут еще раз тщательно проанализированы и будут принят все меры для установления истины».

Отметим, что «Арктиктелеком» реализует проект «Синергия Арктики», направленный на строительство ВОЛС в Якутии. Проект был представлен в 2022 г. премьер-министру Михаилу Мишустину, стоимость его реализации составляет 12 млрд руб. В конце 2025 г. Правительство выделило из Федерального бюджета 5,4 млрд руб. в качестве субсидий «АрктикТелеком» на прокладку ВОЛС.

Другие уголовные дела в отношении топ-менеджеров «Ростелекома»

Это не первое уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Ростелекома» за последнее время. В конце 2024 г. был арестован директор компании по выделенным сетям Владимир Шадрин и гендиректор компании «Комлаинс Софт» Антон Пенчиц. Их обвинили в мошенничестве при закупках лицензий по ПО на сумму 180 млн руб.

Игорь Королев

