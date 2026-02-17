Европа резко полюбила б/у ноутбуки. Новые стоят слишком дорого

Вторичный рынок ноутбуков на подъеме

Продажи восстановленных ноутбуков растут на фоне дефицита основных комплектующих, включая микросхемы памяти, и закономерного удорожания новых ПК, пишет The Register.

Статистика, собранная аналитиками Context, показывает, что европейские продажи восстановленных портативных ПК через дистрибьюторские сети по итогам IV квартала 2025 г. выросли на 7%. Данные учитывают показатели пяти крупнейших рынков Европы – Италии, Великобритании, Германии, Испании и Франции.

Доступность – основной фактор, обеспечивающий рост продаж на вторичном рынке ноутбуков, отмечают эксперты Context. Около 40% от общего объема продаж приходится на пользователей, стремящихся сэкономить средства при покупке мобильного компьютера и готовые потратить на это сумму в диапазоне от 200 до 300 евро (18,2–27,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 февраля 2026 г.).

Mika Baumeister / unsplash.com Вторичный рынок ноутбуков на подъеме

Аналитики также констатируют рост в ценовой категории 300-400 евро (до 36,4 тыс. руб.), на которую приходится примерно 23% рынка восстановленных ноутбуков, что на 8 процентных пунктов превышает показатели IV квартала 2024 г. Это свидетельствует о готовности потребителя выложить теперь за устройство чуть большую сумму, если оно по своим техническим характеристикам будет существенно более привлекательным в сравнении с моделями, принадлежащими к нижнему ценовому сегменту.

Б/у ПК уверенно входят в европейский мейнстрим

«Согласно нашей последнему исследованию, бывшие в употреблении компьютеры уверенно входят в мейнстрим, а Великобритания становится самым быстрорастущим рынком в Европе», – заявил Джеки Чанг (Jacky Chang), специалист Context в области практик ESG.

Представитель Context в разговоре с The Register отказался назвать абсолютные значения продаж восстановленных ноутбуков, однако отметил, что объем поставок таких устройств в Великобритании в 2025 г. удвоился. Таким образом, соответствующий рынок туманного Альбиона теперь опережает рынок Германии и является крупнейшим в Европе.

Дефицит и дальнейший рост цен

В числе причин, по которым европейский потребитель все чаще выбирает подержанные ноутбуки – дефицит комплектующих и последующее ух удорожание, в результате которых новые устройства в сборе тоже растут в цене и становятся менее привлекательными для потенциальных покупателей.

Дефицит обусловлен переориентированием производителей процессоров, памяти, графических ускорителей и прочих комплектующих на рынок продукции для дата-центров, который испытывает небывалый рост на фоне бума генеративного искусственного интеллекта.

«На рынке с жесткими ограничениями поставок [приобретение восстановленного устройства] может стать привлекательным решением для розничных продавцов и потребителей, которые ищут надежный обходной путь», – отметил Джеки Чанг.

Улучшения законодательства в сфере прав потребителя помогают вторичному рынку

В Context также указывают на поправки к законодательству ЕС в сфере прав потребителей на ремонт техники как фактор, способный оказать положительное влияние на доступность устройств, пригодных для ремонта, и запасных комплектующих для них на территории содружества.

Новые правила вступают в силу в июле 2026 г. Согласно ним, в частности, на производителя электронных устройств, в том числе, портативных ПК, возлагается обязанность по информированию потребителей о наличии у них права на ремонт по истечении срока гарантийного обслуживания.

После выполнения ремонта по гарантии – отказать в выполнении, которого на основании исключительно экономических причин будет нельзя – производителю придется дополнительно продлевать срок ее действия. Вендорам также запретят препятствовать использованию независимым специалистами по ремонту бывших в употреблении или изготовленных самостоятельно (например, с помощью 3D-принтера) комплектующих.

Для производителей настольных ПК новшества в сфере законодательства ЕС вряд ли станут проблемой – их модульный дизайн позволяет осуществлять замену вышедших из строя комплектующих сравнительно легко. Поставщикам лаптопов, которые по итогам 2024 г. в большинстве своем и так не сумели добиться значимого прогресса в улучшении степени ремонтопригодности продукции, будет несколько сложнее.

По мнению экспертов Context, восстановленные устройства сегодня становятся неотъемлемой частью европейского рынка ПК. Основной движущей силой здесь выступают потребители, отличающиеся склонностью к экономии и экологической осознанностью.

Ситуация в других регионах

Как писал CNews, рост спроса на бывшие в употреблении ПК в последние годы наблюдается и за пределами ЕС.

Так, в Индии набирают популярность портативные ПК, собранные из комплектующих, которые извлекаются из донорских устройств, обнаруженных на свалках электронных отходов, которые The Verge окрестил «ноутбуками Франкенштейна», или «франкенбуками». Купить такой девайс можно было по цене около 10 тыс. рупий (около 8,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 февраля 2026 г.).

В марте 2022 г. в России был зафиксирован колоссальный рост спроса на подержанную технику и электронику, в том числе ноутбуки. Бывшие в употреблении гаджеты продавались на 16-35% активнее в сравнении с февралем 2022 г.