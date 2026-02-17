CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Российские провайдеры будут разрывать договоры с абонентами, если те не пустят к себе в дом их сотрудника, который без их согласия пришел менять витую пару на оптический кабель. Другими словами, россиян оставят без интернета, если они откажутся от оптоволокна и предпочтут классический медный кабель, проведенный много лет назад. Инициатива исходит от Минцифры. Новшество коснется почти 6 млн россиян.

Техника не впустил – остался без интернета

Российские провайдеры получат возможность в одностороннем порядке разрывать договоры с абонентами и лишать их доступа в интернет, если те откажутся переходить с медной витой пары на оптоволокно, пишет РБК. Иными словами, их оставят без интернета, если они откажутся пускать сотрудника провайдера.

Новшество, вводимое по инициативе Минцифры, описано в проекте постановления Правительства от 17 февраля 2026 г., представляющем собой поправки к ныне действующим в России правилам оказания услуг связи по передаче данных, телематических услуг и местной телефонной связи.

Документ вступит в силу 1 сентября 2026 г.

int6.jpg

Alena Lavrova / Unsplash
Найден еще один способ оставить россиян без интернета. На этот раз без домашнего

По сути, Минцифры позволяет провайдерам отказаться от использования медных кабелей и перейти на оптические. Согласно задумке министерства, если провайдер заранее уведомил абонента о замене кабеля, а тот не отреагировал и не пустил незваного техника к себе домой, то провайдер получит возможность сначала приостановить оказание услуг этому абоненту, а затем и вовсе расторгнуть договор с ним.

В одностороннем порядке

Новый проект Минцифры предоставляет провайдерам право менять технологию абонентской линии с медной на волоконно-оптическую именно в одностороннем порядке, подчеркивает РБК. Другими словами, согласие абонента никто спрашивать не будет.

Но провайдер будет обязан уведомить абонента о плановой замене линии как минимум за 90 дней до даты начала работ. Тот со своей стороны имеет право согласовать со своим оператором точные дату и время прихода техника. Отказ ведет к разрыву договора.

Если в итоге абонент не пустит техника домой, оператор будет вправе сразу же приостановить оказание услуг. Через полгода он сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Кому это выгодно

По данным Минцифры, операторы тратят на эксплуатацию аварийно восстановительные работы в четыре раза больше по сравнению с оптическим кабелем. Также в ведомстве уточнили, что поддержание классических сетей на базе витой пары в итоге приводит к росту тарифов.

Помимо этого, принудительный переход на оптику и отказ от витой пары позволит существенно увеличить долю семей с широкополосным доступом в интернет – вплоть до 97% к 2030 г., считают в министерстве.

Кто оплачивает банкет

Подключение домашнего интернета по оптике в России – технология хоть и не новая, но и не такая старая, как обычная медная витая пара. Медные кабели с четырьмя и восемью жилами, используемые, в том числе, для прокладки сетей, российские провайдеры массово применяют с начала XXI века.

В России интернет по оптике работает по технологии GPON или Gigabit Passive Optical Network. В большинстве крупнейших городов страны на момент выхода материала самый скоростной тариф был ограничен 1 Гбит/с. Но здесь важно подчеркнуть, что эту же скорость передачи данных способна «переварить» и витая пара Cat 5e, внутри которой восемь медных жил.

int6.jpg

Фото: rawpixel.com / FreePik
Роутер, скорее всего, потребуется новый. Но он не бесплатный

Также нельзя не отметить, что большая часть роутеров, купленных россиянами в рознице, а не арендованных у провайдера, не работает с оптическими кабелями и имеет только разъемы для подключения витой пары. Другими словами, принудительная замена LAN-кабеля на оптику с высокой степенью вероятности выльется для россиян в дополнительные траты.

Впрочем, как пишет РБК, «все затраты на себя должен взять провайдер». По оценке Минцифры, суммарные расходы составят более 3 млрд руб. за шесть лет.

Помимо этого, не стоит забывать, что многие россияне во время ремонта прячут кабель интернета в стенах или, в крайнем случае, за плинтусом. Новый кабель спрятать будет не так просто, особенно если нового ремонта в планах нет.

Коснется многих

Как пишет РБК, предложенные Минцифры новые нормы будут распространяться на более чем 1100 провайдеров по всей России, от федеральных до региональных. В Минцифры подсчитали, изменения затронут около 5,8 млн россиян, интернет в квартиру или дом которых заведен по витой паре.

На чем основывается эта статистика, в Минцифры не уточняют. Но, к примеру, провайдер «Дом.Ру» на протяжении последних двух десятилетий в большинстве городов присутствия подключает домашний интернет именно по витой паре. Другие провайдеры поступают так же – например, в декабре 2025 г. сотрудник редакции CNews стал абонентом проводного интернета «Билайна» в одном из российских городов-миллионников с тарифом 200 Мбит/с. Техники провели в его квартиру не оптический кабель, а самую обычную витую пару.

Аналогичные услуги подключения по витой паре до сих пор оказывают и другие провайдеры – МТС, «Ростелеком», а также множество региональных фирм. В розничных магазинах и на маркетплейсах существенная часть доступных к приобретению роутеров не поддерживали подключение оптического кабеля.

Кроме того, с весны 2025 г., когда в стране начались массовые перебои с мобильным интернетом, россияне тут же стали столь же массово подключать себе домашний интернет. Желающих так много, что иногда ждать техника приходится неделями.

Геннадий Ефремов

