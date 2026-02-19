Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года19 марта 2026 г. CNews проведет конференцию «Российские ERP-системы».
С докладами выступят:
Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;
Дмитрий Ушаков, исполнительный директор, медиагруппа «Россия сегодня»;
Эльвира Клявляева, руководитель центра автоматизации бизнес-процессов, медиагруппа «Россия сегодня»;
Сергей Плехов, руководитель ИТ-проектов, ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России;
Александр Лосицкий, заместитель генерального директора по организационно-методической работе, МНТК «Микрохирургия глаза»;
Виктор Романенко, заместитель генерального директора по внутренним проектам и процессам, ТД «Ренна»;
Дмитрий Лившин, генеральный директор, FBK CyberSecurity;
Нина Худякова, партнер, ФБК;
Дмитрий Чаадаев, директор ERP практики, «Технологии Доверия»;
Павел Глушанок, руководитель Департамента 1С, РАУ ИТ;
Алексей Тарасов, эксперт по решению наукоемких бизнес-задач, Тарасов Math.
Вопросы к обсуждению:
ERP в цифровой инфраструктуре
- Как ERP-системы помогают улучшить принятие решений?
- Какие риски связаны с внедрением ERP и как их минимизировать?
- Как ERP влияет на прозрачность и контроль в компании?
- В чем экономическая целесообразность инвестиций в ERP?
- Какие факторы следует учитывать при выборе ERP для малого/среднего/крупного бизнеса?
Технологии для бизнеса
- От ERP к экосистеме продуктов для бизнеса.
- Облачная ERP или локальная (on-premise): плюсы и минусы?
- Какие технологии интегрируются в современные ERP?
- Low- и no-code возможности ERP.
- Что такое микросервисная архитектура в контексте ERP?
Особенности внедрения
- Чем отличаются ERP-системы для разных отраслей (производство, ритейл, услуги)?
- Как выбрать правильного интегратора для внедрения ERP?
- Какие этапы включает процесс внедрения ERP?
- Как обеспечить вовлеченность сотрудников в процесс внедрения?
- Как измерить возврат инвестиций от внедрения ERP?
Особенности эксплуатации
- Как обеспечивается безопасность данных в ERP-системах?
- Какова роль больших данных в современных ERP?
- Какие типичные «подводные камни» возникают на этапе эксплуатации?
- Проблемы миграции на отечественные ERP.
- Роль ERP в цифровой трансформации бизнеса.
- Как мобильные ERP-решения меняют работу полевых сотрудников?
- Что такое ERP нового поколения (ERP 2.0)?
- Будущее ERP: безграничная интеграция и предиктивная аналитика?
- Крупные проекты внедрения российских ERP: делимся опытом.
- Как разработчикам улучшить ERP-системы: мнение заказчиков.
К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих или только задумывающихся о внедрении ERP, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих современные ИТ-продукты, а также аналитики и независимые эксперты.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.