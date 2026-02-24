Windows в опасности. Nvidia и Intel распробовали свободное ПО и программистов и инженеров для работы с Linux

Intel и Nvidia почти одновременно открыли сразу несколько вакансий, связанных с разработкой ПО для Linux. В первую очередь это касается драйверов для видеокарт – Linux становится все более серьезной угрозой для Windows как для самой популярной видеоигровой платформы в мире. В Nvidia можно работать удаленно, Intel такую опцию пока не предоставляет.

Linux – новая цель

Компании Intel и Nvidia открыли масштабный найм разработчиков ПО, специализирующихся на софте для Linux. Как пишет Phoronix, Intel требуются несколько человек сразу в двух американских штатах (Орегон и Калифорния), притом в Калифорнии они нужны в двух офисах компании – в городах Санта Клара и Фолсом.

Intel нуждается в разработчиках разнообразного ПО для Linux, в том числе и драйверов ее видеокарт. Как сообщал CNews, в декабре 2018 г. она объявила о своем возвращении на рынок дискретной графики после почти 20-летнего отсутствия и в январе 2021 г. выпустила свою первую внешнюю видеокарту, которая, правда, оказалась провальной и не была предназначена для видеоигр. В августе 2021 г. появились и первые игровые видеокарты Intel семейства Arc, у которых не было столь явных проблем с аппаратной частью, но которые страдали из-за низкого качества драйверов.

Вакансия на сайте Intel

В итоге к концу III квартала 2025 г. у Intel было около 1% мирового рынка дискретной графики (статистика Jon Peddie Research). Однако в большинстве ее процессоров есть интегрированные графические решения, которым тоже нужны драйверы, в том числе и под Linux.

А что же Nvidia

Nvidia, лидер глобального рынка дискретной графики с долей 92% в III квартале 2025 г. (у AMD 7%, у Intel около 1%), тоже ищет специалистов в разработке ПО для Linux. Так, на ее сайте размещена вакансия старшего инженера по системному ПО для Linux, на что обратил внимание портал 4PDA. Часть вакансий предусматривают возможность работы удаленно, чего нет в предложениях Intel.

Отметим, Nvidia десятилетиями специализировалась на выпуске графических чипов для игровых видеокарт, а профессиональным картам для работы с графикой уделяла минимум внимания. Сейчас она сосредоточена в первую очередь на выпуске ускорителей для ИИ.

Одна из вакансий Nvidia

В описании к одной из вакансий сказано, что работник будет заниматься оптимизацией производительности видеокарт в Proton Vulkan – кроссплатформенном API для 2D- и 3D-графики. Он используется, в числе прочего, при разработке современных видеоигр.

Proton – это разработка компании Valve, известной своими играми Half-Life, Counter Strike и многими другими. Также в ее распоряжении есть игровая приставка Steam Deck и дистрибутив Linux под названием Steam OS. Proton – это специализированное ПО, позволяющее запускать под Linux игры, написанные для Windows.

Proton постоянно совершенствуется и много раз доказал свою эффективность. Это один из немногих инструментов, которые превращают Linux в полноценную платформу для видеоигр. Как сообщал CNews, в России разрабатывается его аналог под названием PortProton.

На сайте Nvidia есть несколько вакансий для программистов под Linux. В числе прочего компания ищет специалиста, который будет адаптировать драйверы Nvidia для запуска игр, созданных для платформ х86 и х64, на устройствах с процессорами на архитектуре ARM.

Нельзя исключать, что Intel целится именно в портативный гейминг, притом не только на Linux. Сейчас здесь властвует компания AMD – ее процессоры, графические и центральные, стоят в большинстве портативных приставок на базе Windows, равно как и упомянутом Steam Deck на Linux.

Чем конкретно обусловлен интерес Nvidia к Linux и тем более к ARM, компания не объясняет. Но не исключено, что ARM-архитектура привлекает ее внимание в том плане, что в последние годы появляется все больше Windows-ноутбуков на этой архитектуре. Более того, Qualcomm, один из крупнейших разработчиков ARM-процессоров в мире, выпустил целую линейку своих CPU для самых разных мобильных ПК – бюджетных, средних и топовых.

Nvidia тоже работает над собственным ARM-чипом для компьютеров и ноутбуков. Его предварительное название – N1X.

Работы очень много

В последние месяцы все больше пользователей по всему миру отворачиваются от Microsoft и уходят с Windows на другие платформы. Или, по меньшей мере, заявляют, что уходят. Одних стал раздражать бесконечный поток ломающих систему обновлений (Microsoft официально признала эту проблему), другие перестали мириться с агрессивной политикой Microsoft по внедрению своего ИИ-ассистента Copilot во все составляющие системы. Многим также не нравится, что Microsoft превращает Windows в рекламную площадку, при этом продолжая продавать ее за деньги. Есть и те, кто покидает Windows в отместку за прекращение поддержки Windows 10 в октябре 2025 г.

RealToughCandy.com / Pexels Популярность Linux в мире пока невысока

Но многие пользователи, уходящие с Windows, чаще выбирают не Linux, а macOS. Доля Linux на мировом рынке в январе 2026 г. составляла 4,02%, а в России – 3,89% (статистика StatCounter).

С января 2025 г. по январь 2026 г. доля Windows среди настольных ОС во всем упала с 71,9% до 67,6%, а доля Linux подросла с 3,72% до 4,02%. В России за тот же период Windows упала с 84,85% до 83,62%, а Linux поднялся с 2,59% до 3,89%. Рост совсем небольшой, и это при том факте, что подавляющее большинство российских настольных ОС («Альт», «Ред ОС», Astra Linux и пр.) являются именно Linux-дистрибутивами.