«Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку»

«Группа Лента», входит в топ-10 крупнейших ритейлеров России, объявила о консолидации технологических подразделений в ИТ-компанию Lenta tech. В новую компанию вошли ключевые цифровые и технологические направления. Само объединение команд в одной структуре позволит сосредоточиться на развитии технологий, быстрее запускать и масштабировать цифровые инициативы.

«Лента» в феврале 2026 г. создала ИТ-компанию «Лента Тех», об этом CNews сообщили представители российского ритейлера. Это позволит быстрее запускать цифровые решения.

«Лента» — российская группа компаний, работающая в сфере розничной торговли и включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом «Лента», а также магазины формата «у дома» под брендом «Монетка», интернет-сервис по доставке продуктов питания «Утконос» и сеть формата дрогери под брендом «Улыбка радуги». В 2022 г. входит в топ-10 крупнейших ритейлеров России. В 2025 г. общая торговая площадь «Группы Лента» достигла 3 043 000 кв. м. Общее количество магазинов по состоянию на 31 декабря 2025 г. увеличилось до 6 760 точек продаж. В IV квартале 2025 г. компания открыла (с учетом закрытий) 227 магазинов «у дома», 11 супермаркетов, один гипермаркет и 77 магазинов дрогери.

В новую компанию Lenta tech вошли цифровые и технологические направления: дирекция по информационным технологиям, онлайн-дирекция, служба продвинутой аналитики, «HR цифра», дирекция по цифровому маркетингу и лояльности. Благодаря объединению команд «Лента» команда сможет быстрее запускать и масштабировать цифровые инициативы.

Генеральный директором ИТ-компании назначен директор по цифровым инновациям и ИТ «Группы Лента» Сергей Сергеев. Создание одной ИТ-компании упростит взаимодействие между командами, считает он.

«Выделение Lenta tech в отдельную компанию позволит перейти в единый контур работы с бизнесом, ускорит принятие решений и упростит взаимодействие между командами. Самостоятельное развитие Lenta tech также усилит технологический бренд «Группы Лента». Это поможет привлекать сильных ИТ-специалистов и создавать понятные карьерные возможности в рамках крупной и устойчивой экосистемы», — генеральный директор Lenta tech Сергей Сергеев.

По словам директора собственных онлайн-сервисов «Лента» Софьи Леиной, конкуренция большая, уникального ассортимента почти ни у кого нет — все торгуют плюс-минус одним и тем же. Поэтому нужно, помня о комиссии, подобрать ассортимент, который будет интересно продавать и который будет востребован покупателем, уточнила она.

Тщательная подготовка

С 2025 г. в «Лента» изучали возможности развития направления продаж ИТ-продуктов собственной разработки, а также ИТ-услуг. Это следовало из запроса предложений по разработке стратегии продаж ИТ-продуктов на внешний рынок, которая компания разместила 19 августа 2025 г.

Из документации следовало, что «Ленте» требовались услуги по проведению исследований внутренних бизнес-процессов, целевой бизнес-аудитории, анализу рынка целевых ИТ-решений в сегменте ритейла и консалтингу, направленные на обоснование и разработку модели коммерциализации внутренних ИТ-продуктов, сервисов и решений на внешнем рынке ритейла в России.

Цель оказания этих услуг — получение аналитических данных, проектных артефактов и консалтинговой поддержки. Они необходимы были «Ленте» для коммерциализации внутренних ИТ-решений, услуг и сервисов на внешнем рынке ритейла без снижения качества и эффективности оказываемых услуг для внутренних заказчиков группы и формирования целевого портфеля услуг-продуктов-сервисов, указано в техническом задании к запросу предложений.

Пресс-служба «Ленты» Генеральный директор Lenta tech Сергей Сергеев

Руководству «Группы Лента» предстоял выбор бизнес-модели для формирования наиболее конкурентного позиционирования в рынке. Возможные варианты моделей — продуктовая, продуктово-сервисная, сервисная. Также необходима была разработка дорожной карты выхода на внешний рынок.

Одной из целей в техническом задании летом 2025 г. указано формирование позиционирования Lenta Tech как рыночной ИТ-компании, предоставляющей услуги-продукты-сервисы другим участникам рынка ритейла на коммерческой основе, с целью отстройки от конкурентов. Ранее в интервью TAdviser директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты» Сергей Сергеев отмечал, что ритейлеры все очень похожи, и нужна дифференциация — в этом ценность для компании. Конкуренция на рынке Ритейл, в особенности крупный, традиционно является одной из лидирующих отраслей по уровню цифровизации. Как правило, крупные компании в этом сегменте обладают сильными внутренними компетенциями в области разработки ИТ-решений, создавая и развивая многие необходимые ИТ-продукты для автоматизации бизнес-процессов для себя сами вместо приобретения их у вендоров. Отдельные структуры, ответственные за развитие технологий, есть у многих российских ритейлеров. У X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») есть компания X5 Tech, у «Магнита» — Magnit Tech. «Вкусвилл» в 2025 г. тоже создал структуру для цифровой трансформации бизнес-процессов.