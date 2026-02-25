Huawei получила рекордную выручку несмотря на американские санкции и вытесняет Apple из Китая

В 2025 г. Huawei продолжала вытеснять Apple по продажам своих новых смартфонов в Китае. Хоть с 2019 г. американские власти начали вводить беспрецедентно жесткие санкции против китайской компании, но по итогам 2025 г. выручка Huawei смогла приблизиться к рекорду в $127 млрд.

Рост выручки

В условиях санкций Huawei в 2025 г. умудрилась выручить почти рекордные $127 млрд, пишет South China Morning Post (SCMP). Китайский телекоммуникационный гигант успешно справляется с американскими санкциями, а ее потребительский бизнес демонстрирует стабильный рост.

С 2019 г. руководивший тогда США Дональд Трамп (Donald Trump) начал вводить санкции против китайской компании Huawei, о чем информировал CNews. По данным руководства компании Huawei, выручка в 2025 г. составила более $127 млрд, что свидетельствует о стойкости технологического гиганта, несмотря на санкции США.

Huawei — китайский производитель и ведущий мировой поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктуры в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Введение международных санкций в отношении Huawei потребовало от компании принятия решительных мер по адаптации бизнес-модели и переориентации цепочек поставок. Одновременно наблюдался повышенный спрос со стороны клиентов, что привело к рекордному финансовому результату по итогам 2020 г. — выручка достигла 891 млрд юаней ($124.99 млрд). В последующие годы динамика показателя претерпела определенные колебания: в 2024 г. выручка составила 860 млрд юаней ($125.13 млрд); по итогам 2025 г. показатель вырос до 880 млрд юаней, это примерно $127 млрд.

Конкуренция на рынках

В 2025 г. Huawei удалось занять первое место на китайском рынке смартфонов с долей 16,4%, поскольку Apple осталась чуть позади со своими 16,2%. Впервые с 2020 г. Huawei смогла по итогам целого года обеспечить себе лидерство на домашнем рынке смартфонов.

Председатель правления Huawei Говард Лян Хуа (Howard Liang Hua) заявил, что компания-производитель стабильно работает над созданием конкурентоспособных на мировом рынке продуктов и услуг. Хуа пояснил, что количество устройств под управлением собственной операционной системы (ОС) HarmonyOS версий 5 и 6 превысило 40 млн штук, а количество доступных приложений и сервисов на этой платформе превышает 75 тыс. Финансовая, транспортная, телекоммуникационная и энергетическая сферы в Азии активно используют HarmonyOS.

В сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) компания Huawei также остается на переднем краю технического прогресса в Китае. Не менее 43 больших языковых моделей были обучены на ускорителях Huawei семейства Ascend, а совместимость с ними обеспечивают более 200 ИИ-моделей с открытым исходным кодом.

Операционная устойчивость в условиях санкций

Несмотря на влияние ограничительных мер, указанный результат 2025 г. является вторым по величине в истории компании и подтверждает способность Huawei сохранять высокую операционную устойчивость и конкурентоспособность в условиях внешнего давления. Указанная динамика демонстрирует, что после существенного спада в 2021-2023 г.

Huawei смогла возобновить рост выручки, опираясь на внутренний рынок Китая, развитие собственных технологий и в первую очередь в области полупроводников, ОС и облачных решений, а также укрепить свои позиции в сегментах телекоммуникационного оборудования, потребительской электроники и корпоративных ИТ-решений.

Рынок смартфонов в Китае

По данным International Data Corporation (IDC), Huawei по итогам II квартала 2025 г. хоть и сократила объемы поставок смартфонов в Китае на 3,4% до 12,5 млн штук год к году, все равно вышла на первое место, опередив Vivo. Для этого было достаточно увеличить свою долю рынка с 18% до 18,1%, ибо у Vivo поставки сократились на внушительные 10,1 %, а доля упала с прошлогодних 18,5% до 17,3%. Конкурирующая Oppo по объемам поставок просела на 5%, а ее доля на китайском рынке смартфонов упала с 15,7% до 15,5%.

Примечательно, что единственной компанией в пятерке лидеров китайского рынка, которая смогла во II квартале нарастить поставки смартфонов, оказалась Xiaomi, но она все равно довольствуется четвертым местом. Прибавив 3,4% в поставках, она нарастила свою долю с 14,1% до 15,1%.

Усилия Apple по стимулированию спроса на iPhone в Китае, по всей видимости, более не приносят нужных результатов. Во II квартале 2025 г. объемы продаж Apple сократились на 1,3% до 9,6 млн штук, хотя доля рынка в годовом сравнении все же выросла с 13,5% до 13,9%. В любом случае, пятое место для бывшего лидера не является комфортной позицией, особенно с учетом выхода в лидеры давнего конкурента в лице Huawei.

На все прочие марки смартфонов в Китае по итогам II квартала 2025 г. приходилось не более 20% рынка, их совокупные объемы поставок сократились на 4,9% до 13,8 млн штук.