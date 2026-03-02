Заводы TSMC в Европе и в Японии убыточны. Площадка в США вышла на прибыль, но самые выгодные - китайские

Выдающиеся результаты площадок TSMC в Китае

Заводы Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), расположенные на территории континентального Китая, по итогам 2025 г. продемонстрировали наибольшую прибыльность среди всех зарубежных предприятий крупнейшего в мире контрактного производителя интегральных микросхем, пишет TrendForce.

По данным издания Mirror Media, площадки TSMC в Нанкине (провинция Цзянсу на востоке Китая) и Шанхае за прошедший год суммарно принесли компании чистую прибыль в размере 39,177 млрд новых тайваньских долларов (около $1,240 млрд). Примечательно, что эти заводы выпускают чипы в основном по сравнительно зрелым техпроцессам – 16 нм и 28 нм.

Согласно финансовому отчету TSMC, нанкинский завод позволил компании заработать $27,606 млрд новых тайваньских долларов ($874,388 млн) в 2025 г., шанхайский – 11,571 млрд новых тайваньских доллара ($366,498 млн).

Предприятия TSMC в Нанкине и Шанхае специализируются на производстве автомобильной электроники, микроконтроллеров и микросхем управления питанием.

Как отмечает Mirror Media, эти площадки в основном оснащены полностью самортизированным оборудованием (относится к основным средствам), что позволяет серьезно сократить себестоимость выпускаемой с его помощью продукция (остаточная стоимость оборудования с точки зрения бухгалтерского учета является нулевой, а значит больше никак не влияет на себестоимость продукции). Таки образом, практически вся выручка заводов без потерь конвертируется в прибыль.

TSMC Площадки TSMC в Китае показывают отличную норму прибыли

Ранее издание Guacha сообщило, что нанкинский завод TSMC в настоящее время выпускает около 20 тыс. кремниевых пластин с чипами, «отштампованными» по технологии 16/12 нм и 40 тыс. пластин на основе техпроцессов 28/22 нм ежемесячно. Это примерно 3% от общего объема продукции, производимой на всех площадках TSMC.

Львиную долю доходов TSMC – от совокупной глобальной выручки – обеспечивает единственный клиент – американская корпорация Nvidia, выпускающая GPU-ускорители и видеокарты. Статус самого ценного заказчика TSMC Nvidia недавно отобрала у Apple, производителя смартфонов iPhone, планшетов iPad и компьютеров Mac, отмечает TrendForce.

Сильные показатели площадки в Аризоне вопреки трудностям

TSMC продолжает расширение экспансию в США. На заводе штате в Аризона уже запущено массовое производство по норме 4 нм, а старт выпуска микросхем по техпроцессу 3 нм намечен на 2027 г.

Аризонская площадка показывает весьма достойный результат с финансовой точки зрения. Если 2024 г. американское подразделение TSMC завершило с убытками на уровне 14,3 млрд новых тайваньских долларов ($454,444 млн), то по итогам 2025 г. вышло на чистую прибыль в размере 16,1 млрд новых тайваньских долларов ($511,647 млн).

Mirror Media утверждает, что производственные мощности TSMC в Аризоне полностью забронированы американскими технологическими гигантами в лице Nvidia, Apple, Google и Microsoft. Высочайший спрос на услуги контрактного производства чипов, обусловленный продолжающимся бумом генеративного искусственного интеллекта, позволяет поставщикам вроде TSMC поддерживать высокую маржинальность бизнеса.

Несмотря на некоторые весомые проблемы, с которыми компания столкнулась в III квартале 2025 г., ей все же удалось завершить год с хорошей прибылью.

Так, в сентябре 2025 г. завод TSMC в Аризоне был вынужден остановить свою работу на несколько часов. Как писал CNews, в результате остановки несколько тысяч кремниевых пластин пришло в негодность, их пришлось отправить на списание.

Ответственность за инцидент возлагают на местного поставщика технических газов TSMC – компании Linde, которая не смогла обеспечить непрерывность отгрузок в связи с краткосрочным отказом системы электроснабжения предприятия.

По итогам III квартала 2025 г. отчиталась о 100-кратном падении чистой прибыли квартал кварталу: североамериканская «дочка» чипмейкера в период с июля по сентябрь 2025 г. заработала всего лишь 41 млн новых тайваньских долларов ($1,315 млн). Тогда как в предыдущем, II квартале, чистая прибыль компании находилась на уровне 4,232 млрд новых тайваньских долларов ($136 млн).

Столь резкое падения соответствующего показателя эксперты TrendForce объясняли огромными расходами TSMC на строительство второй производственной площадки в Аризоне (Fab 2).

Япония и Европа в числе отстающих

Куда хуже идут дела у японской «дочки» TSMC – JASM (Japan Advanced Semiconductor Manufacturing). В 2025 г. компания зафиксировала убытки в размере 9,767 млрд новых тайваньских долларов ($310,389 млн), следует из отчета, опубликованного материнской структурой. В сравнении с 2024 г. убытки увеличились более чем вдвое.

JASM – это совместное предприятие TSMC с Sony Semiconductor Solutions, производитель автомобильных комплектующих Denso и выпускающая автотранспорт Toyota. СП было образовано в конце 2021 г., а в декабре 2024 г. заработал принадлежащий ей завод в Кикуе (префектура Кумамото, Япония), в который было вложено $23 млрд. (TSMC Fab 23).

TSMC планирует провести модернизацию площадки в Кикуе и запустить производственные линии, которые позволят работать с техпроцессом 3 нм.

ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company), совместное предприятие TSMC c Bosch, Infineon и NXP (TSMC владеет в нем 50-процентной долей), работы над строительством которого начались в 2024 г., тоже убыточно. Серьезное влияние на финансовые показатели площадки оказывает высокая в абсолютных значениях норма амортизации основных средств (нового оборудования) и значительные расходы на оплату коммунальных услуг, отмечает Mirror Media.

По итогам 2025 г. убыток ESMC составил 688,6 млн новых тайваньских долларов ($21,883 млн), увеличившись с 556,9 млн новых тайваньских долларов ($17,698 млн) в 2024 г.

TSMC придерживается более осторожного подхода к масштабированию производства в Европе в сравнении с выбранным в отношении Японии.

TrendForce отмечает, что хоть строительство завода в Германии идет по графику, TSMC выбрала выжидательную позицию и не торопится с запуском массового производства в Европе. Первоначальный план, предусматривающий переход к массовому производству в 2027 г., может быть пересмотрен – многое здесь будет зависеть от темпов восстановления спроса на автотранспорт.

Завод ESMC в Германии ориентирован именно на работу с автопромом. Его производственные мощности заточены под выпуск чипов по нормам 28/22 нм и 16/12 для нужд производителей автомобильного транспорта, но рассматривается возможность перехода на техпроцессы 5 нм и более современные в дальнейшем.