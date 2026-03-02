Россияне спасены. Спустя годы телефонных операторов на уровне закона заставят блокировать все спам-звонки

В России подготовлен законопроект, который обяжет операторов связи блокировать все звонки организаций, обзванивают россиян без их на то согласия и без подписанного договора. Нынешнее законодательство таких жестких мер не предусматривает. Россияне могут установить самозапрет на спам-звонки с 1 сентября 2025 г.

Нет в списке – позвонить не сможешь

В России в обозримом будущем может радикально измениться ситуация со спам-звонками, которые регулярно поступают абонентам отечественных операторов связи. Как пишут «Ведомости», подготовлен законопроект, который обяжет операторов блокировать массовые обзвоны без согласия абонента на такие звонки, а также те звонки, которые осуществляют компании, не имеющие разрешения на этот вид деятельности.

С 1 сентября 2025 г. в России есть возможность активировать самозапрет на входящие рекламные вызовы. Однако полную блокировку таких звонков действующее законодательство не предусматривает. Устранить этот недочет власти намерены в ближайшее время – по информации издания, необходимый для этого законопроект в конце февраля 2026 г. был направлен главе комитета Госдумы по информационной политике Сергею Боярскому. Отправитель – заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Станислав Наумов (фракция ЛДПР).

Что именно изменится

Новый самозапрет распространяется как на робозвонки, так и на входящие, где на том конце провода находится живой человек – оператор колл-центра. Однако, как пишут «Ведомости», в нынешнем своде законов нет четкого определения массовых звонков, что и позволяет, в теории, обходить новые ограничения.

Drazen Zigic / FreePik Несанкционированные спам-звонки раздражают, отвлекают и отнимают много времени

Предложенные Наумовым поправки как раз и предлагают внести в законодательство определение «массовых телефонных вызовов». Дополнительно он порекомендовал отказаться от ныне присутствующей в законе «О связи» формулировки о «незаконности» массовых звонков. Ее он предлагает заменить на обязательство оператора блокировать их все в случае, если абонент установил самозапрет.

Зачем что-то менять

По словам Наумова, прямо сейчас несанкционированные рекламные вызовы досаждают россиянам из социально незащищенных групп. Кто именно в них входит, автор законопроекта не уточнил.

В Минцифры уверяют, что все работает и так, и что никаких дополнительных изменений в законодательство не требуется. Как сообщили изданию представители ведомства, операторам уже предоставлено «право на приостановку услуг связи», если компания проводит массовые обзвоны «в нарушение законодательства».

Нет договора – абонент недоступен

По словам источника «Ведомостей», нынешнее законодательство обязывает компании, собирающиеся массово звонить россиянам, заключать для этих целей договоры с операторами связи. Если договора нет, то и звонить они не имеют права.

Собеседник издания привел пример такого договора. В нем оператор выдает компании-обзвонщику 10 тыс. номеров, из которых половина сразу выдается операторам колл-центра, а другая загружаются в спецпрограмму для прозвонки абонентов.

За счет этого оператор сразу видит, какие номера используются для обзвонов. И если конкретный абонент установил самозапрет, то этот пул номеров будет выключен для него, утверждает собеседник издания.

Мнение операторов

Крупнейшие операторы связи страны в целом поддерживают предложения Станислава Наумова. «Практика показала, что признание массового вызова незаконным в отсутствие договора не является убедительным для части обзвонщиков. Обязанность оператора блокировать такой вызов поможет эффективно бороться со спамом», – заявили «Ведомостям» представители Т2.

Представители МТС тоже видят плюсы в предложенных поправках к закону «О связи». По их словам, закрепление в законе права оператора блокировать массовые обзвоны «внесет правовую ясность в действующие нормы».

«Несмотря на то что инициатива ограничивает операторов в части самостоятельного установления критериев массовых вызовов, мы считаем ее позитивной, так как она ставит точку в невыполнении закона отдельными категориями организаций», – сообщили изданию представители «Мегафона».

Хочешь сделать хорошо – сделай сам

Нынешнее законодательство обязывает операторов связи пропускать массовые звонки от органов власти и подведомственных им организаций. Также российские банки, чьи звонки сейчас тоже блокируются, очень хотят выйти из-под действия нового закона о запрете массовых обзвонов.

Если им это удастся, россиян может ждать крупномасштабная волна непрошеных звонков от представителей банков. В конце февраля 2026 г. CNews писал, что российские власти готовы встать на сторону банков – закон об их «освобождении» почти готов.

Иными словами, если банкам разрешат звонить россиянам в обход запрета, то жителей страны вполне может ждать новая волна спам-вызовов. Кроме того, другие компании с высокой долей вероятности тоже захотят «освободиться».

Таким образом, единственный гарантированный способ защититься от нежелательных звонков – это установка специальных приложений, которые будут блокировать их вне зависимости от того, подпадает компания под действие самозапрета или нет. Также во многих телефонах есть встроенные функции блокировки всех без исключения вызовов с незнакомых и тем более скрытых номеров.