Власти пресекли продажи на Wildberries поддельных Adidas, Nike и Dr. Martens

Роспотребнадзор выявил производство контрафактной обуви в Дагестане под брендами Adidas, Dr. Martens, Nike и Asics. Предприниматель реализовывал свою продукцию через Wildberries.

Роспотребнадзор обнаружил контрафактную продукцию на Wildberries

Роспотребнадзор сообщил о выявлении и пресечениями деятельности по «псевдопроизводству и реализации контрафактной обуви известных мировых брендов на популярном маркетплейсе». Речь идет о таких брендах, как Adidas, Nike, Dr. Martens и Asics.

Первоисточником информации о производстве на территории России контрафактной продукции этих брендов был некий Telegram-канал, название которого в сообщении Роспотребнадзора не приводится. При этом в ведомстве сообщили, что после появления данной информации «незамедлительно» были инициированы контрольно-надзорные мероприятия.

В ходе проверки удалось установить личность предпринимателя, а также выяснить, что его деятельность развернулась на территории Республики Дагестан (имя продавца не раскрывается). По данным государственной информационной системы мониторинга за оборот товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, так называемое «производство» обуви вышеупомянутых брендов было начато в 2026 г.

© stLegat / Фотобанк Фотодженика Роспотребнадзор нашел в Дагестане производство контрафактной обуви под брендами Adidas, Dr. Martens, Nike и Asics, которая продавалась на Wildberries

За прошедшее время в оборот было введено свыше 7 тыс. пар обуви и более 1 тыс. единиц товаров легкой промышленности. По данным Роспотребнадзора, вся реализуемая продукция продается непосредственно самим предпринимателем на платформе Wildberries.

«Декларации соответствия на товар были получены с грубыми нарушениями, что послужило основанием для признания их недействительными со стороны Роспотребнадзора, - сообщили в ведомстве. - Данное решение позволит предотвратить попадание небезопасной продукции к потребителям».

Маркетплейс Wildberries был оперативно уведомлен о факта реализации продукции неизвестного происхождения, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Всего было реализовано 83 пары обуви и две пары джинсов. Также информация была передана оператору системы «Честный знак», кроме того, Роспотребнадзор проинформировал таможенные и правоохранительные органы с целью пресечения нелегальной деятельности и установления каналов поступления контрактной продукции в Россию. Также в отношении предпринимателя продолжаются проверочные мероприятия, по завершении которых будут приняты меры административного реагирования.

Позиция Wildberries

В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ сообщили CNews, что «Wildberries незамедлительно в добровольном порядке заблокировала карточки данного предпринимателя и остановила продажи его продукции после прекращения действия деклараций соответствия на продукцию».

«Отметим, что прекращение действия деклараций произошло только после публикаций в СМИ, - добавили в компании. - До этого момента документы указанного продавца содержались в реестре Росаккредитации, в связи с чем их легальность не подвергалась сомнению. Компания оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы для проведения проверки по обстоятельствами выдачи деклараций соответствия данному продавцу».

Взаимодействие маркетплейсов с продавцами и правообладателями

В 2022 г. Wildberries, Ozon, «Яндекс,Маркет», AliExpress СНГ и «МегаМаркет» (проект Сбербанка) подписали Стандарты по взаимодействию марктеплейсов с продажами. Документ был подготовлен при участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Согласно документу, маркетплейсы и продавцы товаров совершают превентивные действия и содействуют друг другу в борьбе в реализацией потребителям контрактной и несертифицированной продукции. Также маркетплейс обеспечивает правообладателю возможность обращаться с жалобой на нарушение его интеллектуальных прав с помощью специально разработанной формы или личного кабинета либо путем подачи письменной жалобы. В случае, если продавец не подтвердит его право на продажу объекта интеллектуальной собственности, то такое предложение останется скрытым.

Владелец DNS против Wildberries

Ранее президент группы DNS Дмитрий Алексеев утверждал, что купил на Wildberries контрактные кроссовки ASics Gel_kakang 31 по цене в четыре раза ниже, чем в «Спортмастере» - 6,7 тыс. руб, против 28 тыс. руб. При этом товар продавал без маркировки «Честный знак» и уплаты НДС, а в электронном чеке ИНН продавца был указан как «000000000000».