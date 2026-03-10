CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Топ-менеджер создателя ChatGPT уволилась, потому что ИИ будет работать на армию США

Один из руководителей OpenAI — глава команды робототехники Кейтлин Калиновски — не согласилась с подписанием договора на использование ИИ-технологии компании в Министерстве обороны США и подала в отставку.

Отставка из протеста

Руководитель команды робототехники OpenAI Кейтлин Калиновски (Caitlin Kalinowski) уволилась после подписания компанией с Министерством обороны США контракта на использование ее ИИ-модели. Первым на это обратило внимание издание TechCrunch.

Калиновски присоединилась к OpenAI в ноябре 2024 г. Свою отставку она объяснила несогласием с политикой работодателя.

«Это было непростое решение. Искусственный интеллект играет важную роль в национальной безопасности. Но слежка за американцами без судебного надзора и смертоносная автономия без разрешения человека — это вопросы, которые заслуживали более тщательного обсуждения, чем им было уделено», — приводит Bloomberg комментарий Калиновски.

У OpenAI иное видение

Представитель OpenAI подтвердил уход Калиновски, выразив понимание, что «у людей есть твердые убеждения».

levart_700h.jpg

Levart_Photographer на Unsplas
OpenAI лишилась одного из руководителей после заключения с Пентагоном сделки, от которой отказалась Anthropic

Компания, впрочем, не видит никаких возможных негативных последствий подписанного соглашения и уверена, что сохраняет контроль над безопасностью использования ИИ.

«Мы считаем, что наше соглашение с Пентагоном создает действенный путь для ответственного использования ИИ в целях национальной безопасности, при этом четко обозначив наши принципиальные позиции: никакого внутреннего наблюдения и никакого автономного оружия», — заявили в OpenAI.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) утверждал, что ИИ-инструменты будут использоваться ведомством в секретной среде «только» в облачных сетях, а не на периферийных серверах, для упрощения управления системами и автоматизированного принятия решений и будут отключаться в случае возникновения проблем.

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, изначально запрещала использование свои технологий в военных целях, но в 2024 г. отказалась от этого решения и обновила свои политики.

ИИ для Пентагона

Соглашение с OpenAI Пентагон заключил в конце февраля 2026 г. сразу после срыва контракта на $200 млн с другим американским ИИ-разработчиком — Anthropic, из-за чего разгорелся скандал.

Anthropic развивает собственную линейку ИИ-моделей Claude и позиционирует себя как игрока, делающего особый упор на безопасность и управляемость ИИ. Министерство обороны требовало от нее предоставления неограниченного доступа к своим моделям ИИ и она в ответ потребовала гарантий того, что ее технология не будет использоваться для массового наблюдения за американцами или для создания полностью автономного оружия.

Сделка сорвалась. Президент Дональд Трамп (Donald Trump) приказал всем правительственным ведомствам прекратить сотрудничество с Anthropic, а Пентагон объявил ее угрозой для цепочки поставок — мера, которая ранее не применялась к американским компаниям.

«Судьбу нашей страны будем решать мы, а не какая-то вышедшая из-под контроля радикальная левая компания, занимающаяся искусственным интеллектом и управляемая людьми, которые понятия не имеют, что представляет собой реальный мир», — написал Трамп в соцсетях (цитата по CNBC).

Anthropic подала в суд, чтобы оспорить это решение.

Анна Любавина

