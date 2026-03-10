HPE разрешила себе повышать цены на серверы после согласования с клиентом. Клиенты не возражают

HPE берет контроль над ценами в свои руки

Компания HPE, американский производитель серверного и сетевого оборудования, внесла изменения в условия обслуживания клиентов.

По сообщению The Register, вендор, входящий в мировой топ-5 поставщиков серверов по версии IDC, предоставил себе право в одностороннем порядке корректировать цены на поставляемую продукцию уже после ознакомления и согласия клиента с коммерческим предложением. Пойти на это корпорацию вынуждает резкий рост цен на накопители (жесткие диски и SSD) и оперативную память DRAM.

Как рассказал в рамках телеконференции с инвесторами, посвященной финансовым и операционным итогам I квартала 2026 финансового года, генеральный директор (CEO) HPE Антонио Нери (Antonio Neri), таким образом компания «защищает свою прибыль» (маржу), применяя «гибкий подход к ценообразованию, включающий корректировку цен на весь ассортимент продукции и сокращение длительности жизненного цикла сделки».

Фото: HPE-Russia HPE меняет правила игры

HPE «расширила свои долгосрочные многолетние соглашения с ключевыми партнерами по производству микросхем и памяти, чтобы обеспечить необходимые мощности для удовлетворения спроса клиентов», отметил Нери, уточнив, что сегодня стоимость DRAM и NAND (флеш-память для производства SSD) превышает 50% в совокупной стоимости компонентов, необходимых для сборки традиционного сервера. Причем размер этой доли продолжит расти и дальше, так как соответствующие компоненты только дорожают.

Клиентов скачок цен не беспокоит

Нери также заявил, что провел «множество» встреч с клиентами HPE в Европе, и ни один из них якобы не отказался от закупки серверов по причине повышения цен.

«Все они [клиенты] сказали: "Хорошо, понимаем, что цены вырастут". Что мы можем сделать для создания спроса? Быть может, предложить другую конфигурацию [серверов]? Кто-то может согласиться на более простую конфигурацию – лишь бы получить товар. Но главное для них [клиентов] – скорость поставки, а не цена», – пояснил топ-менеджер.

Важно отметить, что корректировку цен HPE сможет осуществлять только в период до фактической отгрузки заказанного оборудования.

Выгодная покупка

В наименьшей степени от роста стоимости компонентов пострадал бизнес HPE по производству сетевого оборудования, включающий недавно приобретенную Juniper Networks. Соответствующее направление чувствовало себя довольно уверенно, что вылилось в увеличении его выручки год к году на 150%, до $2,7 млрд. Прибыль до вычета налогов составила $640 млн.

Нери выразил удовлетворение результатами сетевого направления компании, отметив «отличный прогресс» в интеграции Juniper в структуру компании: «Наша стратегия приносит свои плоды. Мы добились значительного роста выручки, выше прогнозов, при этом количество заказов росло быстрее, чем выручка. На сегмент сетевых технологий сейчас приходится почти 30% от нашей суммарной выручки и более половины общей операционной прибыли.

HPE объявила о покупке Juniper Networks за $14 млрд в январе 2024 г. Фактически закрыта сделка была в июле 2025 г., однако она имела все шансы сорваться.

Как ранее сообщил CNews, HPE столкнулась с сопротивлением властей США по проведению сделки. В январе 2025 г. Министерство юстиции США подало иск в суд с требованием заблокировать покупку Juniper. По его мнению, сделка могла привести к подавлению конкуренции, так как в результате нее осуществляется консолидация сектора из трех основных игроков до двух, которые будут контролировать 70% рынка.

Juniper Networks – поставщик продуктов для работы сетей. Компания предлагает программные и аппаратные решения и системы для отдельных устройств и центров обработки данных, для конечных пользователей и облачных вычислений, переосмысливая понятия функциональности и экономичности сетей. Компания на 2024 г. обслуживание более 100 тыс. клиентов и партнеров по всему миру.

Показатели направления “Cloud & AI”

Выручка направления “Cloud & AI” («Облако и ИИ»), к которому HPE относит виды деятельности, не вошедшие в другие категории, уменьшилась на 3% к I кварталу 2025 г., до $6,3 млрд, прибыль до вычета налогов – до $645 млн.

Невыдающиеся показатели направления руководство HPE беспокоят не слишком сильно. Со слов гендиректора, для компании они не стали неожиданностью – там это предвидели, обратив внимание на рост количества заказов на поставку традиционных серверов.

Компания располагает портфелем заказов на сумму $5 млрд, которые еще не исполнены и не отражены в отчетности. Финансовый директор HPE Мари Майерс (Marie Myers) ожидает, что большая часть заказов на поставку ИИ-оборудования (входит в направление “Cloud & AI”) будет исполнена до конца первого полугодия 2026 г.

Оптимизм передается инвесторам

Согласно прогнозу Майерс, совокупная выручка HPE по итогам II квартала 2026 г. составит $9,6-10 млрд. Обещанные финдиректором показатели, как отмечает The Register, по всей видимости, вполне устроили инвесторов, поскольку ценные бумаги компании на фоне публикации отчета выросли в цене на 3% после закрытия торгов.

По итогам IV квартала 2025 г. HPE заработала $9,7 млрд, что на 14% больше выручки за аналогичный годом ранее. Рост в значительной степени, как ранее писал CNews, обеспечила приобретенная HPE компания Juniper, доход которой в последнем до слияния с HPE квартал составил $1,28 млрд. Всего же продажи HPE, включая показатели поглощенной Juniper, за прошлый квартал выросли на $1,22 млрд.

Тогда же, в конце IV квартала 2025 г., HPE сообщила о намерении поднять цены на ИИ-серверы на 15% в связи с дефицитом компьютерной памяти.