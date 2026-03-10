США заигрались с пошлинами. Dyson и Lenovo пошли войной на Трампа. Им помогут Epson и Nintendo

Китайская Lenovo и японская Nintendo подали в суд на правительство США с требованием возмещения таможенных пошлин. Их ввел Дональд Трамп, едва получив должность Президента США во второй раз в своей жизни. Аналогичные иски поступили и от других компаний, включая британскую Dyson и японскую Epson.

Трампа под суд

Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) стала участницей нового скандала, связанного с американскими таможенными пошлинами. Как пишет The Register, почти 10 крупных компаний со всего света с мировым именем подали на нее в суд – в своих исках они требуют возмещения убытков, связанных с этими пошлинами.

Оппонентами властей США в суде стали сразу несколько компаний. В этом списке – китайская Lenovo, крупнейший в мире поставщик компьютеров и ноутбуков, чьи бизнесы по производству ПК и серверов начались с покупки активов американской компании IBM в 2004 и 2014 гг. соответственно.

Также против США выступила компания Nintendo. Это известный во всем мире производитель игровых приставок, долгое время бывший аутсайдером на этом рынке, но сумевший вернуть себе имя за счет консолей Switch и Switch 2 и на фоне продолжающегося в в настоящее время краха игровой империи американской корпорации Microsoft.

whitehouse.gov Трамп пока не комментирует лавину исков против него

Японский производитель принтеров Epson подал аналогичный иск. Но не только Азия недовольна таможенными пошлинами Трампа. Свою лепту внесла и Европа – возмещения убытков добивается основанная в Великобритании компания Dyson (ныне ее штаб-квартира базируется в Сингапуре). Она широко известна своими фенами, стайлерами и пылесосами.

За идеи одного отдувается весь мир

Таможенные пошлины – это творение лично Дональда Трампа. Он возглавил США в конце января 2025 г., а через полтора месяца ввел первые тарифы против большинства крупнейших стран мира.

Минимальный размер пошлины составлял 10%, но исключительно для Китая они почти сразу превысили 100%. Целью Трампа было заставить компании наладить выпуск своей продукции в США. Пострадали, в числе прочего, и американские компании, среди которых и Apple, которая была вынуждена, помимо прочего, спешно пригнать из Индии в США несколько самолетов с iPhone, чтобы не допустить повышения цен и дефицита на американском рынке.

Шанс есть

По информации The Register, в начале марта 2026 г. компания Nintendo of America подала жалобу, в которой указывается, что Верховный суд США в своем вердикте от 20 февраля 2026 г. по делу Learning Resources, Inc. против Трампа признал, что администрация Президента США не может использовать Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях для введения пошлин. Именно это судебное решение оставляет открытой возможность того, что правительству, возможно, придется возместить импортерам, уплатившим пошлины.

Некоторые компании подали свои иски до вынесения вердикта Верховным судом. В картотеке Международного торгового суда США (он рассматривает дела, связанные с тарифами Трампа) обнаружилась жалоба Lenovo, датированная 20 февраля 2026 г. Она опирается на решения американских судов низшей инстанции, но вердикт Верховного суда может оказаться солидным подспорьем для юристов Lenovo.

Важно подчеркнуть, что на следующей день после публикации решения Верховного суда Трамп ввел новые 10-процентные пошлины на основании других законов США, которые позволяют ему вводить тарифы сроком до 150 дней. Спустя еще сутки Трамп повысил пошлины до 15%.

Удар в спину

Часть исков против администрации Трампа подали американские компании. Например, жалобы подал производитель фитнес-трекеров Whoop. Аналогичный шаг предприняла и компания Wyze, занимающаяся производством камер видеонаблюдения для дома.

Ни в одном из документов, которые оказались в руках журналистов The Register, не упоминается, что истцы намерены делать с полученными возмещениями. Это спорный вопрос, поскольку после введения тарифов несколько компаний повысили цены или изменили схемы ценообразования, в результате чего потребители стали переплачивать за их продукцию.

Потребители жаждут мести

Все эти иски схожи тем, что в них указывается, что истец является импортером, отмечается исход дела Learning Resources и то, что юрисдикция Верховного суда не распространяется на вынесение решений о возврате средств. Поэтому истцы просят Международный торговый суд США вынести решение о том, что им полагается возврат средств плюс проценты. Истцы также требуют возмещения судебных издержек.

Юридическая фирма Arnold & Potter в начале марте 2026 г. предсказала волну коллективных исков потребителей этих товаров и отметила, что некоторые из них уже находятся в процессе рассмотрения.

Компания описывает коллективные иски как «непроверенные и находящиеся на ранней стадии», но также предупреждает, что они «имеют масштабные последствия для предприятий практически во всех отраслях».

«Любая компания, которая ввела сборы, связанные с тарифами, или повысила цены в ответ на ныне отмененные тарифы, сталкивается с новыми, масштабными рисками, которые следует незамедлительно оценить», – говорится в заявлении Arnold & Potter.