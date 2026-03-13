Крупнейший производитель систем мониторинга угроз купил производителя СХД на «Эльбрусах»

Дочернее предприятие оборонного холдинга «РТИ» приобрело производителя СХД на российских процессорах «Эльбрус» — компанию «Яхонт», выкупив долю у микроэлектронного холдинга.

Новые владельцы

Как выяснил CNews, АО инновационный технологический центр «Система-Саров» купил 60% производителя СХД ООО «Яхонт». Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ в начале февраля 2026 г.

Доля была выкуплена у «ВЗПП Микрон», входящей в микроэлектронную группу «Элемент». Остальная часть (40%) осталась во владении ЗАО «Норси-Транс».

Компания «Яхонт» была создана в конце января 2020 г. как совместное предприятие (СП) компании «Норси-транс» и АФК «Система». Специализируется она на поставках отечественных системах хранения данных (СХД).

Стороны не ответили на запрос CNews о стоимости и причинах продажи, а также о планах по развитию компании.

Кто новый владелец

ИТЦ «Система-Саров» принадлежит концерну «Радиотехнические и информационные системы» («РТИ»). «РТИ» — научно-производственный холдинг, занимающийся созданием систем связи и безопасности, навигации и др. оборонными проектами. Холдинг известен радиолокационной станцией «Воронеж», предназначенной для обнаружения космических и воздушных объектов, включая баллистические и крылатые ракеты и др. системами обнаружения угроз.

По итогам 2021 г. выручка компании «РТИ» составила 4,6 млрд руб., писал Tadviser. На данный момент открытой информации о собственниках холдинга нет. Известно, что в 2022 г. АФК «Система» вышла из капитала концерна.

Второй собственник компании — «Норси-Транс» занимается разработкой продуктов для «Яхонт». Компания выпускает системы хранения данных на процессорах «Эльбрус» компании «МЦСТ».

А самой же компании «Яхонт» давно не слышали на рынке электроники.

Консолидация рынка

Собеседники CNews в 2025 г. отмечали, что рынок электроники в России консолидируется и большие игроки будут поглощать маленьких. В прошлом году спрос на технику упал, комплектующие подорожали, а деньги из-за ключевой ставки стали дорогими. Заказчики стали сокращать бюджеты на цифровизацию. Эти причины отразились на производителях электроники, которые во многом зависят от государственных заказчиков и их бюджетов.

Даже крупные игроки испытывают трудности. Например, с таковыми в начале 2025 г. столкнулся «Аквариус», который позже сменил владельцев. Трудности начались и у ИТ-холдинга Fplus, у которого также, возможно, в ближайшем будущем появятся новые владельцы.