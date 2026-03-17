Крупнейший в мире производитель конденсаторов повышает цены

Крупнейший в мире производитель многослойных керамических конденсаторов Murata Manufacturing повышает цены с апреля 2026 г. – на 10% и более. Сделать это позволяет колоссальный спрос со стороны производителей оборудования для нужд систем искусственного интеллекта. Примеру лидера рынка последуют и другие значимые его участники из Японии, Южной Кореи, Тайваня и континентального Китая.

Murata повышает цены

Японская компания Murata Manufacturing, крупнейший в мире производитель пассивных электронных компонентов, планирует повышение цен на выпускаемую продукцию, в том числе многослойных керамических конденсаторов, с 1 апреля 2026 г. По сообщению TrendForce, компания уже начала рассылку уведомлений о соответствующих изменениях действующим клиентам.

Murata Manufacturing является одним из крупнейших в мире поставщиков керамических конденсаторов, занимающим примерно 40-процентную долю на глобальном рынке.

Многослойные керамические конденсаторы (MLCC, Multilayer ceramic capacitor) отличаются высокой емкостью, низким эквивалентным последовательным сопротивлением и высокой степенью надежности. Используются, в частности, при производстве смартфонов, компьютеров и автомобильной электроники.

MLCC применяются в производстве компьютеров

Для участников рынка электроники анонс Murata не должен оказаться неожиданностью. В феврале 2026 г. президент Murata Норио Накадзима (Norio Nakajima) в интервью Bloomberg заявил о том, что в компании всерьез обсуждается возможность повышения цен на выпускаемую продукцию. Принять окончательное решение руководство Murata рассчитывало в марте 2026 г.

Прогнозы сбываются

По сообщению Liberty Times, Samsung Electro-Mechanics, в продуктовом портфеле которой также имеются многослойные керамические конденсаторы, готовится повысить цены на них уже в апреле 2026 г.

Южнокорейское издание The Elec в конце февраля 2026 г. писало, что по оценке аналитиков, тайваньские и китайские производители электронных компонентов, а также Samsung Electro-Mechanics скорректируют свои расценки в случае, если Murata все же решится на повышение. Liberty Times называет компании Yageo (Тайвань) и Walsin Technology (Китай) главными выгодоприобретателями при реализации подобного сценария.

Мощности основных производителей загружены почти полностью

Учитывая нынешний высокий спрос на многослойные керамические конденсаторы, ко II кварталу 2026 г. скачок цен на данный тип продукции составит десять и более процентов, отмечает The Elec.

Как поясняет издание, современный смартфон содержит более 1 тыс. таких конденсаторов, а сервер в сборе, имеющий в своем составе ускоритель вычисления для ИИ-нагрузок, – в 10-20 раз больше, то есть несколько десятков тысяч. Оборудованию будущих поколений потребует MLCC в и того более значительных количествах.

По данным TrendForce, спрос на высокотехнологичные MLCC остается сильным за счет существенного объема инвестиций в расширение ИИ-инфраструктуры, в том числе на основе вычислительных модулей Nvidia MGX GB200/GB300. Свою немалую лепту вносят и облачные провайдеры, самостоятельно разрабатывающие специализированные микросхемы (ASIC) для собственных нужд, такие как Google и Amazon Web Services (AWS).

Благодаря мощному и устойчивому спросу японским и южнокорейским производителям электроники удалось прилично загрузить производственные линии. Так, мощности предприятий Murata, SEMCO и Taiyo Yuden используются более чем на 80%.

Конкретно Murata в сложившейся ситуации сохранять устойчивость позволяет контроль цепочек поставок материалов, имеющих критическое значение для осуществления процесса упаковки электронных компонентов. Эксперты TrendForce отмечают, что японская компания в I квартале 2026 г. ожидает увеличения объема заказов на выпуск высокотехнологичных MLCC на 20-25% к предыдущему кварталу. Если ожидания оправдаются, это позволит полностью загрузить производственные мощности предприятий Murata.

Murata и угроза дефицита MLCC

Доминирующее положение Murata на рынке многослойных керамических конденсаторов уже создавало угрозу глобального дефицита продукции этого типа как минимум однажды – в период пандемии коронавируса, начавшейся в 2019 г.

В августе 2021 г. филиппинское правительство распорядилось ввести коронавирусные ограничения в Маниле (столица Филиппин) и ее округах. Эксперты высказывали мнение, что локдаун способен вызвать трудности с выпуском MLCC на фабриках Murata, расположенных в непосредственной близости от Манилы.

Затем, как сообщил CNews, Murata приняла решение приостановить работу основного завода – для начала на семь дней, расположенного в городе Этидзен (Япония). На данную меру компании пришлось пойти, потому что 98 работников из 7 тыс. человек персонала предприятия заболели Covid-19.

Дмитрий Степанов

