ИТ-компании обвинили власти в Европе в создании видимости импортозамещения

Ассоциация европейских ИТ-компаний обвинила Еврокомиссию в профанации мер поддержки местного бизнеса. Она потребовала принятия законов, которые будут реально способствовать развитию технологического суверенитета Европы и защитят ее от доминирования американских корпораций.



Требование поддержки реального ИТ-суверенитета

Руководители 24 европейских ИТ-компаний обратились в Европейскую комиссию с требованием принять закон о реальном суверенитете в сфере технологий, пишет Register.

В своем письме исполнительному вице-президенту по вопросам технологического суверенитета Хенне Вирккунен (Henna Virkkunen) технологическая торговая ассоциация CISPE (Cloud Infrastructure Service Providers in Europe) назвала готовящийся закон о развитии облачных технологий и искусственного интеллекта (CADA) иллюзией.

Положения CADA являются «отмыванием суверенитета» и только больше укрепят доминирование глобальных компаний, большинство из которых — американские, говорится в документе.

Wikipedia Евросоюз готовит закон о развитии облачных и ИИ-технологий, который, по мнению местных ИТ-компаний, укрепить доминирование в Европе американских глобальных корпораций

«CADA — это уникальная возможность вернуть Европу на передовые позиции в цифровой экономике, и мы не должны упускать ее, легитимизируя попытки отмывания суверенитета», — заявил генеральный секретарь CISPE Франсиско Мингоранс (Francisco Mingorance).

Борьба с американским доминированием

Одной из липовых мер поддержки технологического суверенитета, авторы документа считают требование наличия у поставщика услуг всего лишь представительства в ЕС. Члены CISPE хотят, чтобы власти зарезервировали закупочные доли для именно европейских поставщиков и прекратили заключать крупномасштабные рамочные соглашения, фактически исключающие участие местных игроков.

Государственные инвестиции в облачные технологии и ИИ, по их мнению, должны приоритетно направляться в европейские цепочки поставок. Ассоциация также хочет получить финансирование для разработки импортозамещающих ключевых электронных компонентов, таких как память и процессоры.

В тех случаях, когда по-настоящему суверенные ИТ-услуги недоступны, европейские организации должны, как минимум, сохранять эффективный контроль над своими облачными данными и инфраструктурой, настаивает CISPE. То есть власти ЕС должны защитить их от законов иностранных государств, которые требуют предоставлять своим властям данные европейских клиентов.

К таким законам относится американский Cloud Act. В феврале 2026 г. CNews писал о том, что Госдепартамент США разослал американским дипломатам директиву, в которой содержится приказ противодействовать за рубежом попыткам регулировать обработку американскими технологическими компаниями персональных данных иностранных граждан.

Перекосы законодательства

Обширной критике в ЕС подвергся также закон о чипах, призванный способствовать развитию собственной индустрии полупроводников и обеспечить Европейский союз (ЕС) долей в 20% на мировом рынке к 2030 г. Стратегия Европейского союза по обеспечению собственных поставок микрочипов «сильно оторвана от реальности», написала весной 2025 г. в своем разгромном отчете Европейская счетная палата (ECA): текущие темпы ее реализации слишком медленные, а финансирование недостаточное и плохо организовано.

Европейские компании начали задумываться о цифровой независимости после возвращения Дональда Трампа (Donald Trump) в Белый дом. В ноябре 2025 г. CNews писал, что Международный уголовный суд (ICC), базирующийся в Гааге, отказывается от использования офисного ПО Microsoft Office после того, как его главный прокурор Карим Хан (Karim Khan) лишился доступа к своей учетной записи электронной почты Microsoft из-за введенных в США по отношению к нему санкций.

В декабре 2025 г. стало известно, что производитель самолетов Airbus, официально зарегистрированная в Нидерландах, планирует отказаться от использования американских сервисов Google Workspace и хочет до лета 2026 г. найти европейского облачного подрядчика. Однако исполнительный вице-президент Airbus по цифровым технологиям Кэтрин Жестин (Catherine Jestin) выразила сомнение в том, что это им удастся.